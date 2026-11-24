La bancada de senadores del PPD fijó tres condiciones para superar la crisis interna del Socialismo Democrático. Tras reunirse este martes con la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD), los parlamentarios definieron las medidas que esperan del Partido Socialista (PS) y del senador Juan Luis Castro para cerrar la controversia por el denominado caso firmas.

El senador Ricardo Celis (PPD), quien ofició como vocero de la bancada, calificó lo ocurrido como una imprudencia y expresó la solidaridad con Órdenes, cuyo permiso constitucional fue retirado sin su consentimiento mientras acompañaba al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Las condiciones apuntan a tres aspectos: que Castro se disculpe públicamente con Órdenes, que reconsidere su permanencia al frente del comité que integran el PS, el PPD y el Partido Liberal, y que exista una compensación por el daño provocado a la bancada.

Respecto de este último punto, Celis precisó que aún no existe una propuesta concreta y que deberá ser discutida con los demás integrantes del comité parlamentario.

Pese a las diferencias, el senador descartó una ruptura entre ambas colectividades y distinguió las responsabilidades políticas de aquellas que deberá determinar la justicia.

Las condiciones del PPD se conocen un día después de que Órdenes cuestionara la continuidad de Castro como jefe de comité. En entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile, la senadora sostuvo que, de haber estado en su lugar, habría dado un paso al costado.

La parlamentaria rechazó que lo ocurrido fuera un malentendido reglamentario, aseguró que no tiene registros de intentos previos por contactarla y desmintió que el conflicto estuviera superado tras un intercambio de WhatsApp con Castro.

Castro apunta al coordinador de la bancada

Luego de asumir el lunes la responsabilidad política por la decisión de retirar los permisos constitucionales, Castro distinguió este martes su actuación de la ejecución administrativa del procedimiento, apuntando al coordinador de la bancada socialista, Javier Sánchez.

“Yo hago la política, la responsabilidad administrativa obviamente la tiene el coordinador”, sostuvo en declaraciones a 24 Horas.

El senador socialista había involucrado inicialmente a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en el origen de la gestión, aunque posteriormente asumió la responsabilidad por la decisión.

La arista judicial

En paralelo, la Fiscalía Regional de Valparaíso avanza en la investigación por una eventual falsificación de instrumento público. Este martes, Sánchez hizo uso de su derecho a guardar silencio tras ser citado a declarar.

El lunes, la Brigada del Cibercrimen de la PDI realizó diligencias al interior del Senado por instrucción del fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Claudio Rebeco. El Ministerio Público precisó que no se trató de un allanamiento, sino de un requerimiento de antecedentes previamente coordinado.

A ello se suma la ampliación de la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana contra Castro, que ahora incluye a Vodanovic y al propio Partido Socialista.

El caso reavivó las tensiones entre el PS y el PPD, que ya arrastraban diferencias por la salida del senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución. Así, mientras el Gobierno atraviesa una compleja coyuntura política, el Socialismo Democrático enfrenta su propia crisis de confianzas.