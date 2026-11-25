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¡Hola, Ñuble! Qué gusto saludarles. Remecidos todos por acá por los decretos de rebaja de condenas del ministro Fernando Rabat. Pero no solo por las noticias nacionales ni por la acusación constitucional que enfrenta el titular de Justicia en el Congreso, sino porque el caso nos golpeó de lleno tras conocerse que uno de esos “infames” decretos benefició ni más ni menos que a un hombre condenado en Chillán por abusos reiterados contra su hija, quien, gracias a la rebaja de diez meses de su condena, logró obtener la libertad.

Fue una doble indignación para la comunidad, ya que cinco meses antes, la Corte de Apelaciones había rechazado el beneficio al delincuente sexual.

No menos indignante es la situación que enfrenta a diario el viejo edificio de la Cárcel de Chillán, en el sector céntrico de la ciudad, sometido al lanzamiento de todo tipo de drogas desde el exterior. Esta práctica se arrastra por años a vista y paciencia de los propios vecinos, tal como ha sido denunciado anteriormente a través de estas mismas páginas.

Esta vez, al parecer se acabó el recreo para estas organizaciones criminales, pues luego de un complejo y silencioso operativo, tras dos años de investigación, se pudo desbaratar no uno, sino cinco grupos organizados, dedicados a los “pelotazos” hacia el recinto penal. Les contamos los detalles de toda la operación conjunta entre la Fiscalía, la PDI y Gendarmería.

Esta semana sigue en la agenda pública el Presupuesto 2027. Tomando la posta de nuestros vecinos de Aquí Biobío, quienes alertaron sobre el recorte de subsidios habitacionales DS49 este año, comprobamos que también en Ñuble el Ministerio de Vivienda dejó de entregar cientos de beneficios de este tipo, destinados a las familias más vulnerables, lo que rompe la tendencia de los últimos años.

Y si bien está considerado un aumento para el próximo año, existe total incertidumbre sobre el futuro inmediato de los otros tipos de subsidios, como los individuales (DS1 para sectores medios) y colectivos (DS19 de integración territorial), un apoyo tradicional y fundamental del Estado para la adquisición de viviendas. Todo, además, bajo un escenario de fuertes restricciones al presupuesto del Serviu en Ñuble para el 2027.

¿Le suena la Drosophila suzukii? No, no es un modelo de automóvil. Se trata de una pequeña mosca originaria de Asia oriental que tiene en jaque la producción frutícola mundial, incluida la de nuestro país y de Ñuble en particular. Un grupo de científicos le siguió la pista a esta plaga para reconstituir la ruta que la trajo finalmente a nuestros campos. Les contamos cómo lo hicieron y las perspectivas que se abren para su control.

Y para finalizar, en lo que se ha convertido en un clásico de nuestro newsletter, le damos espacio a las artes y las culturas. Esta vez les contamos de un innovador proyecto que lleva el circo contemporáneo hasta nuestras comunidades rurales. Y lo hace poniendo en escena los ancestrales oficios que han marcado el devenir cultural de Ñuble.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas todos los análisis y descubras los secretos de esta joven región.

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Rabat rebajó condena a abusador cinco meses después de rechazo de la Corte de Apelaciones de Chillán

Cinco meses después de que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán rechazara conceder ese beneficio a un hombre condenado por abuso sexual reiterado de su hija, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decretó una rebaja de diez meses en su condena.

En la práctica, la reducción le permitió al condenado obtener la libertad diez meses antes de cumplir la totalidad de la pena de cinco años y un día, impuesta el 20 de mayo de 2022 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán.

El decreto, dictado a fines de septiembre, se conoció la semana pasada y se convirtió en el primer caso conocido en Ñuble de reducción de condena a un sentenciado por delitos sexuales en el marco del cuestionado criterio aplicado por Rabat. Estas decisiones han generado un intenso debate público y mantienen al ministro enfrentando una acusación constitucional en el Congreso.

La rebaja se concedió después de que la comisión rechazara la solicitud de libertad condicional mediante la Resolución Exenta N.º 38-2026. Aunque se trata de mecanismos distintos, el contraste entre ambas decisiones plantea interrogantes sobre la evaluación de los antecedentes del condenado.

