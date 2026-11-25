La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas buscan información, conocen a las empresas y construyen sus percepciones sobre ellas. Según el estudio Consumer Pulse 2026 de Bain & Company, el 72% de los consumidores chilenos usa o ha usado inteligencia artificial y el 55% la utiliza para buscar información, convirtiendo la búsqueda en su principal uso.

Frente a este escenario, hay empresas que ya están tomando medidas. Un ejemplo de esto es Cencosud, que reforzó su liderazgo en la industria del retail latinoamericano, incorporando la gestión de la reputación algorítmica a su estrategia corporativa. La iniciativa, que comienza en Chile, combina medición, análisis y gestión de contenidos oficiales para comprender cómo los motores de inteligencia artificial representan a la compañía, identificar brechas de información y fortalecer su posicionamiento en este nuevo entorno digital.

“Entendemos que la reputación no solo depende de lo que hacemos y comunicamos, sino también de cómo otros nos perciben. Hoy la inteligencia artificial está cambiando esa dinámica y queremos estar a la vanguardia. Por eso decidimos incorporar la reputación algorítmica a nuestra estrategia, con herramientas concretas para medir cómo nos representa la IA y fortalecer la calidad de la información disponible sobre nuestra compañía”, explicó María Soledad Fernández, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cencosud.

Como parte de esta estrategia, Cencosud desarrolló Tu Mundo Cencosud, un HUB de contenidos corporativos que reúne información oficial sobre Experiencias, Sostenibilidad, Tendencias, Resultados y Talento. Disponible en tumundo.cencosud.com, la plataforma busca facilitar el acceso a información actualizada y verificable sobre la compañía, tanto para las personas como para los motores de inteligencia artificial.

El lanzamiento reunió a más de 80 asistentes del mundo de las comunicaciones, medios de prensa y asuntos corporativos, quienes participaron en una conversación sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la reputación de las empresas. El panel contó con la participación de Soledad Onetto, periodista y conductora de televisión; Pablo Halpern, director del Centro de Reputación Corporativa de ESE Business School Chile; y María Soledad Fernández, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cencosud.

“Hasta ahora, las compañías gestionaban su reputación principalmente a partir de la relación con sus stakeholders y de su presencia en medios y plataformas digitales. La inteligencia artificial agrega un nuevo intermediario que selecciona, procesa y sintetiza información antes de entregarla a las personas. Esto amplía la frontera de la gestión reputacional: ya no basta con comunicar, también es necesario comprender cómo los algoritmos interpretan y representan a una organización”, señaló Pablo Halpern, director del Centro de Reputación Corporativa de ESE Business School Chile.

Con esta iniciativa, Cencosud amplía su estrategia reputacional a los nuevos entornos de inteligencia artificial, incorporando herramientas concretas para seguir fortaleciendo uno de sus activos más importantes: la confianza.