A tres días de las elecciones generales anticipadas en España, los candidatos de las cuatro principales fuerzas políticas protagonizarán este jueves el último debate televisado de una campaña marcada por la polarización, la crisis habitacional, la inmigración y la disputa por la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

El encuentro, organizado por la Academia de la Televisión, enfrentará al presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez; al líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; al representante de la ultraderecha de Vox, Santiago Abascal, y a la candidata de la coalición de izquierdas Frente Amplio, Ada Colau.

Según informó EFE, las fuerzas oficialistas buscarán reivindicar los resultados de su gestión, mientras que la derecha intentará consolidarse como alternativa de gobierno. El debate constituye una de las últimas oportunidades para captar a los indecisos antes de los comicios del domingo 29 de noviembre.

Las estrategias del último debate

Sánchez centrará su intervención en los avances que atribuye a su administración en materia de empleo, salarios, pensiones y derechos sociales, además de presentar sus propuestas para enfrentar la crisis habitacional.

Por su parte, Feijóo buscará instalar la idea de que España necesita un cambio de rumbo. “Estamos en un fin de ciclo”, sostuvo la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Desde el partido anticipan que Sánchez será el principal objetivo de sus críticas y descartan una estrategia coordinada con Vox para el encuentro.

Abascal, en tanto, participará por primera vez en un debate electoral televisado con Feijóo y Colau, en una instancia que su partido espera aprovechar para difundir directamente sus propuestas.

Desde Frente Amplio, el portavoz de campaña Pablo Bustinduy calificó el encuentro como un “punto de inflexión” para las aspiraciones de la coalición de reeditar un gobierno de izquierdas con el PSOE. Colau buscará confrontar las propuestas de Feijóo y rebatir sus argumentos con datos.

Migración y vivienda: las grandes disputas

De acuerdo con los análisis de Deutsche Welle, España llega a estas elecciones en medio de una transformación demográfica que ha situado al país al borde de los 50 millones de habitantes. Cerca de una de cada cinco personas nació en el extranjero.

En octubre de 2026, unos 3,7 millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, equivalentes al 16,4 % del total.

Mientras la izquierda destaca la contribución económica de la inmigración, la derecha la vincula con la presión sobre los servicios públicos y las dificultades habitacionales. Vox plantea eliminar mecanismos de regularización migratoria, mientras el PSOE apuesta por ampliar las vías legales de ingreso y favorecer la integración.

En materia de vivienda, el PSOE propone extender los contratos de arriendo y congelar temporalmente determinados alquileres en zonas de alta demanda. El PP, en cambio, apuesta por incentivar la construcción de un millón de viviendas.

La batalla por el voto digital

La campaña también ha trasladado parte de la disputa electoral hacia los pódcast, las plataformas digitales y los creadores de contenido.

Según un análisis de France 24, los candidatos han recurrido a formatos menos convencionales para acercarse al electorado, generar identificación emocional y alcanzar audiencias fuera de los medios tradicionales.