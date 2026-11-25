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¡Hola, Biobío! Ingresamos a un periodo de alto riesgo de incendios forestales. Por ello, a contar de hoy empieza a regir la restricción del uso del fuego para quemas controladas agrícolas y forestales en todas las comunas de la Región del Biobío, según disposición de la Conaf. Esto se debe a los pronósticos de vientos y altas temperaturas para toda la zona durante los próximos días.

Coincidentemente, una de las noticias que les compartimos en este newsletter se vincula con posibles negligencias que habrían provocado uno de los incendios forestales más destructivos de los últimos años: el que en 2023 afectó a la zona comprendida entre Nacimiento y Santa Juana. Es que la Fiscalía formalizó a dos imputados: un supervisor de mantenimiento de redes de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha) y un contratista encargado de ejecutar labores de roce y despeje de vegetación bajo el tendido eléctrico. El contacto de los cables con la vegetación, en un contexto de altas temperaturas, habría desencadenado el siniestro, que acabó con la vida de 14 personas.

Pero el foco principal de la semana gira en torno a una muy buena noticia. Luego de la definición del Biobío como sede de los Juegos Suramericanos de 2030, ya se deben empezar a definir los lugares en que se emplazarán las obras emblemáticas. Posiblemente la más esperada de ellas es el centro acuático, ya que el millón de habitantes del Gran Concepción no tiene acceso a piscinas públicas. En el caso de este recinto, hay dos opciones con ventaja para su ubicación: el sector Lonco de Chiguayante y un terreno, actualmente de Vialidad, que está al lado del puente Juan Pablo II, en San Pedro de La Paz.

También en esta edición:

La temperatura del mar frente al Biobío está tres grados por sobre lo normal. El centro de investigación COPAS Coastal sostiene que, con estas condiciones, la región está especialmente vulnerable a floraciones algales nocivas y la llegada de especies de zonas cálidas como tiburones o la fragata portuguesa (esta última ya se detectó en Coronel este fin de semana).

A lo menos “curiosa” fue la renuncia de un día de la seremi de Salud, Isabel Rojas, y la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Antaris Varela. Ambas son militantes del Partido Cristiano de Chile. Después de una reunión de su colectividad realizada el sábado, el mismo partido anunció que seguirían en sus cargos. También dejaron entrever que se trató de una molestia con la ministra de Salud, May Chomalí, luego de que no lograran aprobar una indicación en el presupuesto que buscaba prohibir los fondos para terapias hormonales.

El Nobel de Física, Reinhard Genzel, descubridor del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, y el regreso de la Feria del Libro, son dos de los hitos de la próxima Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Habrá eventos culturales y científicos en las tres sedes de esta casa de estudios.

Un juego de mesa desarrollado en Concepción pone a los jugadores a restaurar bosques. Se trata de Mawida, el cual fue lanzado este fin de semana en la Biblioteca Municipal de la capital regional y ya puede ser adquirido en tiendas especializadas.

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Chiguayante y San Pedro de La Paz en la disputa por quedarse con el Centro Acuático de los Odesur

El sector de Lonco, en Chiguayante, o terrenos de Vialidad a un costado del puente Juan Pablo II, en la comuna de San Pedro de la Paz: esas son las dos opciones más probables para albergar el nuevo centro acuático que se deberá construir para los Juegos Suramericanos de 2030. La información fue entregada por el Gobierno Regional, desde donde, eso sí, aclararon que ambas alternativas son preliminares.

En el caso de Chiguayante, su alcalde, Jorge Lozano, explicó que “con mucha responsabilidad y entusiasmo recibimos esta posibilidad de que Chiguayante pueda ser considerada para albergar el centro acuático de los Odesur 2030. Los terrenos de Bienes Nacionales frente a Lonco son un sector estratégico para Chiguayante y para el Gran Concepción”. Lozano añadió que ese sector tiene un enorme potencial de desarrollo: “Ahí conviven proyectos como un parque urbano, desarrollo de mayor conexión con el río, una futura estación de trenes y, por qué no, equipamiento deportivo de alto estándar. No son ideas que se excluyan; al contrario, pueden complementarse si trabajamos con visión de ciudad”.