Al revisar la solicitud, la comisión consideró que el hombre cumplía algunos requisitos para postular, como el tiempo mínimo de condena y una conducta intachable durante su encarcelamiento. También examinó el informe psicosocial elaborado por Gendarmería.

Sin embargo, rechazó el beneficio al advertir “distorsiones cognitivas”, expresadas en la relativización, justificación y minimización del abuso, junto con una falta de culpa y de reconocimiento de responsabilidad.

Estos antecedentes abrieron cuestionamientos sobre los fundamentos de la posterior reducción de condena y su relación con la explicación del ministro, quien ha invocado la jurisprudencia judicial para justificar sus decretos.

“Este caso confirma el que, a mi juicio, ha sido el mayor error de Rabat: haber actuado como juez en asuntos más bien técnicos, que siempre ha correspondido dirimir a la justicia y no a una autoridad política”, sostiene el abogado penalista Rodrigo Vera Lama.

El caso también generó preocupación entre los organismos que intervienen en el sistema judicial, especialmente aquellos dedicados a la persecución de los abusos contra menores, en una región que presenta una de las tasas más altas de denuncias por delitos sexuales.

Según cifras del Ministerio Público, durante 2025 se registraron 2.419 denuncias por delitos sexuales, un 6% más que el año anterior. Con una tasa de 443 casos por cada 100.000 habitantes, Ñuble se situó como la tercera región con mayor incidencia de denuncias de este tipo en Chile. El 77% de las víctimas corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, la Fundación Amparo y Justicia ha señalado que entre el 65% y el 90% de los agresores son familiares o personas conocidas y cercanas a las víctimas.

A este escenario se suman los antecedentes sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA). La Defensoría de la Niñez alertó sobre su aumento en una publicación de su Observatorio de Derechos, difundida en diciembre de 2025, tras actualizar los datos de las denuncias ingresadas al Ministerio Público.

De acuerdo con el informe, entre 2022 y 2024 la tasa de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes creció un 89% en los delitos de obtención y facilitación, y un 59% en aquellos vinculados a material abusivo. La institución calificó esta tendencia como altamente preocupante.

En 2024, las tasas más altas se registraron en Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7). Del total de víctimas, el 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 82% tiene entre 14 y 17 años.

“La información del Observatorio nos muestra un aumento de 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024, lo que evidencia una problemática estructural en expansión, especialmente en entornos digitales, y refuerza la necesidad de respuestas coordinadas, preventivas y especializadas por parte del Estado”, afirmó entonces el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales del Ministerio Público, señaló que la mayor coordinación entre las policías y la Fiscalía ha permitido una respuesta penal más efectiva. Sin embargo, advirtió que “las cifras demuestran que aún se requieren medidas estatales más robustas para prevenir estos crímenes e intervenir de manera efectiva a las víctimas”.

En este contexto, la reducción de condena concedida en Ñuble profundizó los cuestionamientos a las decisiones del Ministerio de Justicia y a la coherencia de estas con los esfuerzos de los organismos especializados para combatir la violencia sexual contra menores.

La acusación constitucional contra Fernando Rabat, ingresada por la oposición el 12 de noviembre de 2026, avanza en la Cámara de Diputadas y Diputados tras la entrega de 1.886 decretos de rebaja de condenas y la presentación de la respuesta escrita de su defensa.

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Cinco organizaciones criminales llenaron de droga la cárcel de Chillán a punta de “pelotazos”: 14 detenidos

Ni a Vozinha le lanzaron tantos pelotazos este año como los que recibió la Cárcel de Chillán. Fueron tantos, que la Fiscalía y las policías, junto a Gendarmería, decidieron realizar una investigación de larga data para dar con quienes estaban detrás de esta práctica, que permitió el ingreso al recinto de todo tipo de drogas.

Y no fueron una sino cinco las organizaciones criminales detectadas tras las indagaciones, que se extendieron por dos años y que tuvo resultados concretos esta semana con la detención de 14 personas, quienes operaban tanto dentro como fuera del penal.

Estos últimos, eran quienes compraban, dosificaban y lanzaban la droga al interior del penal, donde esta quintuplicaba su valor de venta, explicó el fiscal regional Rolando Canahuate, quien precisó que “el negocio era tal, que solo quien tenía la función de lanzar las sustancias prohibidas podía ganar, cada vez que lo hacía, entre $80 mil y $100 mil”.

