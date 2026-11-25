Entre el 11 y el 16 de enero de 2027, Congreso Futuro celebrará su decimosexta edición bajo el lema “El Desafío de Ser Humanos”, una invitación a reflexionar sobre la condición humana en un mundo marcado por transformaciones científicas, tecnológicas, sociales y culturales cada vez más profundas.

“La humanidad atraviesa una nueva revolución. El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial está cambiando nuestra manera de aprender, trabajar, crear, relacionarnos y tomar decisiones. Tecnologías capaces de ampliar extraordinariamente nuestras posibilidades también plantean interrogantes sobre la autonomía, la democracia, los derechos y el lugar que ocuparán las personas en las sociedades del futuro. Este escenario nos enfrenta a una pregunta fundamental: si la tecnología puede llegar a superar muchas de nuestras capacidades, ¿qué significa ser humanos y qué queremos preservar de nuestra humanidad?”, señalan desde la organización.

La edición 2027 propone abordar esta reflexión desde distintas disciplinas y perspectivas, explorando tanto las oportunidades que ofrece el conocimiento como las decisiones que debemos tomar para orientar estos avances hacia el bienestar colectivo.

En el centro de esta conversación estarán la dignidad humana, el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, nuestros vínculos y la capacidad de convivir, reconocer nuestras diferencias y construir acuerdos.

Congreso Futuro reivindica así el valor del encuentro entre las personas y la necesidad de que el desarrollo científico y tecnológico esté al servicio de una sociedad más justa, democrática y solidaria.

Nueva sede: Estación Mapocho

En 2027, Congreso Futuro trasladará su evento principal al Centro Cultural Estación Mapocho, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Santiago. Este cambio abre una nueva etapa para el encuentro, con la posibilidad de ampliar la experiencia presencial, incorporar distintos espacios de participación y generar nuevas oportunidades de interacción entre el público, el conocimiento y sus protagonistas.

Durante seis días, la programación reunirá conferencias de referentes nacionales e internacionales, conversaciones interdisciplinarias, actividades de divulgación, experiencias vinculadas a la ciencia, la tecnología, la innovación y las artes, junto con espacios de encuentro ciudadano.

La propuesta busca que Congreso Futuro sea una experiencia abierta, cercana y estimulante, donde las personas puedan descubrir nuevas ideas, hacerse preguntas, dialogar y compartir distintas miradas sobre el mundo que habitamos.

Ruta Futuro

Congreso Futuro ha ampliado su presencia más allá de su tradicional encuentro de enero a través de Ruta Futuro, una programación anual de actividades que acerca la ciencia, el conocimiento y la reflexión a nuevas audiencias y territorios.

Esta iniciativa contempla encuentros temáticos, experiencias educativas, diálogos ciudadanos y actividades dirigidas a distintas generaciones, con el propósito de mantener viva durante todo el año la conversación sobre los desafíos de nuestro tiempo.

Entre sus actividades se encuentran Congreso Jóvenes Futuro (realizado el 14 de agosto), Futuristas (12 de noviembre), Congreso Futuro Nueva Longevidad (realizado el 24 de noviembre) y otros encuentros nacionales e internacionales.

De esta manera, Congreso Futuro continúa proyectándose como una plataforma permanente de conocimiento y participación ciudadana.

¿Qué es Congreso Futuro?

Congreso Futuro es la principal plataforma de divulgación científica y conocimiento de Latinoamérica. Nacido en Chile en 2011, es una iniciativa impulsada por el Senado de Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, y la Fundación Encuentros del Futuro, que reúne a referentes nacionales e internacionales de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes y otras disciplinas para abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Su propósito es democratizar el acceso al conocimiento, acercando las ideas y descubrimientos que están transformando el mundo a personas de todas las edades y sectores de la sociedad.

Con una trayectoria de más de quince años, Congreso Futuro se ha consolidado como un espacio de encuentro ciudadano, diálogo interdisciplinario y colaboración transversal. Su propuesta busca conectar el conocimiento con las inquietudes de las personas y contribuir a las conversaciones y decisiones que marcarán el desarrollo de Chile y el mundo.

En su edición 2026, convocó a más de 120 expositores nacionales e internacionales, reunió a más de 65 mil asistentes a nivel nacional, superó las 300 mil visualizaciones de sus transmisiones y registró más de 1.600 apariciones en medios de comunicación.

Más información: www.congresofuturo.cl