Claudia Fasani es educadora de párvulos y lleva más de 20 años en el Hogar de Cristo, trabajando en esa primera y crucial etapa llamada “educación inicial”. Actualmente lidera las 35 salas cuna y jardines infantiles que tiene el Hogar de Cristo de Arica a Puerto Montt y que el año 2024 atendieron a 7.525 lactantes y párvulos.

Toda una responsabilidad, un desafío y un orgullo. Más cuando se considera que esos 35 establecimientos son, como los define ella misma, “la red privada de jardines infantiles de la modalidad vía transferencia de fondos más grande de Chile”.

-¿Qué significa esto de la vía transferencia de fondos, Claudia?

-Significa que somos parte de la oferta pública de educación inicial del país y pertenecemos a una particularidad que tiene Junji: hay jardines propios del Estado de administración directa y otros que funcionan vía transferencia de fondos. O sea, están los del Estado administrados directamente por JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) y por Integra (que es una fundación sin fines de lucro de la Presidencia de la República). Y estamos nosotros que funcionamos mediante esta modalidad de transferencia de fondos o administración delegada.

Antes de entrar en la inequidad flagrante que esconde esta diferencia y que es el motivo de esta entrevista en Hora de Conversar, le pedimos a Claudia Fasani que nos explique cómo son estos 35 establecimientos de educación inicial del Hogar de Cristo.

-Somos un servicio público, por lo tanto, gratuito. Esta red de jardines infantiles del Hogar de Cristo tiene una propuesta educativa que pone al niño como protagonista de su desarrollo, de su aprendizaje. Que lo considera único y, además, trabaja muy de la mano con cada familia y con la comunidad de los territorios donde estamos ubicados. Tenemos jardines de Arica a Puerto Montt y, por lo tanto, cada territorio es muy distinto del otro. Pero todos tienen en común que están en sectores de alta vulnerabilidad social. Las familias postulan a estos jardines infantiles a través de un sistema online nacional, donde están todos los jardines. Los que son administrados por el Estado y los vía transferencia de fondos. Se prioriza las familias que tienen Registro Social de Hogares.

La experta hace notar que además de centrarse en “la unicidad de cada niño, por lo tanto, cada uno tiene su propio desarrollo de aprendizaje, nuestro modelo pedagógico se basa en un enfoque de derechos. Esto es un modelo educativo que busca desarrollar la autonomía de los niños, todos sus potenciales, trabajar con la familia e involucrar a la comunidad en todo esto”.

-Alguna vez comentamos que ese modelo tiene mucho de la filosofía de María Montessori.

-Eso está, sigue siendo así, pero no somos ciento por ciento Montessori. Tomamos algunos elementos de esa metodología y de otras que apuntan precisamente al desarrollo integral de los niños y las niñas.

Esto no es un gasto, es una inversión

-Tú eres parvularia de profesión, por lo tanto, no vamos a abundar en la convicción que tienes de la importancia de esta etapa educativa. Pero yo repito lo que le oí a alguien: “La educación inicial debería ser la verdadera educación superior”. ¿Tú ves el impacto que tiene en un niño, sobre todo en uno de un sector vulnerable, asistir al jardín infantil?

-Sí, estamos convencidos de ese impacto porque esta etapa es crucial para el desarrollo de la vida del ser humano. Lamentablemente, su impacto se ve a largo plazo. Ese podría ser uno de los motivos de por qué hoy día nos cuesta verlo, pese a que toda la evidencia de estudios de la neurociencia así lo demuestran. Es lamentable que todo eso no se concretice en medidas que la potencien y fortalezcan. Mirando a más corto plazo, es evidente la diferencia en el aprendizaje entre niños de tercero o cuarto básico que asistieron a educación inicial y los que no. Los primeros tienen mejores resultados en desarrollo de lenguaje, en convivencia social, en creatividad. Son los que logran mejores resultados en las pruebas SIMCE.

-El rector de la UC, Juan Carlos De la Llera nos decía que esta poca valoración de esta etapa educativa se explica en que los niños no marchan ni salen a protestar.

-Así es. Por eso, somos los adultos los que tenemos que protestar por ellos.

