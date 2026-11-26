A la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, Johannes Kaiser le encontró poca carne. Su bancada, en tanto, cerró la puerta a los eventuales desmarques individuales que alentaban las expectativas de la oposición.

El Partido Nacional Libertario (PNL) descartó este jueves la libertad de acción de sus ocho diputados y anunció que votará en bloque. Aunque sus dirigentes evitaron explicitar públicamente el sentido de la votación, desde la bancada confirmaron a El Mostrador que rechazarán el libelo este lunes 30 de noviembre.

Tras una reunión en la sede del partido, en Providencia, el jefe de bancada, Hans Marowski, despejó las dudas: “No va a haber libertad de acción. (…) Vamos a tomar una decisión como bancada y vamos a votar en bloque, porque creemos que los ocho votos son lo suficientemente importantes para marcar la posición de nuestro partido”.

La definición cierra el espacio a eventuales desmarques como el del diputado Pier Karlezi, quien a comienzos de esta semana mantenía abierta la posibilidad de respaldar la acusación, a la espera de estudiar sus fundamentos.

El anuncio ratifica lo adelantado el miércoles a El Mostrador por la subjefa de bancada, Paulina Muñoz, quien aseguró que existía coincidencia entre los libertarios respecto de la falta de sustento jurídico del libelo. La parlamentaria también reconoció conversaciones con el Gobierno cuando se anunció la acusación y posteriormente se conoció su contenido, aunque descartó contactos recientes.

La cazuela de Kaiser

Minutos antes de las declaraciones de Marowski, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, había asegurado que en su colectividad “no existen órdenes de partido” y defendido la autonomía de sus parlamentarios.

Sin embargo, tras revisar los argumentos expuestos ante la comisión revisora, recurrió a una metáfora culinaria para cuestionar la acusación: “Como que le falta un poco de carne a esa cazuela, y no me sorprendería que fracase la AC en la Cámara”.

Los libertarios cerrarán filas contra el libelo que amenaza la continuidad de Rabat, pero siguen preparando una eventual acusación constitucional contra magistrados de la Corte Suprema por la misma controversia: las rebajas de condenas.

Kaiser apuntó al Poder Judicial como el “gran ausente” del debate y sostuvo que la discusión en la Cámara está ignorando lo que considera un problema institucional de mayor gravedad.

La pelota queda en el PDG

Con los ocho votos libertarios alineados para rechazar la acusación, la atención vuelve al Partido de la Gente (PDG), cuya bancada resolverá su postura poco antes del inicio de la sesión del lunes.

Mientras Marowski descartó la libertad de acción, su par del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, mantiene abierta esa posibilidad e incluso contempla desmarques individuales mediante las denominadas green cards.

Los libertarios ya tienen resuelto cómo votar. Los diputados de Franco Parisi, cuyo líder aseguró que habría removido a Rabat en 24 horas, mantienen el suspenso hasta el último minuto.