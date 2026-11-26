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¡Buenas y feliz jueves! ¿Qué pesa más en Washington: la seguridad nacional o la salud de Wall Street? En Estados Unidos se habla que el caso de Nvidia plantea un dilema ético extraordinario. En plena carrera por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China, la dependencia de los mercados financieros de un puñado de gigantes tecnológicos amenaza con convertirse también en un problema de seguridad nacional.

Para los que tienen memoria corta: Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, renunció hace menos de dos semanas tras revelarse que mantuvo una relación extramarital con una mujer sospechosa de colaborar con la inteligencia china. Este lunes recuperó su cargo después de que Donald Trump interviniera directamente ante el directorio. Y eso mientras siguen abiertas las investigaciones sobre el presunto desvío de chips avanzados hacia China. ¿Estamos ante la versión tecnológica del too big to fail, pero aplicada esta vez a un ejecutivo?

El telón de fondo es un Wall Street que sigue con los nervios de punta. Las dudas sobre la rentabilidad de las gigantescas inversiones en inteligencia artificial, los nuevos aranceles y una inflación que se resiste a ceder están alimentando la volatilidad. La narrativa de la IA, que durante buena parte del año sostuvo las bolsas, comienza a operar en sentido contrario.

Y Chile está recibiendo el golpe por partida doble. El cobre, que en septiembre rozó los US$ 15.000 por tonelada, se acerca ahora a los US$ 12.000 y ha entrado en territorio bajista. Las dudas sobre la demanda asociada a la IA y el deterioro de las perspectivas de crecimiento global están castigando nuestro principal producto de exportación.

El problema es que la economía chilena tampoco ofrece refugio. El PIB se contrajo 1,8% en el tercer trimestre respecto del anterior, bastante más de lo anticipado. Y aunque la minería explica buena parte del desplome, el resto de la economía también retrocedió. La debilidad del peso tiene cada vez más explicaciones domésticas.

Mañana viernes tendremos los nuevos datos de empleo y la próxima semana el Imacec de octubre. Hace unos meses, el gran debate económico en Chile era cómo volver a crecer al 4%. Hoy la discusión es cómo salir de la recesión, contener el deterioro fiscal y evitar que el desplome del peso termine agravando la inflación.

Eso sí, el Gobierno puede celebrar que anoche se aprobó el Presupuesto 2027 y el proyecto que da acceso a Sala Cuna Universal.

También en esta edición de El Semanal Exprés: el problema del peso está en casa; US$ 175 millones: el terremoto brasileño que golpea a las grandes aseguradoras de Chile; y Sofofa y el último Encuentro Anual de la Industria con Rosario Navarro como presidenta.

Además, el efecto Sartor: la CMF quiere más dientes y apunta a la opacidad de los FIP; la guerra de las cerezas escala; y Axel Kaiser lleva la revolución libertaria a Harvard.

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EL PROBLEMA DEL PESO ESTÁ EN CASA Y TENSIONA AL EQUIPO ECONÓMICO

Hay una ironía en lo que está pasando con el dólar en Chile. Durante el Gobierno de Gabriel Boric circularon pronósticos que advertían que la divisa llegaría a los $1.500. La realidad fue bastante menos dramática: el dólar pasó relativamente poco tiempo por encima de los $1.000. Ahora, bajo la administración de José Antonio Kast, la moneda chilena está nuevamente bajo presión y comienzan a circular escenarios cambiarios todavía más extremos.

Bloomberg lo describe como una tormenta perfecta: el fortalecimiento global del dólar, el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, el desplome del precio del cobre y una economía local en recesión.

Pero el problema está en casa. Un informe de Scotiabank, elaborado por el equipo que lidera Jorge Selaive, estima que el 55% de la depreciación del peso chileno en lo que va de 2026 se explica por factores domésticos y solo un 30% por factores externos. El resto responde a una tendencia depreciativa de las monedas emergentes.

El peso acumula una caída de 11,7% frente al dólar y de magnitud similar frente a la canasta de monedas de nuestros socios comerciales. Es decir, más que un problema de fortaleza del dólar a nivel global, estamos ante un problema de debilidad del peso chileno.

La economía chilena le pasa la cuenta. La descomposición que hace Scotiabank es reveladora: el deterioro de la actividad económica local explica un 25% de la depreciación; la política monetaria del Banco Central, un 12%; y las operaciones de carry-trade, un 18%. Los términos de intercambio, en tanto, prácticamente no explican nada de la caída acumulada durante el año.