Y esa protesta tiene hoy una consigna concreta: Partir con Equidad. La campaña de la Red Educación Inicial 2030 busca poner fin a una diferencia histórica que afecta a los jardines infantiles privados sin fines de lucro que forman parte de la oferta pública de educación inicial, pero que reciben un financiamiento menor que los establecimientos administrados directamente por el Estado.

-Sobre todo en lo que tiene que ver con el menor monto de subsidio por niño que reciben los jardines que son administrados por fundaciones sin fines de lucro, como es el caso de los 35 de Hogar de Cristo.

-Sí, esa es una diferencia de financiamiento histórica. Hay un tema administrativo de fondo. En un tiempo, Chile necesitó una expansión importante de jardines infantiles por falta de oferta. Así empezamos a crecer, a multiplicar la existencia de jardines infantiles. Fue así como nosotros llegamos a tener los 35 actuales. Ahí se generó esta diferencia de un pago por un valor párvulo distinto si está en un jardín de administración directa de Junji o uno privado que funciona con esa transferencia de fondos menor. Esto se ha arrastrado por mucho tiempo. Hoy creemos que ya llegó el momento de corregir esa injusticia. Como los niños no marchan, somos nosotros los adultos, educadores y padres, los que tenemos que poner el tema sobre la mesa.

-¿Tienen impacto campañas como la del año pasado, que decía “Dejarlo en casa es dejarlo atrás” y la de ahora que habla de “Partir con equidad”?

-Lo bueno de estas campañas es que nos ayudan a ir simplificando términos que son técnicamente robustos pero herméticos para el público. Cuando hablamos de desarrollo cerebral, movilidad social, desarrollo neuronal, inversión en primera infancia, no sé si aclaramos. La gente tiene que entender lo que le afecta en lo cotidiano, si no, la ciudadanía no se mueve. Pero cuando decimos partir con equidad y mostramos las gráficas con la necesidad de terminar con esas diferencias de financiamiento, logramos que el tema baje a las conversaciones cotidianas. Este no es un tema solamente de la academia o de los políticos, es una conversación de todos.

-Sobre todo en un país en que la natalidad está por el suelo. O sea, no solo los niños son los más importantes, sino que cada vez serán más escasos.

-Claro. Ojalá, por eso, esta campaña sensibilice a la ciudadanía que no está en el debate más técnico-financiero.

Un 40% menos por cada niño

-¿Cuánto recibe un jardín Junji y cuánto recibe de subvención un jardín del Hogar de Cristo por niño?

-Los valores son distintos dependiendo de la región, pero es alrededor de un 40% menos de plata. Y eso se traduce en que quienes sostenemos jardines infantiles como el Hogar de Cristo, lo hacemos más allá de si tenemos plata o no. Tenemos que hacerlo por la convicción de que podemos eliminar las brechas que podrían tener esos niños, porque queremos igualar sus oportunidades. No es posible que el lugar donde nace un niño determine su desarrollo futuro.

La diferencia no es una cifra abstracta. Se traduce en decisiones cotidianas que afectan directamente la calidad de la educación y las oportunidades de los niños. Con menos recursos, los sostenedores deben hacer malabares para responder a las necesidades de cada establecimiento.

-Hoy esta diferencia de valor implica que como sostenedores tenemos que hacer una gestión impecable y priorizar. Esa priorización implica estar todo el tiempo preguntándose qué hago: ¿arreglo infraestructura o compro más material didáctico? Tenemos niños con algún tipo de diagnóstico que requiere que hagamos adecuaciones curriculares. Cualquier tipo de diagnóstico de algún rezago, trastorno del espectro autista, desarrollo del lenguaje, obliga a contar con otro tipo de material y capacitarnos también, lo que aumenta los gastos. Las educadoras de párvulos no somos las especialistas en desarrollo con rezago y necesitamos formarnos en eso. Todo eso implica recursos y los que llegan del Estado son claramente insuficientes.

-¿Cómo lo hacen?

-Tenemos alianzas con privados y está el aporte de los socios del Hogar de Cristo. Así intentamos suplir este déficit pero buscando siempre mantener la calidad en todos los aspectos. Hoy día tenemos equipos muy comprometidos, que aman su profesión y se entregan con un compromiso enorme. Pero el desarrollo de los niños de un país no se puede quedar solo con el compromiso de personas individuales.

