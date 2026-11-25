La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) estimó que las licencias médicas de hasta cinco días en el sector público podrían disminuir un 52% si se establecieran dos días iniciales sin cobertura de ingresos, mientras que los días de reposo asociados a estas licencias caerían un 49%.

Los resultados forman parte del estudio “Licencias Médicas y Subsidio por Incapacidad Laboral”, que ya fue entregado al Gobierno y que busca aportar evidencia a la discusión legislativa sobre la reforma al sistema de licencias médicas.

Actualmente, los funcionarios públicos sujetos a estatutos administrativos mantienen la totalidad de sus remuneraciones durante los períodos de licencia, independientemente de su duración. En cambio, los trabajadores privados no reciben subsidio por los primeros tres días cuando el reposo es de diez días o menos.

La CNEP simuló los efectos de establecer dos días de carencia para ambos sectores. Mientras en el sector público las licencias breves disminuirían un 52%, en el privado aumentarían un 15%, debido a la reducción de tres a dos días sin cobertura.

En términos económicos, el resultado neto sería una disminución del 27% en el gasto asociado a licencias de hasta cinco días, equivalente al 1,3% del gasto total en licencias médicas.

El organismo precisó que se trata de estimaciones obtenidas mediante un modelo económico y no de efectos observados tras la aplicación de una reforma. El ejercicio tampoco cuantifica los posibles cambios en licencias de mayor duración.

Según los registros de Fonasa de 2024, los trabajadores públicos registraron un promedio de 2,09 licencias médicas por cotizante, frente a 0,92 en el sector privado. En el caso de los reposos de hasta cinco días, la diferencia fue de aproximadamente cuatro veces y media.

Aunque la duración promedio de las licencias fue menor entre los funcionarios públicos (11,1 días frente a 16,4), su mayor frecuencia se tradujo en más días acumulados de reposo: 23,2 días por cotizante al año, frente a 15,1 en el sector privado.

La CNEP estimó que la mantención de las remuneraciones durante los días de carencia de los funcionarios públicos representó un gasto estatal de al menos $156 mil millones durante 2024.

El estudio también identificó incentivos económicos para extender las licencias hasta los 11 días. Bajo las actuales reglas del sector privado, una licencia de diez días da derecho al pago de siete, mientras que una de once días se paga íntegramente.

Asimismo, detectó patrones asociados a la proximidad de fines de semana y feriados: las licencias de tres días se emiten con mayor frecuencia los miércoles, las de dos días los jueves y las de un día los viernes. Sin embargo, estos antecedentes no permiten determinar qué proporción carece de justificación médica.

Entre 2018 y 2024, el gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) aumentó desde $1.939 mil millones hasta $3.082 mil millones, lo que representa un incremento real del 59% y supera el equivalente al 1% del PIB.

Cerca del 60% de ese crecimiento se explica por una mayor frecuencia y duración de las licencias. En Fonasa, los reposos de 21 días o más concentran el 65% del gasto, mientras que los diagnósticos de salud mental explican el 60% del incremento del gasto en ese segmento.

La investigación también constató que parte del gasto correspondiente a funcionarios públicos no aparece en los registros oficiales de Fonasa, debido a que las instituciones empleadoras no tramitan los reembolsos respectivos.

De haberse concretado todos esos traspasos, el gasto registrado por Fonasa habría sido aproximadamente $395 mil millones mayor en 2024. La CNEP aclaró que dicho monto no equivale necesariamente a un nuevo gasto fiscal, sino a transferencias pendientes entre instituciones públicas.

En materia de fiscalización, el análisis de 530 profesionales sancionados entre 2021 y mayo de 2023 mostró que las sanciones redujeron la emisión de licencias destinadas a beneficiarios de Fonasa en un 34% y a afiliados de Isapres en un 26%.

Estos efectos persistieron durante al menos doce meses y se explicaron principalmente por las suspensiones de la facultad de emitir licencias médicas, mientras que las multas no mostraron efectos estadísticamente significativos por sí solas.

La CNEP también examinó los cambios registrados tras los informes de Contraloría publicados durante 2025 sobre eventuales incumplimientos del reposo médico por parte de funcionarios públicos.

La disminución interanual en la emisión de licencias de origen común pasó del 6% entre enero y mayo al 24% entre junio y diciembre. En aquellas asociadas a diagnósticos de salud mental, la reducción pasó del 1% al 28%. El organismo advirtió que no es posible atribuir íntegramente estas caídas a las acciones de fiscalización.

Finalmente, la investigación alertó que reducir la cobertura económica también puede afectar a trabajadores que efectivamente necesitan reposo médico, por lo que planteó la necesidad de compatibilizar la protección sanitaria con incentivos para el uso adecuado del beneficio y mecanismos eficaces de fiscalización.