Wall Street huele sangre. Las posiciones netas en derivados cambiarios de inversionistas extranjeros con la banca local alcanzaron los US$ 22.700 millones, el doble que a fines de 2025 y muy cerca de su máximo histórico. Solo en el último mes aumentaron en US$ 4.800 millones. Los hedge funds están aprovechando los diferenciales de tasas de interés para financiarse en pesos y apostar contra la moneda chilena.

Scotiabank descarta que el Banco Central suspenda su programa de acumulación de reservas internacionales y destaca que las ventas de dólares de Hacienda están más que compensando las compras del instituto emisor. Sin esas liquidaciones, las presiones sobre el peso probablemente serían aún mayores.

Desde Nueva York tampoco llegan buenas noticias. En su informe Global FX Strategy 2027, JP Morgan proyecta que el dólar llegará a los $1.200 en junio del próximo año y que se mantendrá por encima de los $1.000 durante todo 2027. Entre los argumentos del banco estadounidense están el deterioro del consumo y la inversión en Chile y el escaso margen del Banco Central para subir las tasas.

El dilema del Banco Central. La debilidad de la economía chilena exige estímulos monetarios, pero es precisamente esa debilidad la que está castigando al peso. Y bajar las tasas podría incentivar aún más las apuestas contra la moneda local, alimentar la inflación y golpear el poder adquisitivo de los chilenos.

El peor de los escenarios. La economía acumula una contracción de 0,5% entre enero y septiembre, la inflación llegó a 4,5% en octubre y el dólar rompió la barrera de los $1.000. En su reunión de octubre, el Central ya evaluó subir la TPM en 25 puntos base. Esa opción podría volver a estar sobre la mesa el 15 de diciembre.

El dólar tensiona al equipo económico. Mientras el ministro de Economía, Daniel Mas, aboga por una política monetaria más expansiva para reactivar la actividad y el empleo, su par de Hacienda, Jorge Quiroz, ha abierto la puerta a un alza de tasas. Desde Hacienda marcaron territorio, recordando que Quiroz es el interlocutor del Gobierno ante el Banco Central.

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US$ 175 MILLONES: EL MILLONARIO TROPIEZO BRASILEÑO DE LAS ASEGURADORAS

El terremoto de Raízen golpea a las aseguradoras chilenas. Siete de las principales compañías de seguros de vida de Chile tienen una exposición de US$ 175,5 millones a la gigante brasileña del azúcar y el etanol, protagonista de una histórica reestructuración de deuda. A los precios de referencia de sus bonos, las pérdidas potenciales superan los US$ 64 millones.

El mayor proceso de reestructuración de deuda corporativa de la historia de Brasil tiene un capítulo chileno del que poco se ha hablado. Entre los acreedores de Raízen figuran BICE Vida, CN Life, Confuturo, Consorcio, EuroAmerica, MetLife y Penta. Y ahora todos están haciendo números para saber cuánto podrán recuperar de sus inversiones.

La noticia: la compañía brasileña, controlada históricamente por Shell y Cosan, está en medio de un proceso de reestructuración extrajudicial de deuda. El proceso involucra pasivos por alrededor de 65.000 millones de reales, equivalentes a más de US$ 12.000 millones.

La crisis de Raízen es el resultado de una combinación de apuestas fallidas en etanol y combustibles de aviación, un elevado endeudamiento, altas tasas de interés en Brasil y cosechas por debajo de las expectativas. Una historia de ambición empresarial que terminó con los acreedores teniendo que asumir parte de la factura.

La conexión chilena. De acuerdo con cifras a las que tuvo acceso El Semanal, Consorcio es, por lejos, la aseguradora más expuesta, con US$ 88 millones, seguida por MetLife, con US$ 34 millones, y Confuturo –la aseguradora de la Cámara chilena de la Construcción–, con US$ 24 millones. Si se suma CN Life, el grupo Consorcio concentra más de la mitad de la exposición de las siete compañías. Las otras son Penta, BICE Vida y EuroAmerica.

Lo que hay que mirar: cuánto de estas pérdidas ya fue reconocido en los balances de las aseguradoras, qué impacto tendrán sobre su patrimonio y sus indicadores de solvencia, y qué tan exitosas serán las gestiones para recuperar el capital. La factura definitiva todavía está por escribirse.