Párvulos que ya están saliendo de cuarto medio

Otro problema que Claudia Fasani observa en el país es la desigual distribución territorial de la oferta de educación inicial. Hay sectores donde existe una sobreoferta de jardines infantiles y otros donde, sencillamente, no hay ninguno. El desafío, plantea, es que ninguna familia quede fuera por vivir lejos o no contar con medios para trasladarse. Cuando nos preguntamos por qué hay familias que no llevan a sus niños al jardín, asegura que no es necesariamente porque no quieran o no valoren la educación inicial. “Muchas veces tienen problemas de movilización, porque el jardín les queda a más de una hora en micro”, afirma.

-¿Cuál es el otro aporte que hacen estos jardines a la vida de las personas?

-Es un aporte tremendamente importante no solo para los niños, sino para sus familias. Nosotros queremos que la familia participe muy activamente en todo el proceso educativo de la sala cuna y el jardín infantil. Para eso, creamos vínculos y apoyamos la crianza, logrando que esa familia, que puede ser una mamá sola o una abuela jefa de hogar, confíe en nosotros. Dejar a un hijo con una persona desconocida es muy complejo. Entonces se necesita que el equipo de jardín infantil le dé la confianza necesaria para saber que ahí su hijo está bien. Es fantástico cuando la familia ve que el niño empieza a llegar con conocimientos distintos, a curiosear, a contar lo que aprendieron, a pedir que le lean.

Con más de dos décadas en el Hogar de Cristo, siempre trabajando en la línea de educación inicial, Claudia Fasani ha observado cómo el trabajo de los jardines trasciende las salas de clases y se proyecta en las comunidades.

-¿Qué es lo que más te satisface del trabajo hecho en lo personal?

– Cuando me cuentan lo que pasa en las comunidades, cuando percibimos cómo las familias valoran este espacio educativo, siento que lo que hacemos es absolutamente importante y me impulsa a seguir trabajando en esto, así sin parar. Es muy emocionante ver cómo los niños evolucionan después. Ya tenemos niños que están dejando el colegio. Es emocionante.

Partir con equidad

En esta conversación también aparece otro fenómeno: las guarderías informales, que surgen muchas veces como respuesta a la falta de alternativas para las familias, pero que no necesariamente cuentan con las condiciones para garantizar el desarrollo integral de los niños.

-Las guarderías informales son una opción porque muchas veces las familias no tienen otra. Y son un tema porque ahí tenemos el riesgo de que no hay control, como lo tenemos nosotros. Hay en general problemas de infraestructura, de falta de personal idóneo, calificado, profesional. Que no ven los rezagos educativos de los niños, por ejemplo. La educación parvularia tiene una complejidad que se tiende a minimizar. Y en estas guarderías informales esa complejidad no se aborda, porque solo son un espacio de cuidado.

-¿Es un fenómeno o es una cosa aislada?

-Creo que hay muchas. Muchas más de las que vemos, porque están ocultas. Sin control, como ya dije. Son más bien guarderías de las vecinas, que surgen de la necesidad.

-¿Cuándo lograremos en términos amplios partir con equidad y dar más recursos a la educación inicial?

-Hay consenso en que nada justifica la diferencia en el subsidio por niño y eso es súper importante. Es ahora una decisión presupuestaria. Actualmente hay propuestas, no solo nuestras, sino de la Subsecretaría de Educación Parvularia, para ir paulatinamente aumentando este valor por niño de manera de llegar a igualar los montos. Vamos a tener que ir viendo además cómo impacta la baja de la natalidad en el país.

-¿Temes que se reduzca el presupuesto?

-No, yo creo que esto abre una ventana para plantearse cosas como si vamos a tener muchos cupos en salas cuna por falta de niños, empecemos a abrir espacios distintos. A lo mejor la familia no necesita una sala cuna jornada completa, pero sí un espacio de media o un tercio de jornada para que la mamá o la cuidadora principal lleve a su guagua para estimularla. Hoy esos espacios no existen y las modalidades son poco flexibles para facilitar las vidas a los padres. Hay que aplicar creatividad a los desafíos del futuro o del presente… como la baja natalidad.