Por su parte, el alcalde de San Pedro de La Paz, Juan Pablo Spoerer, explicó que “hemos analizado varios terrenos y el que mejor cumple los requisitos para el Centro Acuático es el terreno fiscal de Vialidad, el cual se encuentra justo a la entrada del Puente Juan Pablo II. No solo por capacidad, sino también por ubicación y logística. No solo queremos ofrecer la posibilidad de construir en este terreno, sino también el apoyo de equipos municipales que puedan trabajar en este proyecto”. El alcalde agregó que como opción B, está la zona donde se ubica el estadio de Boca Sur. Cabe recordar que San Pedro ya está confirmada como la comuna sede del remo, tal como lo fue en los Panamericanos de Santiago.

Además del Centro Acuático, para los Odesur se deberá construir un polideportivo (posiblemente en el sector La Mochita de Concepción), un velódromo en Coronel, una pista de BMX en Hualpén y un skatepark en el Parque Bicentenario de Concepción. Otras comunas que también acogerán eventos deportivos son Talcahuano, que albergará disciplinas en La Tortuga; Lebu, con el surf; Santa Bárbara, con canotaje slalom; Los Ángeles, con partidos de fútbol; y Cabrero, con deportes ecuestres.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, explicó que se involucrará a todas las comunas de las tres provincias, ya sea como sedes de deportes o como destinos turísticos. “Significa una enorme oportunidad para atraer inversión, generar empleo, impulsar el turismo y dejar infraestructura deportiva al servicio de las familias”.

Los seis recintos deportivos que deben construirse (centro acuático, polideportivo, velódromo, skatepark, pista de BMX e infraestructura de canotaje slalom) tienen un monto de inversión proyectado de US$60 millones. El costo global de los juegos asciende a lo menos a unos US$130 millones.

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Temperatura del mar frente al Biobío es la más alta desde que se tiene registro

El Observatorio Marino del Biobío informó que la temperatura del mar frente a la región está tres grados Celsius por sobre lo normal. Existen registros satelitales comparables desde 2003, lo que permite dimensionar la magnitud de esta anomalía. Según el último boletín elaborado por personal del Centro de Observación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS Coastal), “la temperatura superficial sobre la plataforma continental es la más alta registrada desde el inicio del registro de datos de MUR (2003). Durante el mes de octubre de 2026, la temperatura mostró una anomalía cercana a +3 °C frente a la costa de la región”.

Desde el Copas advierten que este calentamiento está afectando a toda la columna de agua, no solo a la superficie: “Lo confirman los sensores instalados en redes de pesca artesanal y los perfiles oceanográficos realizados en este período”. Además, desde julio predomina el viento norte. “Sin viento sur, la costa recibe menos aguas frías y ricas en nutrientes. El efecto combinado del debilitamiento de los vientos de componente sur, la alta descarga de agua dulce que desbalancea el sistema productivo del océano costero y las altas temperaturas podrían favorecer cambios en la productividad biológica de la zona y la aparición de floraciones algales nocivas”, sostiene el boletín.

Sobre hasta cuándo duraría estas altas temperaturas en las aguas de la región, el Observatorio sostiene que “el pronóstico estacional de la Dirección Meteorológica de Chile para noviembre-enero anticipa temperaturas más altas en la costa del centro-sur. Las condiciones de temperatura sobre lo normal están proyectadas hasta el trimestre mayo-junio-julio de 2027 en el Pacífico Tropical”.

Este es el segundo episodio de El Niño más intenso desde 1950, solo superado por el registrado en el periodo 1997-1998. La directora de COPAS Coastal, Camila Fernández Ibáñez, explica que podrían arribar especies provenientes de zonas más cálidas. “La Región del BioBio está especialmente vulnerable a floraciones algales nocivas en las condiciones actuales, lo mismo que el resto de la zona centro sur de Chile. Otras especies que pueden extender su distribución hacia el sur son distintos grupos de tiburones y la fragata portuguesa, la cual ya ha sido vista en las playas del Biobío”, alertó Fernández.

