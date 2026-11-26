Las consecuencias políticas del caso firmas amenazan con alcanzar el pacto administrativo del Senado, que contempla el traspaso de la presidencia de la corporación al Partido Socialista (PS) en marzo del próximo año.

Ante los cuestionamientos surgidos en sectores del oficialismo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), salió este jueves a defender el acuerdo que ella misma articuló junto a la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

“En estos momentos, con mayor razón, hay que cumplir la palabra empeñada, hay que darle certezas al Senado”, sostuvo la parlamentaria en declaraciones a La Tercera.

Núñez recordó que el entendimiento tiene una vigencia de cuatro años y que no solo contempla la rotación de la presidencia y vicepresidencia de la Cámara Alta, sino también la distribución de cupos en las comisiones legislativas.

“Creo que es vital mantenerlo”, afirmó, comprometiéndose a realizar esfuerzos para garantizar su continuidad.

De Urresti busca recomponer las confianzas

El senador Alfonso de Urresti (PS), carta de su partido para asumir la presidencia del Senado en marzo de 2027, sostuvo durante la jornada del miércoles diversas conversaciones con parlamentarios de derecha para evitar que la controversia comprometa el acuerdo, según informó el citado medio.

El socialista requiere del respaldo de legisladores oficialistas para llegar a la testera y ha asumido un papel de mediador en medio de la crisis provocada por el retiro no autorizado de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS).

El episodio, que derivó en una investigación penal en la que Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic tienen calidad de imputados, deterioró las relaciones del PS tanto con sus socios de oposición como con sectores de la derecha.

El “pacto de las Paulinas” bajo presión

Los cuestionamientos al entendimiento también responden a las diferencias políticas entre el Gobierno y el PS. Una de las expectativas que acompañaron su materialización era facilitar la interlocución entre el Ejecutivo y los socialistas.

Sin embargo, durante la reciente tramitación del Presupuesto 2027, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encontró interlocutores relevantes en la senadora Yasna Provoste (DC) y en el Partido Comunista.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró abierto a revisar el pacto administrativo, argumentando que este tipo de acuerdos requiere buena fe entre las partes.

Por ahora, Núñez mantiene su compromiso con el entendimiento. El caso firmas, sin embargo, abrió un nuevo frente para el PS: a las tensiones con el PPD por la jefatura del comité parlamentario se suma la incertidumbre sobre su llegada a la presidencia del Senado.