Una fuente que ha tenido acceso al proceso aclara que las cifras son sobre la base de una valorización equivalente al 63% del monto invertido. No representa pérdidas definitivas ni necesariamente reconocidas contablemente. Otro conocedor explica que no todas compraron a valor par sino que ya a descuento. En el mercado dicen que EuroAmerica ya vendió e hizo pérdida, pero aclaran que compraron a descuento.

Un alto ejecutivo de una de las aseguradoras reconoce que ha sido un pésimo negocio: “Todos perdimos en ese bono. Se tomó pensando en el buen desempeño de la distribución de combustibles. Pero entraron fondos buitres y la cosa se puso mas agresiva”.

Otra fuente de la industria que participó en la operación dice que es “un bono complicado pero que tienen provisiones adecuadas”. Se estima que tanto Confuturo como el BICE tienen ya al menos 30% provisionado. Al cierre de esta edición, Consorcio no había respondido a nuestras consultas.

Una diferencia clave con las AFP. En momentos en que el manejo de las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones está bajo la lupa, el episodio de Raízen pone el foco en el otro gran inversionista institucional chileno: las compañías de seguros de vida. Pero hay una diferencia fundamental en el modelo de negocios y en quién asume el riesgo financiero.

En las inversiones que respaldan las rentas vitalicias, las pérdidas recaen sobre el balance de las aseguradoras, no directamente sobre las pensiones contratadas. Como lo resume una fuente de la industria: “A diferencia de las AFP, acá sí se ponen los dueños”.

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Un mensaje de Novandino

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LA MESA: LA OTRA CRISIS DEL COBRE

Chile ha perdido cerca del 80% de sus pequeños productores mineros. Mientras la economía enfrenta el golpe que implica el desplome de la producción de cobre, hay otra crisis minera que en la industria afirman que pasa relativamente inadvertida: el país pasó de tener al menos 3.000 pequeños productores mineros a apenas 600 o 700, según las cifras que maneja Patricio Gatica, presidente de la Agrupación Nacional de Pequeña y Mediana Minería (Agrumin), invitado de esta semana a La Mesa.

La paradoja es que el retroceso se produce en medio de un ciclo de precios históricamente altos. Gatica apunta a dos grandes responsables: las limitaciones en la capacidad de recepción de minerales de Enami y una regulación que no distingue adecuadamente entre las distintas escalas de producción.

Respecto del desplome de la producción nacional de cobre, sostiene que no debiera haber sido una sorpresa. La caída de las leyes del mineral, la mayor dureza de la roca y las restricciones para ampliar la capacidad de procesamiento son problemas que se vienen acumulando desde hace años. Y advierte que revertir esa tendencia no será fácil.

“Esto no es ninguna novedad. Es una mezcla de muchas cosas que se van encadenando para que esto haya llegado ahora a lo que tenemos, una baja de producción que no es tan fácil revertirla”.

Dardos a la permisología y una regulación que no distingue entre grandes y pequeños:

“La incorporación de nuevas cargas regulatorias, mayores exigencias técnicas y eventuales medidas compensatorias podría transformarse en una barrera de muy difícil superación para empresas que ya operan con márgenes estrechos”.

El peligro de extender las atribuciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP):

“Parecen extender su ámbito más allá de la administración de las áreas protegidas, incluyendo, de manera decisiva, sobre el sistema de impacto ambiental, en los permisos y las autorizaciones, incluso hay autorizaciones plenamente vigentes”.

Los dardos a Enami. Gatica cuestiona la estrategia de desprenderse de activos para resolver sus problemas financieros. La venta de su participación en Quebrada Blanca, el futuro de la fundición de Paipote y la eventual enajenación de otros proyectos mineros están en el centro de sus reparos.

“¿Hasta cuándo Enami podría continuar vendiendo su patrimonio minero sin garantizar su reposición?”, se pregunta. “Lo ha estado haciendo permanentemente en Codelco, también se le retiran utilidades anticipadas o utilidades que ni siquiera existen y tienen que ser solventadas con préstamos”.

De cara al futuro, propone una alianza público-privada para concretar la nueva fundición de Paipote y una modernización de los umbrales productivos.