Respecto del impacto sobre especies de la zona, la directora de COPAS Coastal sostiene que las condiciones oceanográficas características de un evento como El Niño suelen afectar a especies en un amplio espectro de tamaño y nivel trófico. “Desde cambios en la distribución de fitoplancton y su capacidad para absorber CO 2 atmosférico hasta especies pelágicas como anchoveta e incluso cetáceos que deben modificar hábitos para encontrar alimento y mantener su población”, explicó.

“Pero El Niño no solo afecta a especies marinas. Las lluvias persistentes en época de floración afectarán probablemente los cultivos de fruta, así como las poblaciones de aves marinas y migratorias”, agregó Fernández.

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Las renuncias “con elástico” de dos autoridades evangélicas en el Biobío

El dicho popular reza: “Quien se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”. Y eso podría aplicarse al curioso caso de las frustradas renuncias de la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, y de la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Antaris Varela. Las militantes del Partido Cristiano de Chile (ex-Partido Social Cristiano) iban a presentar la semana pasada sus cartas de renuncia, en las que aducían “motivos personales” para dejar sus cargos, pero al final no lo hicieron.

El sábado, la tienda evangélica realizó una reunión en la que se les pidió a Rojas y Varela que continuaran en sus cargos. Según un comunicado publicado por el partido, “ambas autoridades han decidido permanecer en el gobierno”. En el escrito, difundido a través de sus redes sociales, también agradecen a la ministra de Salud, May Chomalí, por aclarar “el financiamiento con recursos públicos de tratamientos hormonales para menores de 18 años, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027″. Es que, aunque el partido no especifica si las renuncias estaban vinculadas a un malestar con la ministra, existía molestia en los sectores más conservadores de la derecha porque no lograron que el Senado aprobara una indicación al proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que buscaba dejar sin financiamiento las terapias hormonales en menores de 18 años (tratamientos que en Chile se realizan por sobre los 16 años y tras una serie de evaluaciones).

Pero para Claudio Eguiluz, miembro de la comisión política de RN, quien mantiene una pugna permanente con los militantes de la tienda evangélica, los motivos de este simulacro de renuncia son otros: todo se trató de una amenaza del Partido Cristiano para quedarse con la delegación presidencial. “Hoy día vemos cómo el alcalde de Concepción amenaza al Gobierno que, si no le entregan el cupo de delegado que él quiere, la verdad es que se van del Gobierno”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Cabe recordar que el puesto de delegado presidencial está vacante después de la salida de Julio Anativia, quien fue acusado por su exesposa de violencia intrafamiliar. Anativia es cercano a las corrientes evangélicas de la derecha en el Biobío.

En cuanto a los perfiles de las «casi renunciadas», Isabel Rojas Salfate es psicóloga de la Universidad de Concepción y fue jefa de gabinete del alcalde Héctor Muñoz hasta marzo de este año, cuando asumió como seremi de Salud. Durante estos meses se la ha visto frecuentemente en actividades vinculadas a su religión, algunas de ellas difundidas incluso en las redes sociales de la Seremi. Un ejemplo es la lectura en voz alta de la Biblia en la plaza de la Independencia, realizada en el marco del Mes de la Biblia (octubre).

Por su parte, Antaris Varela es bioquímica y pastora. En un primer momento había sido anunciada como seremi de la Mujer y la Equidad de Género, pero no asumió debido a que la anterior seremi se encontraba con licencia por maternidad. En junio asumió como directora regional del Senama. Varela fue asesora de José Antonio Kast entre 2016 y 2018, fundó el Partido Conservador Cristiano y actualmente milita en el Partido Cristiano de Chile. Sus posturas son marcadamente conservadoras: se opone al Acuerdo de Unión Civil, al aborto en todas sus causales y al reconocimiento de la identidad de género.

Un mensaje de Inacap

Talentos de INACAP desarrollan nuevas experiencias para el Parque Angostura

Más de 100 estudiantes de INACAP trabajan en nueve innovadores proyectos para modernizar el Centro de Visitantes de Colbún del Parque Angostura, ubicado en las comuna de Santa Bárbara y Quilaco. Estas iniciativas forman parte de las experiencias de aprendizaje donde los estudiantes salen de la sala de clases para aplicar sus conocimientos y resolver desafíos reales de las industrias.

