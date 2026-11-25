El canciller alemán, Friedrich Merz, acusó este miércoles a Rusia de intensificar las amenazas contra la seguridad europea y advirtió que las pretensiones de Moscú van más allá de la invasión de Ucrania, al tiempo que defendió los planes de su Gobierno de aumentar el gasto en defensa y mantener el apoyo financiero a Kiev.

Las declaraciones se produjeron durante el debate del proyecto de presupuesto para 2027 en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, en medio de los cuestionamientos de los partidos opositores Alternativa para Alemania (AfD) y Die Linke a la continuidad de la ayuda militar a Ucrania.

“Nunca está de más repetirlo, tanto frente a la extrema derecha como frente a la extrema izquierda: Rusia sabe exactamente lo que quiere. Y Rusia quiere más que Ucrania”, sostuvo Merz.

“Rusia está intensificando sus acciones en la región del Báltico, en Polonia y en el mar Negro; Rusia está intensificando sus acciones en el espacio y, a estas alturas, también las está intensificando de forma masiva aquí, en nuestro propio país”, añadió.

El canciller defendió la necesidad de que Europa establezca límites a Moscú y sostuvo que, mediante el apoyo a Ucrania, Alemania también está contribuyendo a su propia seguridad.

“Estamos aprendiendo de Ucrania: tecnológicamente para uso civil, pero, por supuesto, también en tecnología de defensa”, indicó.

El proyecto de presupuesto alemán para 2027 contempla un apoyo financiero de 11.600 millones de euros a Ucrania, partida cuestionada tanto por AfD como por Die Linke.

Las declaraciones de Merz se producen en medio de una serie de ciberataques e incidentes de sabotaje contra infraestructuras críticas en Alemania y otros países europeos, cuyas autoridades han atribuido en numerosas ocasiones la responsabilidad a Rusia.

En septiembre, el Gobierno alemán también responsabilizó a Moscú de un intento de ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig/Halle. La embajada rusa en Berlín rechazó entonces la acusación, calificándola como parte de una “nueva ola de histeria antirrusa en Alemania”.

Rusia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters sobre las declaraciones de Merz. Moscú ha negado reiteradamente que busque una confrontación militar con los países de la OTAN y sostiene que sus acciones en Ucrania tienen como objetivo proteger su seguridad nacional.