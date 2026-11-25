Con más de dos décadas de trabajo, Karina Cocq Muñoz (Santiago, 1984) es una ilustradora chilena radicada en Barcelona, que ha publicado en distintos países una veintena de libros.

Entre sus obras más destacadas observamos Alejandría (2025), Mala hierba (2025), Juanita Carey (2020), Ayelén y los frutos mágicos (2020), con reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero.

Fue finalista de la Bologna Illustrators Exhibition, seleccionada para la Bienal de Ilustración de Bratislava, y el premio Amster-Coré, junto a Patricia Cocq, por el libro álbum Alejandría (editorial Cocorocoq, 2024).

Este año, 2026, participó ilustrando el Catálogo de selección de libros del programa de Bibliotecas Escolares (CRA), y fue finalista de la XXIV edición de los premios Junceda, reconocimiento que otorga la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña por Mala Hierba (Akiara, 2025).

– ¿Nos puedes contar de qué trata Un repentino silencio (editorial Cocorocoq, 2026), próximo a lanzarse?

Un repentino silencio (2026) es un libro álbum, escrito e ilustrado por mí, donde una niña empieza a reconocer pequeños sonidos a los que antes no les había prestado atención. Lo primero que siente es el latido de su propio corazón, y desde ahí, se abre hacia lo más diminuto que hay en uno y a su alrededor, como el sonido de las hojas. En un momento, ella entra a un jardín y se hace pequeña, por lo que su entorno se vuelve gigante y fantástico. Así, llega incluso a escuchar cómo bebe agua una hormiga.

El libro juega mucho con las escalas, lo que se agranda, lo que se achica, y con la perspectiva, pasando de una mirada a distancia a una muy de cerca. Aunque toca otros sentidos, como el olfato, está centrado principalmente en la escucha, y mi idea es seguir explorando los demás sentidos en futuros libros.

En el fondo, aborda un estado en el que pocas veces nos detenemos: lo que pasa cuando paramos un momento y atendemos a lo que nos rodea. Hoy los niños andan súper ocupados y casi no tienen tiempo para observar su entorno, cuando en la infancia debería ser todo lo contrario.

– Hablas de trabajar el sonido, pero ¿cómo lo llevas a lo material del papel?

El sonido en sí no se puede dibujar, pero a través del dibujo y la composición puedes transportar al lector a ese momento en su mente, sin necesidad de describirlo con palabras. Todo pasa por cómo compones la escena y la disposición de las viñetas en la página para generar una sensación.

Por ejemplo, hay una parte donde la niña está desesperada, gritando, y todos los elementos a su alrededor aparecen suspendidos en el aire, a punto de caer. Esa composición crea un momento de mucha tensión. Luego, al pasar a la página siguiente, todo está en el suelo y la familia aparece muy sorprendida por lo que acaba de ocurrir. El paso de página construye ese estruendo en la cabeza de quien lee.

También hay otra escena, donde la niña percibe el agua subiendo por las raíces de un árbol hasta llegar a las hojas. Ahí ella está volando y se aprecia la suavidad del follaje. En este caso, el manejo del color y la composición buscan transmitir mucha calma al mirarlo. Además de estos recursos visuales, también recurro a las onomatopeyas dentro del libro para terminar de darle cuerpo a esa experiencia.

– ​Has desarrollado tu trabajo principalmente en Barcelona, en la distancia transoceánica ¿cómo ves el circuito de ilustración chileno?

Me mantengo conectada gracias a la Asociación de Ilustradores Profesionales LIJ de Chile (ADIP), lo que me permite seguirle la pista a la gente de mi generación, aunque reconozco que estoy más desconectada con las nuevas generaciones.

En cuanto al movimiento actual, veo que hay y siguen existiendo ferias, estos espacios son muy necesarios, aunque todavía son circuitos pequeños y son pocos los ilustradores que logran proyectarse más allá de ese ámbito.

– ¿Crees que hay poca internacionalización de la ilustración chilena?