Entre los proyectos se encuentran el Observatorio Inteligente de Aves, que utiliza inteligencia artificial para identificar en tiempo real las especies presentes en el entorno del centro y Energía en Movimiento, una experiencia inclusiva que permite a los visitantes generar electricidad al pedalear bicicletas adaptadas y activar contenidos interactivos.

“Es muy importante que los estudiantes puedan relacionarse con empresas de manera temprana, para que estos sean los inicios de un próspero futuro laboral. Durante su formación, buscamos que conozcan de cerca las dinámicas del mundo productivo y las oportunidades de desarrollo profesional que existen en sus propias regiones”, señaló Sebastián Cabello, Vicerrector de INACAP Los Ángeles.

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Un Nobel de Física y el regreso de la Feria del Libro: las novedades de la Escuela de Verano UdeC 2027

Reinhard Genzel, premio Nobel de Física 2020, estará a cargo de la conferencia inaugural del Congreso El Tiempo, uno de los hitos de la Escuela de Verano UdeC 2027. Este astrofísico, codirector del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, es uno de los descubridores del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, cuya masa es equivalente a cuatro millones de nuestro Sol.

El Congreso El Tiempo se desarrollará del 11 al 14 de enero. Genzel ofrecerá su conferencia inaugural el lunes 11, a las 10 horas, en el Auditorio Claudio Gay. La programación incluye a cerca de cien participantes, entre ellos Carmen Torres Nelson (profesora de Artes y doctora en Arquitectura y Patrimonio Cultural-Ambiental), Francisco Huichaqueo (cineasta), Noelia Carrasco (antropóloga), Marianela Camaño Saavedra (arquitecta y diseñadora escénica), Carlos Peña (rector de la UDP y columnista), Beatriz Cid Aguayo (socióloga) y Marcelo Lagos (geógrafo).

Además, este año vuelve la Feria del Libro, uno de los eventos clásicos de la Escuela de Verano. Esta se realizará durante los días 15, 16 y 17 de enero en los prados centrales del Campus Concepción. Su programación preliminar contempla 36 bloques en los escenarios Gonzalo Rojas y María Molina, con presentaciones de libros, conversaciones, poesía, teatro y actividades familiares, además de un encuentro de editoriales universitarias en una sala independiente.

Entre los invitados a la feria figuran Nona Fernández, quien presentará su novela Marciano el viernes 15 a las 17 horas; el historiador Mario Garcés, Cynthia Rimsky, Leonel Lienlaf, María José Ferrada, Tomás Harris y Carlos Basso. La propuesta reúne más de cuarenta expositores del mundo del libro, con presencia de editoriales regionales, universitarias, nacionales, librerías y colectivos.

La programación de la Escuela de Verano se desplegará en los tres campus de la universidad (Concepción, Chillán y Los Ángeles) entre el 11 y el 22 de enero. En el Foro UdeC habrá actividades de astronomía, música, cine, danza y teatro al aire libre. Entre ellas destacan las presentaciones de Catalina y las Bordonas de Oro el 14 de enero, la Orquesta Sinfónica y el Coro UdeC el 16, Eduardo Gatti el 18 y Fernando Ubiergo el 22, además de la obra Lautaro, el 21. La programación en los otros campus incluye conciertos de Gatti en Los Ángeles el 19 de enero y en Chillán el 20.

“Somos una universidad con tres campus. Por eso nos interesa que la Escuela de Verano se viva en Concepción, Chillán y Los Ángeles, y que nuestras comunidades puedan encontrarse con la ciencia y la cultura en sus propios territorios”, sostuvo Fernando Venegas, director de Extensión de la Universidad de Concepción.

