Ayer, la diputada Zandra Parisi (PDG) advertía que recurriría a la Comisión de Ética contra quienes cuestionaran su licencia médica. Hoy, quien anuncia acciones legales es el odontólogo cuya firma figura en el certificado presentado por la parlamentaria. Y no ante la Comisión de Ética, sino ante la Fiscalía.

A cuatro días de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la controversia por las eventuales ausencias parlamentarias del Partido de la Gente (PDG) dio un nuevo giro.

Mediante un comunicado difundido este jueves en redes sociales, el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez desconoció la autoría del certificado odontológico fechado el 24 de noviembre.

“El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”, aseguró el profesional.

Valdés lamentó el perjuicio que, según sostuvo, esta situación ha generado tanto a su trayectoria profesional como a los centros de salud donde se desempeña.

“Denunciaré estos hechos ante el Ministerio Público para que se determine quién confeccionó el certificado, dónde se utilizó y con qué finalidad”, adelantó, anunciando además acciones legales contra quienes resulten responsables.

Disculpas, pero sin aclarar el origen del certificado

En una declaración pública difundida este mismo jueves, Parisi pidió disculpas a la clínica odontológica y a los profesionales involucrados en su tratamiento, asegurando que la publicación de sus antecedentes médicos buscaba transparentar su situación ante la ciudadanía.

“Jamás existió la intención de dañar, deslegitimar ni comprometer el prestigio de la clínica odontológica ni de los especialistas involucrados”, sostuvo.

La parlamentaria afirmó que, como consecuencia de dicha exposición, los profesionales han sido objeto de críticas, recriminaciones y persecución, tanto en redes sociales como en el ámbito personal y profesional.

Asimismo, defendió la atención recibida y aseguró que los especialistas actuaron conforme a sus competencias.

“Considero necesario expresar mis más sinceras disculpas públicas por los efectos que esta situación haya podido generar”, señaló.

Sin embargo, en ninguno de los seis párrafos de su declaración la diputada se refiere expresamente al desconocimiento de la firma por parte de Valdés ni explica quién confeccionó el certificado cuestionado.

“En política no todo vale”

El martes, el equipo de Parisi informó que la parlamentaria había sido sometida a una intervención odontológica de urgencia debido a una complicación infecciosa asociada a un implante dental instalado el pasado 30 de octubre. Según esos antecedentes, se le indicaron 14 días de reposo.

Al día siguiente, la diputada salió al paso de los cuestionamientos y condenó el uso de documentación médica por conveniencia política, incluso para incidir en los quórums de votación.

Además, emplazó a sus críticos a presentar antecedentes ante la Comisión de Ética de la Cámara, advirtiendo que, de lo contrario, sería ella quien recurriría a dicha instancia.

“No tengo absolutamente nada que ocultar”, aseguró la parlamentaria, quien también sostuvo que “en política no todo vale”.

A su defensa se sumó el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, quien rechazó los cuestionamientos a las licencias médicas de Parisi y Pamela Jiles.

Otra incógnita para el PDG

El pronunciamiento del odontólogo irrumpe en plena recta final de la acusación constitucional contra Rabat, cuya votación está fijada para el lunes 30 de noviembre.

Mientras los ocho diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) cerraron filas para rechazar el libelo, según confirmaron a El Mostrador, la bancada del PDG mantiene en suspenso su definición hasta el mismo día de la votación.

A la incertidumbre sobre sus votos se suman las eventuales ausencias de Jiles y Parisi, que ya habían generado preocupación entre integrantes de la propia bancada.

Por ahora, no se ha establecido quién confeccionó el certificado ni si la diputada tuvo conocimiento de la irregularidad denunciada por Valdés. El pronunciamiento del odontólogo tampoco desmiente, por sí solo, la existencia de la dolencia.

Si hasta ayer una de las incógnitas era cómo votaría el PDG, ahora se suma otra: quién confeccionó el certificado que el odontólogo asegura no haber autorizado.