Hoy hay bastante más que antes, mucho más. En eso ha ayudado muchísimo la Feria del Libro Infantil de Bolonia (que es el equivalente a la Feria de Fráncfort), las comitivas que viajan organizadas por el Ministerio de las Culturas, y el hecho de que hoy, todo es más accesible gracias a internet. Eso abre puertas para trabajar con editoriales europeas y norteamericanas. Sin embargo, si consideramos la cantidad de talento que existe en Chile, porque hay gente muy buena, siento que esa proyección internacional todavía es poca.

De todos modos, lo ideal sería que el trabajo de los ilustradores chilenos también pudiera verse y sostenerse en el propio país. En mi caso, aparte de lo que hacemos con editorial Cocorocoq, no publico en Chile porque las condiciones son muy difíciles: es un mercado pequeño, se vende poco y el Estado tampoco realiza grandes compras de libros a las editoriales. Al final, para poder darte casi el lujo de ilustrar un libro allá, necesitas tener otro trabajo paralelo. Yo tengo el privilegio y la suerte de poder vivir de esto, no hago clases, ni talleres, este es mi oficio, pero para lograrlo tuve que emigrar y buscar oportunidades fuera.

​– ¿Podrías recomendar ilustradores e ilustradoras chilenos?

De los que me acuerdo en este momento, Paula Bustamante es una de mis ilustradoras favoritas y, para mí, una de las mejores de Chile. Ha desarrollado una obra con muchísima originalidad, muy viva, única y llena de personalidad. Aparte de ella, recomendaría también a Sol Díaz, que es buenísima y tiene una propuesta súper fresca. También reconozco a Sofía Flores Garabito, Alfredo Cáceres, Elisa Monsalve e Ignacio Ortega. Estos últimos ganadores del Coré 2026.

– Tu obra como ilustradora y dibujante lo realizas a mano, qué duda cabe, ¿cómo ves la entrada de la inteligencia artificial al mundo de la ilustración?

Es bien fuerte ese fenómeno. Me han llegado portafolios de personas que ya se definen como ilustradores con inteligencia artificial. Lo veo mal y me da tristeza, porque se pierde algo fundamental: el trazar con las manos, el hacer uno mismo. Ese gesto manual tiene un poder enorme y te da una independencia. A mí no me da miedo. En general lo encuentro de muy mal gusto, sin personalidad y, principalmente, vacío. Se nota rápido cuando algo está hecho así, pero más allá de que se note, pierde todo el sentido: no tiene riqueza ni valor.

A pesar de esto, yo sigo teniendo harto trabajo, ahora principalmente, aunque sí conozco colegas de otras áreas, como el diseño, que han perdido oportunidades. En mi caso, haber insistido en desarrollar una obra autoral y propia me deja tranquila y no me hace sentir amenazada. Al final, yo podría trabajar en cualquier otra cosa si hiciera falta, pero seguiría dibujando igual.

Donde sí veo un peligro serio es en el consumo cotidiano: en los carteles de la calle, en los materiales escolares, etc. Los niños se están criando con un imaginario donde parece que todo se resuelve con inteligencia artificial, un imaginario que termina homogeneizando la mirada. Cuando deja de haber algo auténtico, se pierde riqueza humana. Me preocupa mucho qué es lo que les está entrando por los ojos a los niños, y qué resultados puede tener eso en su educación visual y en su gusto estético.

– ¿Qué otros proyectos y publicaciones se vienen para el 2027?

A corto plazo estará disponible mi libro, Un repentino silencio, en la Furia del Libro 2026 en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Estamos trabajando con mis hermanas de la editorial Cocorocq, un libro para la primera infancia para ampliar el catálogo. Sobre este tema hay poco material y, en parte, es porque la inteligencia artificial se está comiendo este espacio. Abundan los libros y recursos hechos así, pero yo, que he visto cómo los libros para bebés marcan a un niño, y desde mi experiencia como madre, me niego a que crezcan educados con un material tan insulso.

En abril de 2027, saldrán dos libros para editoriales de Barcelona, y estoy trabajando sobre un proyecto, a mediano-largo plazo, sobre el problema de la vivienda en España que es un tema bien complejo y que se ha ido desbordando.

Ficha técnica:

Un repentino silencio

Karina Cocq

Cocorocoq editoras

40 páginas.