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Fiscalía formaliza a un supervisor y un contratista por negligencias que habrían originado megaincendio de 2023

El contacto de una rama con una línea eléctrica habría originado, según la Fiscalía, el megaincendio forestal de Nacimiento y Santa Juana en febrero de 2023, que dejó 14 personas fallecidas, 9 lesionadas y 69 mil hectáreas consumidas por el fuego. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, hubo deficiencias en la mantención de la franja de seguridad que debe separar las líneas eléctricas de la vegetación. Por lo anterior, el organismo persecutor presentó una acusación contra dos personas.

Los acusados son un supervisor de mantenimiento de redes de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha) y un contratista encargado de ejecutar labores de roce y despeje de vegetación bajo el tendido eléctrico.

El fiscal Jorge Lorca solicitó para cada acusado una pena de cinco años de presidio, además de una multa de 150 unidades tributarias mensuales (UTM), por infracción a la Ley de Bosques en concurso ideal con 14 cuasidelitos de homicidio y nueve cuasidelitos de lesiones graves y menos graves.

“Hay una franja de seguridad que las empresas, como concesionarias, tienen la obligación legal de velar por la mantención. Esto porque se ha demostrado que las líneas eléctricas son fuentes que generan calor. Ellos están obligados a mantener una franja y estar monitoreando, vigilando, de que efectivamente ningún árbol, ninguna rama, toqu eese tendido eléctrico”, explicó el fiscal.

Este megaincendio se propagó por seis comunas –Nacimiento, Santa Juana, Lota, Coronel, Arauco y San Pedro de la Paz– y, además de las 14 víctimas fatales, destruyó bosques, viviendas e infraestructura.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, las labores de mantención realizadas entre abril y mayo de 2021 fueron ejecutadas de manera defectuosa e incompleta por el contratista y posteriormente aprobadas por el supervisor. A ello se sumó que los trabajos de mantención programados para comienzos de 2023 no se materializaron.

Según la acusación, estas negligencias permitieron que el 2 de febrero de 2023, aproximadamente a las 17:20 horas, una rama de eucalipto entrara en contacto con una línea eléctrica energizada en el sector El Pino, comuna de Nacimiento. Esta situación provocó el desprendimiento de material incandescente que cayó sobre la vegetación y dio origen al incendio. Las condiciones meteorológicas, especialmente los fuertes vientos que alcanzaron ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora, favorecieron la rápida propagación del fuego hacia otras comunas de la región.

La acusación fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Nacimiento, tribunal que deberá fijar la audiencia de preparación del juicio oral, instancia previa a la realización del juicio en el que la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados.

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Mawida: el juego de mesa “made in Conce” que enseña a reforestar

Y justamente porque nuestra región es una de las más afectadas por los incendios forestales, una idea como la siguiente tenía más posibilidades de nacer acá. Se trata de Mawida, un juego de mesa desarrollado en Concepción que fue lanzado este fin de semana en la Biblioteca Municipal de la capital regional. El juego tiene un enfoque educativo, ya que invita a los participantes a experimentar los procesos de recuperación de los bosques nativos. Su nombre proviene de una palabra del mapudungún que significa “montaña” o “monte arbolado”.

El proyecto fue financiado por el Fondart 2025 y desarrollado por la editorial Pudú Juegos. Durante las partidas, los participantes comienzan sobre un terreno árido sobre el cual van disponiendo “pedones” (unidades de tierra) para luego incorporar hierbas. A medida que estos elementos se agrupan, dan paso a arbustos y posteriormente a árboles, levantando sobre la mesa un ecosistema visual gracias a sus fichas. El objetivo es alcanzar determinados sistemas de referencia que permitan atraer fauna local al entorno recuperado.

“La propuesta busca acercar al público general el concepto de sucesión ecológica, proceso natural mediante el cual un suelo desnudo se transforma progresivamente en un bosque vivo”, explicó el editor del juego, Andrés Navarro Cermenati.

El juego es una creación de Miguel Suárez Olivares, quien explicó que “no necesariamente se trata de ganarle a otros, sino de colocar un cubo, hacer que ocurran muchas cosas. Eso me hace sentir superbién y, al mismo tiempo, al tener un componente tridimensional y espacial, me hace pensar un poquito fuera de lo habitual al estar jugando“. El juego ya está disponible en las principales tiendas especializadas del país.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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