Pasta base, marihuana, cocaína, ketamina, clonazepam y elementos para abultar las drogas eran las sustancias ilícitas que lanzaban a los patios del centro de cumplimiento penitenciario chillanejo, “una maniobra que era seguida, en muchos casos, por videollamadas para coordinar el punto exacto de caída”, resaltó el fiscal.

En tanto, el fiscal de Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, Andrés Salgado, explicó que “las drogas eran adquiridas en Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, para luego acopiarlas, dosificarlas e introducirlas en empaques que resistieran los lanzamientos, que eran recogidos por los denominados ‘correos’ internos, que entregaban la droga a los destinatarios finales, quienes, finalmente, se encargaban de comercializarla entre los demás presos”.

El fiscal Salgado precisó que de los 14 detenidos en esta investigación, 8 quedaron en prisión preventiva: Gerson Leiva, José Acuña, Hugo Puentes, Sthepaine Campos, Mario Ulloa, Jose Aroca, Víctor Rivas y Bastián Montecino. Mientras que Franzuha Quiroz quedó bajo internación provisional, y otros cinco imputados con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, y las prohibiciones de salir del país y de comunicarse entre ellos.

Todos los imputados fueron detenidos la madrugada del martes 17 de noviembre, “en un operativo que implicó el despliegue de más de 200 detectives y el cumplimiento de 22 órdenes de entrada y registros a domicilios”, detalló el jefe (s) de la Región Policial de Ñuble de la PDI, prefecto Nelson Contreras. Agregó que “en el marco de esta investigación, y de las entradas y registros a los domicilios de los imputados, se incautaron cerca de siete kilos de drogas”.

Desde la PDI, además, explicaron que dentro de las estructuras criminales, “cada imputado tenía un rol definido. De hecho, se identificaron a cuatro hombres que se dedicaban particularmente al lanzamiento de estos pelotazos, para lo cual entrenaban la técnica para poder enviar las sustancias ilícitas hasta el patio del recinto penitenciario”, dijo el jefe de la Brigada Antinarcóticos, subprefecto Jonathan Silva.

El director regional (s) de Gendarmería, coronel Cristopher Parra Carvajal, explicó que “los cabecillas de las cinco estructuras criminales desbaratadas en el centro de cumplimiento penitenciario de Chillán fueron trasladados a distintas unidades penales del país”.

El trabajo investigativo del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, de la Brigada Antinarcóticos de la PDI y de la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim) de Gendarmería implicó realizar, durante dos años, interceptaciones telefónicas, filmaciones, vigilancias, obtención de imágenes y grabaciones, y análisis de teléfonos incautados a internos en la cárcel y a detenidos por tráfico ilícito de drogas, entre otras diligencias.

Un mensaje de Inacap

Academia e industria trabajan juntos para fortalecer el turismo en Ñuble

Instituciones públicas, empresas, gremios e INACAP forman parte de la Gobernanza Transforma Turismo Ñuble: Destino Vivo, iniciativa que busca fortalecer la competitividad turística de la región y desarrollar una oferta más atractiva para visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, INACAP Chillán concentra su aporte en la formación de técnicos y profesionales acordes a las necesidades del sector turístico regional, además del desarrollo de iniciativas en colaboración con empresas e instituciones.

“Ser parte de la Gobernanza Transforma Turismo Ñuble nos permite aportar, desde la academia, a la construcción de una estrategia regional que fortalezca la competitividad del sector turístico, genere nuevas oportunidades de desarrollo y contribuya a poner en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico que tiene nuestra región”, señaló Christian Landerretche Junge, Vicerrector de INACAP Sede Chillán.

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Entrega de subsidios habitacionales para familias vulnerables sufre fuerte desaceleración este año

La Región de Ñuble sufre un duro golpe por el recorte de subsidios habitacionales, uno de los temas que mantiene en jaque el presupuesto del Serviu 2027 y que será revisado, junto a otras 11 partidas, en la Comisión Mixta del Congreso. El drama se manifiesta en el caso de los subsidios DS49, o Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es un aporte económico estatal no reembolsable destinado a familias vulnerables sin vivienda propia para que puedan comprar una casa o departamento sin necesidad de crédito hipotecario.

