El circo también puede contar historias de un territorio, rescatar sus tradiciones y dar protagonismo a quienes mantienen vivos los oficios. Esa es la apuesta de Arte-Sana, un proyecto artístico que busca visibilizar el trabajo de mujeres artesanas de Ñuble a través de una obra de circo contemporáneo.

La iniciativa es impulsada por Soraya Sepúlveda, directora de Compañía en el Aire, y financiada por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2026.

Su propuesta combina movimiento, música original interpretada en vivo y piezas artesanales que se integran a la escenografía, convirtiendo los materiales y saberes del territorio en parte del lenguaje escénico.

Más que una puesta en escena, Arte-Sana invita a detenerse y valorar aquello que nace del trabajo manual, la creatividad y los conocimientos transmitidos entre generaciones. En tiempos de rapidez y consumo inmediato, la obra propone reencontrarse con las raíces, la memoria y la conexión con la naturaleza, reconociendo en el arte una forma de expresión y transformación.

“Queremos acercar el circo contemporáneo a comunas con menor programación artística, realizando funciones en Coihueco, Pinto y El Carmen. La elección de estos territorios también responde a nuestro interés por vincular cada presentación con los lugares donde viven y trabajan las artesanas, cuyas creaciones formarán parte de la escenografía y de la propuesta escénica”, explicó Soraya Sepúlveda.

El estreno se realizará en el Teatro La Matriz de San Carlos, con entrada liberada. Posteriormente, la compañía llevará esta experiencia a la Escuela Elise Mottart de El Carmen, la Escuela Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas de Minas del Prado y la Biblioteca Municipal de Pinto.

Este recorrido busca acercar las artes escénicas a nuevos públicos, especialmente a comunidades rurales que cuentan con menos oportunidades de acceder a este tipo de espectáculos.

“A través del circo contemporáneo, este proyecto reconoce el trabajo de las mujeres artesanas y pone en valor sus creaciones, integrándolas a una propuesta escénica innovadora”, destacó la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Ñuble, Nataly De La Hoz.

La creación está dirigida a público familiar y cuenta con Soraya Sepúlveda en la dirección e interpretación, junto a Rocío Ramírez, Constanza Tapia y Bruno Lagos como intérpretes creadores.

La música está a cargo de Alejandra Farías, Cristóbal Reyes y Jonathan Medina; la iluminación, de Pablo Saavedra, y la producción, de Compañía en el Aire y Romina Romero.

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