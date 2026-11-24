La comisión mixta encargada de zanjar las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado despachó este martes su informe sobre el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, a cinco días del vencimiento del plazo constitucional para su aprobación.

Tras las negociaciones encabezadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la instancia acordó reponer las cuatro partidas ministeriales que permanecían rechazadas, además de resolver diferencias en materia de empleo, vivienda, seguridad municipal y asignaciones a expresidentes de la República.

Respecto de estas últimas, se aprobó trasladar su financiamiento a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), lo que permitirá someter dichos recursos a la fiscalización de la Contraloría. Asimismo, el Senado deberá informar trimestralmente los montos pagados por concepto de dieta a los exmandatarios.

La partida de Interior fue repuesta por seis votos a favor, tres en contra y una abstención, aunque persistieron los cuestionamientos de la oposición por la reducción de recursos para el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, asociado a la Ley Cholito.

Sitios de memoria vuelven a dividir a la derecha

Uno de los principales focos de tensión estuvo en el financiamiento de los sitios de memoria. La comisión restituyó $1.879 millones correspondientes a la partida de Justicia, por seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Asimismo, aprobó por seis votos a favor y tres en contra la reposición de la partida de Culturas, incluyendo recursos para instituciones cuyas asignaciones habían sido reducidas a $1.000 durante la tramitación en la Cámara, entre ellas el Museo de la Memoria y Londres 38.

El diputado Agustín Romero (Republicanos) rechazó la propuesta del propio Ejecutivo, mientras su par Diego Schalper (RN) defendió la restitución de los recursos.

“Ser de derecha no es incompatible con defender la memoria histórica de un país”, sostuvo Schalper.

El acuerdo incorporó una glosa que establece nuevas exigencias de transparencia financiera para las instituciones vinculadas al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Mujer recupera recursos, pero sin Prodemu

La comisión también restituyó el presupuesto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, aunque se mantuvo la decisión del Ejecutivo de poner término a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

En paralelo, se repusieron por unanimidad la partida de Agricultura, los subsidios de protección del patrimonio familiar y los gastos variables asociados a la Ley de Seguridad Municipal, estos últimos por más de $2.000 millones.

También se aprobaron $131.008 millones para programas de empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Tras la sesión, Quiroz valoró el “ánimo constructivo” de los parlamentarios oficialistas y de oposición, y destacó que el proyecto contempla un crecimiento moderado del gasto público.

El informe de la comisión mixta será sometido este miércoles 25 de noviembre a la votación de ambas cámaras, en lo que podría constituir el último trámite legislativo del primer Presupuesto del Gobierno de José Antonio Kast.