Los números grafican la fuerte disminución de los recursos, evidenciada en un informe de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción Ñuble (CChC), elaborado con datos de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que contiene los subsidios entregados a la región durante los últimos cinco años.

Los datos indican que entre 2022 y 2025, la entrega de subsidios habitacionales DS49 en Ñuble mostró una tendencia al alza, aunque con diferencias respecto de las metas programadas.

En 2022 se otorgaron 1.450 beneficios, frente a 1.673 previstos, mientras que en 2023 la cifra llegó a 1.563, manteniéndose sin variación durante 2024

El mayor resultado se registró en 2025, con 2.191 subsidios entregados, superando en 629 los 1.562 programados, lo que representa un cumplimiento del 140,2%.

Sin embargo, durante 2026, el ritmo de asignación ha sido considerablemente menor: al 31 de agosto se habían otorgado 379 de los 726 previstos, equivalente al 52,2% de la meta anual. En términos de recursos, 2025 también marcó el mayor desembolso, con 3.763.924 UF, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 se habían asignado 756.723 UF. Estos datos reflejan un importante impulso en 2025, pero también una desaceleración en las asignaciones durante 2026.

La entrega de subsidios habitacionales DS49, que disminuyó bruscamente durante el primer año de gobierno, no repuntaría más de un 8 % el próximo año, de la mano del presupuesto del Serviu, organismo que, sin embargo, sufrirá un duro golpe en su capacidad operativa en la región.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo al presupuesto del Ministerio de Vivienda para el próximo año, según el cual el gasto de operaciones del Serviu en la Región de Ñuble disminuirá 15,0% ($33.101 millones), principalmente por la reducción del Programa de Habitabilidad Rural (-40,1%, $17.302 millones), las Iniciativas de Inversión (-55,5%, $13.742 millones) y el Programa de Integración Social y Territorial (-46,9%, $9.849 millones).

A esto se suma la caída de los préstamos para subsidio habitacional (-24,1%), que, si bien no forman parte del gasto de operaciones, contribuyen a explicar la disminución del gasto total. En contraste, aumentan el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (+7,2%) y el Sistema Integrado de Subsidio (+19,3%).

Durante la discusión del Presupuesto, la glosa del programa DS49 fue repuesta en el Senado, por lo que la única materia de la partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que pasó a comisión mixta corresponde a los recursos para el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar en los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu).

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Voló desde Asia: científicos de tres países buscan determinar cómo la mosca frutícola invadió Sudamérica

Hasta hace poco más de una década, pocos agricultores conocían la Drosophila suzukii, una pequeña mosca originaria de Asia oriental que hoy se encuentra entre las plagas invasoras de mayor importancia para la producción frutícola mundial. Su capacidad para depositar huevos en los frutos en proceso de maduración de más de doscientas especies vegetales la convierte en una amenaza para numerosos huertos, especialmente aquellos dedicados a la producción de cerezas, frambuesas, moras, arándanos y frutillas.

Comprender cómo esta especie logró expandirse por distintos continentes y establecerse en nuevas regiones es uno de los desafíos de la investigación fitosanitaria. Con ese propósito, científicos de Francia, Argentina y Chile desarrollaron un estudio internacional que utilizó herramientas de análisis genético para investigar las poblaciones de la mosca de alas manchadas presentes en Sudamérica.

La investigación reunió a especialistas de instituciones de Francia (INRAE y Universidad de Montpellier), Argentina (Universidad de Buenos Aires) y Chile (universidades de Chile, de O’Higgins y de Talca, e INIA). El equipo comparó muestras de ADN de moscas recolectadas en diferentes localidades de Chile y Argentina con secuencias genéticas disponibles en bases de datos internacionales de acceso público. Este procedimiento permitió identificar diferencias y semejanzas entre las poblaciones, considerando su distribución geográfica y sus características genéticas.

La historia de Drosophila suzukii refleja la velocidad con que una especie invasora puede convertirse en un problema para la agricultura. Durante milenios permaneció confinada principalmente al norte de China, Corea y Japón. Sin embargo, a comienzos de la década de 1980 fue detectada en Hawái y, posteriormente, entre 2008 y 2009, apareció casi simultáneamente en la costa occidental de Estados Unidos y el sur de Europa.

