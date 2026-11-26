Con el objetivo de acortar la brecha digital en sectores rurales y cordilleranos, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, junto al alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, encabezaron una jornada de conectividad en la localidad de Liucura. En la instancia destacó la puesta en marcha de la primera antena 5G de la zona y la entrega de equipamiento tecnológico para impulsar la actividad productiva de emprendedores locales.

La actividad, realizada en la sede de la Junta de Vecinos de Liucura, contó además con la participación de la directora nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Antonella Pecchenino; el diputado Eduardo Cretton; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Lagos; y el vicepresidente de Marca, Comunicación y Sostenibilidad de Claro Chile, Rodrigo Sahr.

Para poner a prueba en terreno la nueva tecnología 5G -que alcanzó los 200 Mbps de velocidad-, las autoridades efectuaron una videollamada con el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Este hito de conectividad responde a la recepción de obras en terreno, concluida sin observaciones técnicas, de una nueva estación base 5G de Claro, ubicada en el sector de Liucura a unos 17 kilómetros del paso fronterizo Pino Hachado. Durante la inspección se verificó el correcto funcionamiento del sitio, sus respaldos energéticos, las velocidades de transmisión de datos y la operatividad de la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Cabe destacar que Subtel mantiene una fiscalización activa en terreno —que ha aumentado en un 73% respecto al año anterior— para asegurar la calidad y continuidad de los servicios, además de verificar el cumplimiento de los plazos comprometidos por la empresa en su despliegue 5G.

En la misma jornada, se concretó la entrega de 17 tablets con conectividad móvil gratuita a agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes seleccionados por INDAP y por la Municipalidad de Lonquimay, y otros dispositivos a la Escuela de Liucura.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que “estar hoy aquí, en plena cordillera de La Araucanía, tiene un sentido político y humano muy profundo. Para nuestro Gobierno, la inclusión digital es una prioridad, porque hoy la conectividad es sinónimo de emprendimiento, de mayores oportunidades para educarse y entregar seguridad a las familias cuando enfrentan el invierno o una emergencia. Por eso estamos impulsando el Plan Nacional Digital, poniendo el foco donde más se requiere: en las localidades aisladas, zonas rurales y pasos fronterizos. La recepción sin observaciones de esta primera antena 5G de Claro en Liucura demuestra que, cuando hay gestión y supervisión seria, la tecnología de punta sí llega a los lugares más difíciles de nuestra geografía”.

“El hecho de que hoy día pueda llegar esta empresa acá en conjunto también con la subsecretaria es una noticia muy importante para Lonquimay y además en un sector que es importante y relevante. No porque lo diga yo, sino que porque es un sector que va a tener y que está trabajando para tener un tremendo potencial para nuestra comuna y no solamente para Lonquimay, un tremendo potencial para el país”, señaló el alcalde Eduardo Yáñez.

La directora nacional de INDAP, Antonella Pecchenino, destacó que “uno de los principales compromisos de nuestra Estrategia Institucional 2026-2030 es fortalecer nuestra presencia y apoyo a la Agricultura Familiar Campesina en cada rincón del país, con especial énfasis en las zonas aisladas, extremas y fronterizas. Sabemos que la conectividad digital es una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo productivo, facilitar el acceso a los servicios del Estado y abrir nuevos canales de comercialización. Por eso, iniciativas como esta, que articulan el trabajo público y privado, nos permiten avanzar hacia una ruralidad con mayores oportunidades, donde la distancia geográfica no sea una limitante para el desarrollo de las familias campesinas”.

“Nos adelantamos en varios meses a la entrega del proyecto que estaba proyectado para 2027 y que hoy, con la entrega de esta antena en Liucura, marcamos un hito en conjunto con Subtel. De esta manera, seguimos cumpliendo de manera anticipada las diferentes etapas del despliegue 5G, y ya estamos avanzamos en la tercera y última etapa de nuestro compromiso con el Estado. Ahora esta señal ya está activa en la vida diaria de esta y otras comunidades, y como parte de la ceremonia aportamos con tablets a emprendedores y a la escuela de Liucura para que puedan disfrutar de todos los beneficios de esta tecnología”, destacó Rodrigo Sahr, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile.

Cabe resaltar que Lonquimay cuenta con iniciativas del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) de Subtel que impactan positivamente en su conectividad. Entre ellas destaca la Fibra Óptica Nacional (FON) Macrozona Sur, carretera troncal de acceso abierto que interconectará 24 comunas de La Araucanía, la cual contempla puntos troncales en Lonquimay, Liucura e Icalma.

De igual forma, mediante el programa Conectividad para la Educación 2030 de Subtel, ejecutado junto al Ministerio de Educación, actualmente se entrega internet subsidiado a 17 escuelas y liceos de la comuna, favoreciendo directamente a más de 2 mil estudiantes.