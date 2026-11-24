La Moneda sacó la calculadora, el calendario y ahora cuenta las ausencias para intentar salvar al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Tras una jornada de gestiones para adelantar la votación de la acusación constitucional en su contra, el Gobierno desistió de modificar la fecha y la Cámara de Diputadas y Diputados resolverá el libelo el próximo lunes 30 de noviembre.

El presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), anunció que la Sala será convocada al mediodía del lunes, para escuchar los alegatos y la defensa del ministro y proceder posteriormente a la votación.

El Ejecutivo había intensificado las gestiones para anticipar la sesión al viernes 27 o sábado 28, ante el riesgo de perder respaldos por viajes de parlamentarios oficialistas al extranjero. La ofensiva fue encabezada por el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Sin embargo, según informó La Tercera, ante la resistencia de la oposición a modificar el calendario, los diputados oficialistas que tenían previsto viajar desistieron de hacerlo y el Gobierno abandonó las gestiones para adelantar la votación.

El presidente de la comisión revisora, Raúl Soto (PPD), había advertido que modificar el itinerario para aprovechar las ausencias parlamentarias constituiría una “jugarreta política”. El legislador recibió posteriormente una llamada del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ratificó el compromiso de mantener la fecha acordada.

Las ausencias que modifican el conteo

Mientras La Moneda buscaba asegurar la asistencia de sus parlamentarios, las licencias médicas de Pamela Jiles y Zandra Parisi, ambas del Partido de la Gente (PDG), introdujeron nuevas dificultades para los impulsores de la acusación.

Las dos diputadas presentaron licencias por 14 días. En el caso de Parisi, según informó su equipo, debió someterse a una intervención odontológica de urgencia por una complicación infecciosa asociada a un implante dental. La parlamentaria tendrá un nuevo control médico este jueves 26 de noviembre.

Jiles, quien había promovido públicamente la aprobación del libelo, reconoció el lunes en CNN Chile que los respaldos preliminares a la acusación habían disminuido respecto de la semana anterior.

A ello se suma el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien extendió su viaje a México hasta mediados de la próxima semana, por lo que no se espera su presencia en la votación del lunes. También persisten las dudas del diputado Felipe Camaño (independiente-DC) respecto del libelo.

La pizarra de Justicia y los votos en disputa

El conteo parlamentario llegó hasta las oficinas del Ministerio de Justicia. Según reveló Radio Bío Bío, el equipo cercano a Rabat utiliza una pizarra con fotografías de diputados, ordenadas por partido y clasificadas según sus eventuales posiciones frente a la acusación.

Las principales incógnitas siguen estando en el PDG y el Partido Nacional Libertario (PNL). Los ocho diputados libertarios tienen libertad de acción, mientras el Partido de la Gente todavía no define una postura común.

Según antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, un conteo interno del PDG situaría a cinco diputados a favor de la acusación, dos en contra y cuatro indecisos. Estas cifras no han sido ratificadas por la bancada.

En medio de esa incertidumbre, Soto reveló que contactó personalmente a Franco Parisi para pedirle que intervenga en la definición de sus parlamentarios, advirtiendo que sería un “error garrafal” que el PDG terminara contribuyendo al rechazo del libelo.

El Presidente José Antonio Kast también ha realizado gestiones personales con diputados oficialistas que han manifestado reparos, entre ellos Hotuiti Teao, independiente de la bancada UDI.

Aunque el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que el Ejecutivo cuenta con los respaldos necesarios, reconoció que “los votos se cuentan cuando se aprieta el botón”.

Con los 155 diputados presentes, la acusación requiere 78 votos para prosperar. Si asisten 150, el umbral baja a 76, por lo que las ausencias también inciden en la mayoría necesaria para aprobarla.

Comisión pide explicaciones a Kast

En paralelo, la comisión revisora acordó oficiar al Presidente Kast y al ministro Rabat para aclarar las versiones contradictorias sobre el conocimiento del Mandatario respecto de las rebajas de condenas.

Soto cuestionó las diferencias entre las explicaciones iniciales del ministro, según las cuales el Presidente desconocía las decisiones, y la posterior declaración de Kast, quien asumió responsabilidad política.

La instancia continúa examinando los 1.886 decretos de rebaja de condenas entregados por Justicia, tras la controversia por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.

La comisión tiene hasta las 23:59 horas del viernes 27 para concluir su trabajo. Con la disputa por el calendario zanjada, la atención vuelve al conteo parlamentario: el futuro de Rabat se resolverá el lunes, entre votos todavía indefinidos y ausencias que pueden modificar el resultado.