Tres ensayos, una pasada completa con el elenco y al día siguiente, la primera función con público. Así fue el ingreso de Maricarmen Arrigorriaga a Caballo en Teatro Ictus, una experiencia que, lejos de intimidarla, terminó convirtiéndose en un espacio de encuentro y disfrute sobre el escenario.

“Fue de verdad muy sorprendente lo rápido que me integré”, cuenta la actriz. Actualmente, la obra escrita y dirigida por Emilia Noguera se presenta los viernes y sábados de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Ictus.

Caballo propone una experiencia teatral tan absurda como inquietante. Una mujer se encuentra montada sobre el caballo de Plaza Baquedano, agitando banderas de lucha que no comprende del todo. Desde ese lugar simbólico, el personaje se enfrenta a una historia atravesada por acontecimientos políticos, sociales y personales de las últimas siete décadas. En medio de un escenario que dialoga con la caída y transformación del monumento, aparecen figuras como su hija militar, su marido detenido desaparecido, Dios y el Diablo, en un relato que transita entre lo onírico, la comedia y la tragedia.

La obra convierte la confusión de su protagonista en una metáfora de un país que parece debatirse entre recordar y olvidar, entre comprender su historia o volver a repetirla.

Habitar la actuación

Con una amplia y destacada trayectoria que cruza teatro, cine y televisión, la actriz reconoce que cada disciplina exige una sensibilidad y un lenguaje particular. Sin embargo, a las tres las conecta la capacidad de escuchar y establecer un diálogo genuino.

“El teatro es sin duda el más lúdico y arriesgado, porque es en vivo y eso no tiene comparación con nada. Es en el aquí y ahora, y conlleva todas las artes en sí”, explica.

El cine, en cambio, exige una aproximación más contenida. “Es más íntimo, más minimalista. Como decía un buen profesor de actuación, en cine menos es más, y es muy cierto. El más mínimo gesto se ve amplificado; no hay que actuar, hay que sentir y proyectar, comunicarse, dialogar con el otro”, agrega.

La televisión impone otro ritmo, marcado por la rapidez y la exigencia cotidiana. “Todo es más rápido, casi para ayer, no por eso menos riguroso. Se requiere training y oficio para aprenderse de un día para otro 10, 15, hasta 20 escenas diarias”.

Pero más allá de las diferencias técnicas, la actriz subraya una enseñanza transversal.

“Lo que ocurre en cualquier disciplina que tenga que ver con la actuación es aprender a escuchar y cultivar la comunicación y el diálogo, pero sobre todo saber escuchar”, dice.

Cultura, identidad y memoria

El universo de Caballo no está ajeno al debate sobre el presente y el pasado de Chile. La obra instala preguntas sobre la memoria histórica, los relatos colectivos y las heridas que siguen abiertas. En ese contexto, la discusión sobre los recortes presupuestarios en cultura también aparece como una preocupación para Arrigorriaga.

“Me parecen un despropósito, ya que no solo afecta a nuestro sector, sino a todo el país”, afirma.

Para la actriz, la cultura no se limita a las artes, sino que atraviesa todas las dimensiones de la vida social.

“No solo las artes en su conjunto son cultura, la política es cultura, nuestros ancestros son cultura, nuestras costumbres y modos de vida son cultura, nuestro patrimonio territorial es cultura, nuestros pueblos originarios ancestrales son cultura”.

En su reflexión, la cultura es el lugar desde donde una sociedad construye sentido, reconoce sus raíces y proyecta su futuro.

“La cultura es parte de la identidad y de la particularidad de un pueblo. Sin cultura no hay registro, no hay pasado, no hay aprendizaje, no hay mañana”, sostiene.

Y frente a la reducción de recursos, afirma que “son brutales, porque nunca ha sido mucha la plata para la cultura, pero lo que sucede ahora no tiene sentido ni explicación ninguna”.

Su reflexión termina con una pregunta que resuena más allá del escenario y que, de alguna manera, también atraviesa el sentido de Caballo: “¿Quieren borrarnos la memoria?”, cierra.

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