El último debate presidencial antes de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en España dejó en evidencia la división del país en dos bloques políticos: el del Gobierno de coalición, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Frente Amplio, y el del conservador Partido Popular (PP) y la formación de ultraderecha Vox, que ya gobiernan juntos en varias regiones.

Durante las dos horas que duró el encuentro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, compartieron argumentos y dirigieron sus críticas contra sus adversarios. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en cambio, evitaron confrontar sus propuestas entre sí.

“¿Ustedes dos se apoyan entre sí o se están encubriendo?”, preguntó Feijóo, quien reprochó a Colau haber permanecido “calladita” frente a la actuación de Sánchez durante la crisis provocada por las inundaciones de Valencia en octubre de 2024.

Abascal, por su parte, preguntó al mandatario si había llevado a Colau al debate para que le hiciera “el juego sucio”. Ambos comentarios fueron calificados de machistas por los candidatos de izquierda.

Abascal evita condenar la violencia machista

Colau, la única mujer entre los cuatro candidatos, instaló desde el comienzo la violencia machista como uno de los principales asuntos de discusión. La representante de Frente Amplio emplazó a sus tres adversarios a condenarla, petición a la que accedieron inmediatamente Sánchez y Feijóo.

Abascal evitó hacerlo y, ante los cuestionamientos, respondió que no iba a acatar las “órdenes de nadie”, menos aún las de Sánchez, a quien calificó de “gran buitre”.

Colau llamó a las mujeres a impedir con su voto que lleguen al poder quienes niegan la violencia machista. Sánchez, en tanto, consideró una “vergüenza” que Feijóo no exigiera a su eventual socio de gobierno condenar la violencia contra las mujeres.

Sánchez: “Todo al rojo por un futuro mejor”

En sus intervenciones finales, Sánchez y Colau buscaron asociar electoralmente al PP con Vox. El mandatario advirtió sobre una eventual “involución” en las políticas públicas y llamó a llenar las urnas de votos para no retroceder en derechos sociales.

“Todo al rojo por un futuro mejor”, proclamó Sánchez, en alusión al color de su partido. Colau, en tanto, se comprometió a “poner el cuerpo” en las instituciones para enfrentar la “ola reaccionaria en todo el mundo”.

Feijóo prometió gobernar con “decencia y gestión”. “Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria y les prometo que no les voy a fallar”, afirmó. Además, se comprometió a dimitir, renunciar a su escaño y al fuero parlamentario si no consigue presidir el Gobierno.

Abascal insistió en frenar lo que denominó una “invasión migratoria” y defendió la “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas sociales.

La inmigración en el centro de la disputa

España enfrenta estas elecciones en un ambiente muy polarizado. Se estima que bordea los 50 millones de habitantes, un récord demográfico impulsado por la inmigración. Cerca de uno de cada cinco residentes nació en el extranjero, frente a uno de cada ocho hace una década.

El fenómeno ha permitido sostener el crecimiento poblacional de un país donde las defunciones superan a los nacimientos. América Latina desempeña un papel relevante en esta transformación, particularmente a través de la llegada de ciudadanos colombianos y venezolanos.

En octubre de 2026, unos 3,7 millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, equivalentes al 16,4% del total.

Mientras la izquierda reivindica la contribución económica de los migrantes, la derecha vincula el crecimiento demográfico con las dificultades habitacionales y la presión sobre los servicios públicos. Vox propone endurecer las condiciones de permanencia de los extranjeros y establecer preferencias para los españoles en el acceso a determinadas prestaciones sociales.

La vivienda y las diferencias programáticas

El encarecimiento de los arriendos y la insuficiente oferta habitacional también han provocado movilizaciones ciudadanas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propone extender los contratos de arriendo y congelar temporalmente determinados precios en zonas de alta demanda. El PP, en tanto, apuesta por incentivar la construcción de un millón de viviendas.

La elección se desarrolla, además, en un escenario de dificultades institucionales: España no ha logrado aprobar nuevos presupuestos generales desde los correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, debido a la falta de mayorías parlamentarias.

La batalla electoral en las redes sociales

La campaña también ha trasladado parte de la disputa política desde los medios tradicionales hacia los podcast, los programas de entretenimiento y las plataformas digitales.

Las entrevistas del creador de contenidos Jordi Wild a Sánchez, Feijóo y la representante de la coalición de izquierdas Frente Amplio, Ada Colau, acumularon más de 17 millones de reproducciones en tres días. Abascal declinó participar a última hora.

La política ahora también “compite por captar su atención, suscitar identificación emocional”, explicó Moisés Ruiz González, profesor de la Universidad Europea de Madrid.

Los especialistas advierten, sin embargo, que la popularidad digital no se traduce necesariamente en respaldo electoral y alertan sobre los riesgos de desinformación y polarización asociados a estas plataformas.