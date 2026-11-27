Es siempre importante que grupos de personas se junten para pensar al país, revisar sus enfoques tradicionales y buscar construir nuevas ofertas políticas. Ese es el caso de la carta Abierta que tiene como título “Existe una alternativa”, firmada por 63 dirigentes políticos de larga trayectoria. Incluye personeros de la DC, el PS, el PPD, liberales, PSD, FREVS e independientes.

Tan importantes como los que aparecen en la lista son los que no aparecen. No hay personeros del FA ni del PC. Pero quizás, más significativo aún, es la ausencia de destacados militantes socialistas y del PPD.

El documento se define, con razón, contra el populismo y las tendencias autoritarias presentes en muchos países del mundo, las cuales amenazan la convivencia democrática. Más allá de los avances y retrocesos experimentados, a su juicio, no ha sido posible resolver lo principal: “una conducción política capaz de asegurar el desarrollo para todos los chilenos; un bienestar sin exclusiones y si privilegios”.

Que se absuelva de toda responsabilidad a la propia ciudadanía sugiere la presencia de una visión elitista de la política y que sobreestima su centralidad y capacidad de resolución de los problemas. Parece ignorarse una literatura que deja en evidencia las debilidades del Estado y la política para hacer frente a la nueva complejidad democrática (como lo ha escrito Daniel Innerarity); el origen global de buena parte de los problemas que afectan a los distintos países (cuestión de la que ya había alertado Zygmunt Bauman), la aceleración (a la cual se ha referido Hartmut Rosa) y la desinformación que caracteriza a nuevas sociedades, que pone en dificultades la deliberación democrática.

Valoran el encuentro de tradiciones políticas distintas que sellaron un “verdadero compromiso histórico”, que permitió la recuperación democrática, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional y la ampliación progresiva de derechos. Reconocen que Chile y el mundo cambiaron y que es necesaria una nueva síntesis democrática para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Se echa de menos una reflexión, aunque sea breve, de las insuficiencias del período abierto con la transición democrática.

También se extraña una reflexión crítica respecto de los límites de las tradiciones socialista histórica, social demócrata y social cristiana, que nacieron y se desarrollaron en la era industrial, caracterizada por la gran homogeneidad del trabajo, la cultura y la sociedad. Se trata de culturas políticas que han entrado en crisis como efecto de la competencia económica de los países emergentes, la reducción de la participación del trabajador industrial, las migraciones masivas y los problemas del Estado de bienestar.

Al acotar los desafíos del presente siglo a los de una “nueva etapa política, social y económica” se minimiza la radicalidad de las revoluciones tecnológicas en marcha que junto con su gran potencial en variados ámbitos ponen en cuestión lo humano y el trabajo tanto físico como científico. Se desdibuja la pretensión de los propietarios de las grandes plataformas y empresas de IA de crear una nueva especie “híbrida IA–humana” y sustituir la democracia por regímenes totalitarios. Parece minimizarse el trastocamiento del conflicto geopolítico, la gravedad del problema medioambiental, la caída de la natalidad, las dificultades de articular un nuevo individualismo con la acción colectiva, así como los problemas de representación en una sociedad fragmentada.

Desde el punto de vista político, el documento implícitamente considera que lo que divide a la izquierda es el dilema tradicional entre reforma o revolución o dicho en términos “modernos”, “reforma o refundación”. Aunque existen grupos que siguen encerrados en ese debate, lo cierto es que la izquierda en su gran mayoría apuesta a las reformas basadas en la construcción de mayorías amplias.

También es mayoritaria la convicción de que Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador son dictaduras, como lo son también otras que no son nombradas en el documento. Predomina, también, una visión que desdibuja la naturaleza conflictiva de lo social sobre lo cual se construye políticamente la convivencia de todos quienes se constituyen en una comunidad política constitucional. Tampoco basta “creer” en un Estado eficaz o un mercado con reglas sin reconocer la grave crisis que afecta al primer y la dificultad de hacer valer las reglas en el segundo.

Esta propuesta que, aunque no se explicita, se supone que busca la convergencia con otros grupos de izquierda, tiene como característica importante la convocatoria a dialogar con la derecha democrática, lo cual es sin duda indispensable para enfrentar el neoliberalismo trasnochado asociado a nuevos tipos de autoritarismo del actual gobierno.

Se ubica como una de las propuestas de renovación de la centroizquierda, que duda de la necesidad de una convergencia electoral, pero sobre todo de entender que la renovación requerida es la que puede generar la reflexión unificada de todo el sector y tiende a contraponerse a otras propuestas, como la que promueve una amplia unidad que vaya desde el FA y el PC hasta la DC, y a una tercera propuesta que enfatiza la unidad del PS, el FA y el socialismo democrático como base de una amplia unidad de la izquierda y la centroizquierda.

Lea la carta abierta “Existe una alternativa”

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