Para ver la entrevista completa de La Mesa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Sofofa y el último Encuentro Anual de la Industria con Rosario Navarro como presidenta. El hito empresarial que compite con la Enade como el más importante para el sector privado es esta noche y, como es tradicional, el Presidente de la República dirá presente. Se anticipa que Kast dirá más o menos lo mismo que en la Enade hace un mes: “Ya hicimos la pega, ahora les toca a ustedes: inviertan y contraten”.

Navarro dará el discurso de bienvenida y se anticipa que hará un anticipo de despedida. La empresaria fue reelegida en junio de 2025 y su mandato termina en el primer semestre del próximo año. Es la primera mujer en lidera el poderoso gremio empresarial.

De las quejas a la acción. Difícilmente podría haber un telón de fondo económico más adverso para el encuentro anual. La economía chilena va camino a cerrar el año en recesión, el dólar a más de luca, el cobre cayendo, el mercado laboral no repunta y la inversión sigue siendo una promesa.

La apuesta de la Sofofa. Bajo el lema “Chile, la voluntad de hacer”, el gremio presentará su propuesta de Horizontes Industriales, una hoja de ruta que busca identificar nuevas oportunidades de desarrollo productivo en sectores como energía, minería, agroalimentos, economía azul, manufactura avanzada, biotecnología y biomateriales. La inversión, el empleo y cómo recuperar el dinamismo económico estarán en el centro del debate.

Una dosis de autocrítica empresarial. Lo interesante de la previa, a juzgar por una columna de Gonzalo Said, vicepresidente de la Sofofa, publicada en La Tercera, es que esta vez el mensaje no apunta exclusivamente a La Moneda, sino también a los propios empresarios. La incertidumbre regulatoria y la permisología son obstáculos reales, pero no pueden convertirse en una justificación permanente para no invertir.

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– El efecto Sartor: la CMF quiere más dientes. El caso sigue teniendo coletazos regulatorios. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, aprovechó la discusión de la reforma al mercado de capitales (MK4) en el Senado para pedir mayores atribuciones fiscalizadoras y cambios a la Ley Única de Fondos.

El punto ciego. Una de las principales preocupaciones del regulador es la opacidad de los fondos de inversión privados (FIP) en los que invierten fondos de oferta pública. En la práctica, pequeños inversionistas pueden terminar expuestos a activos cuyos riesgos reales desconocen. La CMF quiere tener visibilidad sobre esas carteras.

Tornel también busca endurecer las responsabilidades de los comités de vigilancia, haciendo sancionable el incumplimiento de sus obligaciones, y dotar al regulador de facultades para intervenir administradoras en problemas, nombrar administradores provisionales y suspender rescates.

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– La guerra de las cerezas escala. Lo que comenzó como una disputa comercial entre productores y exportadores de cerezas en Curicó, está escalando hasta convertirse en un conflicto judicial con ramificaciones internacionales y potenciales consecuencias reputacionales para la industria frutícola chilena.

La cifra: seis actores del sector han impulsado 14 acciones judiciales y arbitrales vinculadas a Mor Fruit y Barón Export, con perjuicios reclamados que ascienden a aproximadamente US$ 6,5 millones. A ello se suman demandas de otros cinco acreedores por US$ 2,5 millones adicionales, entre ellos, Banco Santander y Banco BICE.

En el epicentro del conflicto están Westly Travis Morán, de Mor Fruit, y Eduardo Espinosa Toro, de Barón Export. Ambos son concuñados y están casados con hijas del reconocido empresario curicano Gabriel Lozano. Las acciones judiciales incluyen acusaciones de estafa, apropiación indebida, simulación de contratos y adulteración fraudulenta de cuentas.

El factor chino. Uno de los casos más delicados es el del importador Faiki Fresh Fruit, que reclama US$ 1,2 millones. La compañía adelantó recursos para financiar un programa de 30 contenedores de cerezas, de los cuales solo 12 habrían sido enviados. También denuncia la apropiación de US$ 400 mil correspondientes a una indemnización de seguros.

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– Carrera a la CPC: Von Appen aprende del autogol de Félix de Vicente. A diferencia del exministro de Economía de Sebastián Piñera, que se anotó un autogol con sus polémicos dichos sobre la rebaja de penas a agresores sexuales y terminó bajando su candidatura a la presidencia de la CPC, Richard von Appen parece haber encontrado un discurso bastante más sintonizado con la calle.