Su llegada provocó importantes pérdidas productivas. En distintas zonas, los agricultores observaron cómo la fruta se deterioraba y se desintegraba directamente en los árboles, incluso antes de la cosecha. La identificación de la especie como responsable de estos daños requirió la colaboración de universidades y centros de investigación de distintos países.

Actualmente, la mosca está presente en América del Norte, Centroamérica, Europa, Asia, el norte de África y Sudamérica. En esta última región se ha detectado en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, donde fue registrada por primera vez en 2017.

Pese a su amplia distribución, las rutas que ha utilizado para colonizar nuevos territorios todavía no se han esclarecido por completo. Los primeros registros de detección no representan necesariamente la verdadera trayectoria de expansión de la plaga, ya que muchos países no contaban con sistemas específicos de vigilancia y monitoreo de este insecto.

Luis Devotto, investigador y entomólogo de INIA Quilamapu, además de coautor del estudio, destacó el valor de la colaboración científica internacional para resolver problemas complejos que afectan a varios países.

El especialista enfatizó que este conocimiento podría ayudar a prevenir la aparición de resistencia a los insecticidas en Drosophila suzukii y contribuir a mejorar el diseño de los sistemas de vigilancia y monitoreo de plagas.

Los resultados del trabajo “Tracing the genetic footprint and invasion pathway of Drosophila suzukii in Chile: from Asia to the Andes and beyond” fueron publicados en la revista científica Biological Invasions, de la editorial Springer Nature, y pueden consultarse en este enlace.

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Arte-Sana: circo contemporáneo pone en escena los oficios y la artesanía de Ñuble

El circo también puede contar historias de un territorio, rescatar sus tradiciones y dar protagonismo a quienes mantienen vivos los oficios. Esa es la apuesta de Arte-Sana, un proyecto artístico que busca visibilizar el trabajo de mujeres artesanas de Ñuble a través de una obra de circo contemporáneo.

La iniciativa es impulsada por Soraya Sepúlveda, directora de Compañía en el Aire, y financiada por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2026.

Su propuesta combina movimiento, música original interpretada en vivo y piezas artesanales que se integran a la escenografía, convirtiendo los materiales y saberes del territorio en parte del lenguaje escénico.

Más que una puesta en escena, Arte-Sana invita a detenerse y valorar aquello que nace del trabajo manual, la creatividad y los conocimientos transmitidos entre generaciones. En tiempos de rapidez y consumo inmediato, la obra propone reencontrarse con las raíces, la memoria y la conexión con la naturaleza, reconociendo en el arte una forma de expresión y transformación.

“Queremos acercar el circo contemporáneo a comunas con menor programación artística, realizando funciones en Coihueco, Pinto y El Carmen. La elección de estos territorios también responde a nuestro interés por vincular cada presentación con los lugares donde viven y trabajan las artesanas, cuyas creaciones formarán parte de la escenografía y de la propuesta escénica”, explicó Soraya Sepúlveda.

El estreno se realizará en el Teatro La Matriz de San Carlos, con entrada liberada. Posteriormente, la compañía llevará esta experiencia a la Escuela Elise Mottart de El Carmen, la Escuela Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas de Minas del Prado y la Biblioteca Municipal de Pinto.

Este recorrido busca acercar las artes escénicas a nuevos públicos, especialmente a comunidades rurales que cuentan con menos oportunidades de acceder a este tipo de espectáculos.

“A través del circo contemporáneo, este proyecto reconoce el trabajo de las mujeres artesanas y pone en valor sus creaciones, integrándolas a una propuesta escénica innovadora”, destacó la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Ñuble, Nataly De La Hoz.

La creación está dirigida a público familiar y cuenta con Soraya Sepúlveda en la dirección e interpretación, junto a Rocío Ramírez, Constanza Tapia y Bruno Lagos como intérpretes creadores.

La música está a cargo de Alejandra Farías, Cristóbal Reyes y Jonathan Medina; la iluminación, de Pablo Saavedra, y la producción, de Compañía en el Aire y Romina Romero.

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