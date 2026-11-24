Apenas una semana después de su enfrentamiento con el Partido de la Gente (PDG), el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, abrió un nuevo frente político, esta vez con el Partido Socialista (PS).

La bancada de diputados socialistas respondió este martes mediante una declaración pública a los dichos del subsecretario general de Gobierno, quien calificó al PS como una “oposición intransigente”, cuestionó el avance de sus sectores “menos democráticos” y sostuvo que la colectividad evidencia una “decadencia grave”, en medio de la controversia por el caso firmas en el Senado.

Los parlamentarios defendieron su labor fiscalizadora y responsabilizaron al Ejecutivo por el deterioro de los indicadores económicos, el aumento de la cesantía y los intentos de recortar recursos presupuestarios en áreas sociales sensibles.

“Si el Gobierno pretende que ante esta realidad seamos una oposición dócil o indiferente están muy equivocados”, señalaron.

Asimismo, defendieron la acusación constitucional en curso contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas, y rechazaron la acusación de falta de diálogo con el Ejecutivo.

Como prueba de ello, citaron tres iniciativas impulsadas por parlamentarios socialistas a las que el propio Gobierno ha otorgado urgencia: los proyectos que sancionan la instrumentalización de menores de edad, modifican la ejecución de sanciones penales y establecen un estatuto de responsabilidad algorítmica y protección digital de niños, niñas y adolescentes.

“Hacemos un llamado al vocero para que recapacite respecto a su rol. Lleva un mes en el cargo y ha generado diversas polémicas y problemas al propio Ejecutivo”, afirmaron.

La bancada le recordó sus declaraciones sobre el buque Danstar, el “ninguneo” al PDG y su defensa inicial de las rebajas de condenas realizadas por el Ministerio de Justicia, cuyo procedimiento calificó de “impecable”, antes de que el propio Presidente José Antonio Kast reconociera que se trató de un error.

“Comprendemos que el vocero no tenga resultados positivos que comunicar al país y prefiera centrarse en nuestro partido”, sentenciaron.

Republicanos sale en defensa de Arenas

Desde el oficialismo, el diputado republicano Leandro Kunstmann respaldó los cuestionamientos del vocero y contrastó la actitud del PS con la disposición al diálogo que, a su juicio, han mostrado el PPD y el PDG.

“El PS está en una postura obstruccionista, de solamente criticar y de no tratar de mejorar los proyectos de ley, que es lo que nosotros siempre estamos buscando”, sostuvo.

El parlamentario también respaldó las metas económicas fijadas por Kast para los próximos 100 días, descartó que el plazo comprometa la credibilidad del Gobierno y emplazó a la oposición a alcanzar acuerdos en materia de empleo, reactivación económica y seguridad.

“Esto no se trata de boicotear al Presidente José Antonio Kast. Lo que están haciendo, al final del día, es boicotear a los chilenos”, afirmó.

PNL cuestiona los nuevos 100 días de Kast

Sin embargo, los cuestionamientos a la falta de resultados del Ejecutivo también llegaron desde la derecha. La subjefa de bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), Paulina Muñoz, criticó el nuevo plazo autoimpuesto por el Mandatario.

“De los mismos creadores de los 90 días ahora tenemos los 100 días. El señor Presidente está jugando con las expectativas de los chilenos y eso hasta ahora le ha costado muy caro”, sostuvo.

La diputada emplazó a Kast a adoptar decisiones ante la falta de resultados, sin descartar cambios en su equipo ministerial: “Si tiene que cambiar a alguien que lo cambie ya”.

“Tenemos que dejar de levantar posibles cortinas de humo y empezar de una vez por todas a mostrar reales resultados a la gente”, agregó.

El nuevo enfrentamiento entre Arenas y el PS se produce en momentos en que La Moneda necesita articular acuerdos parlamentarios para cerrar la tramitación del Presupuesto 2027 y reunir los votos necesarios para evitar que prospere la acusación constitucional contra Rabat.