El candidato a liderar el gran empresariado chileno dijo que le encantaría que el sueldo mínimo fuera de $2 millones o $3 millones y que nadie ganara menos que eso. Y reconoció algo que no se escucha todos los días de boca de un gran empresario: que vivir dignamente con menos de $1 millón es muy complicado.

Pero del deseo a la realidad hay un trecho. En la entrevista con T13, Von Appen advirtió que “acá no hay milagros” y que los salarios tienen que guardar relación con la productividad. Las grandes empresas probablemente pueden pagar más, pero las pymes no necesariamente. Y el riesgo es terminar empujándolas hacia la informalidad.

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– Axel Kaiser lleva la revolución libertaria a Harvard. Las ideas detrás del fenómeno Javier Milei (y las ambiciones de José Antonio Kast) llegan a Harvard Business School (HBS) de la mano de Kaiser, uno de los referentes intelectuales de la nueva derecha latinoamericana, quien fue invitado a exponer sobre los fundamentos ideológicos de la revolución política argentina y sus implicancias para Chile, la región y el mundo.

El abogado, doctor por la Universidad de Heidelberg y director de la Cátedra Friedrich Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez, abordará el papel de la libertad económica, los mercados y la influencia de las ideas en la transformación política. También aprovechará la visita para promocionar su nuevo libro.

Por qué importa. La invitación refleja el interés que despierta el experimento libertario en espacios académicos internacionales. Habrá fuerte presencia de chilenos en Harvard y MIT.

– Linzor celebra 20 años apostando a lo grande en el Club de Polo. En una región donde levantar capital privado y encontrar oportunidades de salida no es tarea fácil, Linzor Capital Partners escogió “el Polo” para celebrar dos décadas de negocios. La gestora de private equity, fundada en 2006, ha invertido más de US$ 1.400 millones, incluyendo coinversiones, en 22 compañías latinoamericanas y es de las más relevantes de la región, aparte de Brasil.

Más poderosos VIP que en la Enade. Es lo que cuentan varios de los que fueron invitados. El aniversario se celebró con un encuentro del equipo de inversiones en Villarrica y la fiesta en el Polo que reunió a inversionistas, exsocios, empresarios, ejecutivos, banqueros y asesores que han acompañado a la firma durante estas dos décadas.

El dato que importa. Linzor ha sido uno de los pioneros de la industria del private equity en Chile y en la región. Fundada en 2006 por tres exejecutivos de JPMorgan –Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irigoin–, ha protagonizado operaciones emblemáticas en salud, educación, telecomunicaciones, entretenimiento y retail. La firma ha concretado 14 desinversiones y devuelto más de US$ 1.500 millones a sus inversionistas.

En Chile, Linzor ha estado detrás de algunas de las operaciones emblemáticas de la industria del capital privado de las últimas dos décadas. Desde la compra, consolidación y posterior apertura a bolsa de Cruz Blanca hasta las inversiones en Santo Tomás, Cine Hoyts, Komax y Mundo Pacífico. Esta última la vendió al gigante estadounidense DigitalBridge tras triplicar su base de clientes en poco más de dos años. Y celebra sus 20 años volviendo a protagonizar uno de los mayores negocios del mercado chileno: la adquisición de Banmédica junto a Patria y Moneda, en una operación cercana a los US$ 1.000 millones que acaba de superar su último escollo regulatorio. En paralelo, prepara su salida de Uno Salud.

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INVITACIÓN A DIÁLOGOS: LA IA VIENE A DESAFIAR AL LIBERALISMO

Se viene el último capítulo de la temporada 2026 de Diálogos de El Mostrador y te queremos invitar. Será el próximo jueves 3 de diciembre a las 8:30 a.m., en el salón de PwC, ubicado en Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes.

El tema en discusión: ¿es la irrupción de la inteligencia artificial el mayor desafío que ha enfrentado la democracia liberal desde sus orígenes?

Para reflexionar sobre esto, conversaremos con Leonidas Montes, presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP), uno de los defensores más influyentes del pensamiento liberal en Chile y autor del libro Adam Smith, padre de la economía moderna.

Diálogos de El Mostrador es un espacio que apuesta por la conversación como insumo clave para comprender las grandes transformaciones de nuestro tiempo, diseñar mejores políticas públicas y fortalecer el liderazgo en tiempos complejos.

Por favor, confirma tu asistencia en el siguiente correo: dialogos@elmostrador.cl.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.