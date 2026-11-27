La aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de Ley de Entornos Digitales Seguros abre una discusión necesaria para nuestra sociedad: ¿estamos preparados para proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos del mundo digital? La iniciativa, que ahora pasa a segundo trámite constitucional en el Senado, propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y establecer mayores exigencias de seguridad para los adolescentes. Aún no es ley, pero representa un avance en la discusión sobre los derechos de la infancia en internet.

Desde la perspectiva del neurodesarrollo, la preocupación tiene fundamentos relevantes. Durante la infancia y adolescencia, el cerebro atraviesa procesos fundamentales de maduración, especialmente en áreas relacionadas con el control de impulsos, la regulación emocional, la toma de decisiones y las habilidades sociales. La exposición excesiva a pantallas, particularmente cuando desplaza el sueño, el juego, la actividad física y las interacciones presenciales, puede interferir en estas experiencias esenciales para el desarrollo. La evidencia científica también relaciona determinados patrones de uso de redes sociales con dificultades socioemocionales y académicas, aunque no permite atribuir todos estos efectos exclusivamente a la tecnología.

Experiencias internacionales, como las iniciativas regulatorias de Australia y las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, muestran una creciente preocupación por el uso digital durante las etapas de desarrollo. Sin embargo, la restricción por edad no puede ser la única respuesta. También necesitamos educación digital, acompañamiento familiar y responsabilidad de las plataformas.

En este sentido, resulta especialmente relevante que el proyecto chileno no se limite a establecer restricciones de acceso, sino que también considere medidas frente a los diseños que favorecen el uso compulsivo, la publicidad dirigida y la utilización comercial de datos de menores. La protección debe centrarse también en cómo se construyen las plataformas y no únicamente en cuánto tiempo permanecen conectados sus usuarios.

No debemos olvidar que la tecnología también es una herramienta de aprendizaje, comunicación, participación y acceso a información. Por ello, es importante diferenciar entre el uso recreativo indiscriminado y el uso educativo, sanitario o de comunicación, contemplado entre las excepciones de la iniciativa.

La pregunta de fondo no debería ser solamente a qué edad permitimos acceder a las redes sociales, sino qué condiciones garantizan un desarrollo saludable en una sociedad inevitablemente digitalizada. Proteger la infancia no significa aislarla del mundo tecnológico, sino asegurar que la tecnología no sustituya el juego, el descanso, los vínculos afectivos ni las experiencias necesarias para crecer.