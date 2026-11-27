Hay un Chile que no aparece en las presentaciones del ministro de Hacienda ni en los informes de las corredoras de Bolsa, pero que tampoco parece ocupar un lugar relevante en las conversaciones de los dirigentes políticos, en las reuniones de los partidos ni en las negociaciones de las coaliciones. Es el Chile que comienza cada mañana haciendo cálculos y termina cada noche postergando necesidades, que ha debido transformar la administración de la escasez en una disciplina cotidiana y para el cual llegar a fin de mes se ha convertido en una verdadera hazaña.

Nada de esto parece suficientemente importante como para interrumpir la febril actividad de quienes se disputan el privilegio de llegar primero a la supuesta fiesta de las adhesiones y los aplausos de un pueblo al que imaginan esperando, confiado y agradecido, mientras sus esclarecidos líderes se reparten la torta antes siquiera de haberla elaborado.

¡Qué formidable paradoja! Se discute con extraordinaria pasión quién tendrá derecho a sentarse a la mesa del poder, mientras no parece discutirse con la misma pasión cómo conseguir que haya comida en la mesa de las familias chilenas.

¿Para qué quieren el poder?, ¿qué injusticias están dispuestos a combatir?, ¿qué intereses están dispuestos a enfrentar?, ¿qué sufrimientos humanos consideran intolerables? Porque si la política no es capaz de responder a estas preguntas, toda su sofisticación estratégica, sus negociaciones y sus interminables especulaciones electorales corren el riesgo de convertirse en un ejercicio de frivolidad frente al drama de un país.

Desde lo más elemental: comer.

Una familia de cuatro integrantes que dispone de 800 mil pesos mensuales puede consumir más de un tercio de sus ingresos solamente en alimentarse. Después vienen el arriendo, la electricidad, el agua, el transporte, los medicamentos y las cuotas de las deudas contraídas para financiar las necesidades del mes anterior.

La pobreza comienza muchas veces silenciosamente, cuando la carne desaparece de la mesa, cuando se reducen las porciones y cuando una madre deja de preguntarse qué quiere darles de comer a sus hijos para preguntarse qué puede comprarles.

¿Con qué autoridad moral podemos pedirles paciencia a quienes han hecho de la privación una forma de vida?, ¿qué sacrificios adicionales podemos exigir a quienes llevan años sacrificándose?, ¿qué explicación puede ofrecerle nuestra sociedad a un padre que trabaja honradamente y que, pese a todos sus esfuerzos, no consigue alimentar adecuadamente a sus hijos?

Y la economía no está respondiendo.

De acuerdo con las cifras recogidas en nuestro dossier económico, el producto interno bruto cayó un 1,1% durante el tercer trimestre de este año respecto del mismo período del año anterior, la inversión en capital fijo disminuyó un 6,7% y el desempleo alcanzó un 9,8% durante el trimestre julio-septiembre.

Entretanto, según los resultados de 29 compañías del IPSA publicados por Pulso, las utilidades de esas empresas aumentaron un 12,8% durante el primer semestre de 2026, alcanzando los 7.500 millones de dólares, mientras sus ingresos crecieron un 12%.

No hay nada reprochable en que las empresas obtengan utilidades. Chile necesita empresas prósperas, inversión, emprendimiento y crecimiento económico. Pero precisamente por eso resulta indispensable preguntarse por qué esos resultados pueden coexistir con una economía debilitada, un elevado desempleo y hogares sometidos a una angustiosa precariedad económica.

¿Dónde están los mecanismos que permiten transformar la prosperidad empresarial en bienestar colectivo?, ¿cuáles son los resultados concretos que se esperan de las rebajas tributarias?, ¿cuándo se producirán?, ¿cuántos empleos generarán?, ¿qué ocurrirá mientras tanto con quienes no tienen trabajo?

Los beneficios económicos esperados de una política pública deben demostrarse, no proclamarse como artículos de fe. Y las autoridades tienen la obligación de explicar no solamente a quiénes beneficiarán sus decisiones, sino también quiénes soportarán sus costos.

Mientras tanto, los economistas discuten con académica solemnidad si fue acertada o no la apuesta del ministro de Hacienda de traspasar abruptamente a los chilenos el alza internacional de los combustibles. Elaboran modelos, calculan escenarios alternativos y estiman los ahorros fiscales de una decisión cuyos costos han debido soportar las familias chilenas.

En marzo, las gasolinas experimentaron un alza superior a los 370 pesos por litro y el del diésel fue superior a los 580 pesos. Meses después, cuando los transportistas paralizaron las carreteras, el Gobierno acordó una rebaja adicional del diésel y mayores beneficios tributarios para las empresas de transporte de carga, incluidas aquellas de mayor tamaño.

No cuestiono el derecho de los pequeños transportistas a defender legítimamente su fuente de trabajo. Cuestiono que la capacidad de obtener una respuesta del Estado pueda depender más del poder de presión de quienes formulan sus demandas que de la justicia de aquello que reclaman.

¿Quién negocia por la madre que debe pagar más por los alimentos?, ¿quién representa al trabajador que debe gastar una proporción creciente de sus ingresos para trasladarse a su empleo?, ¿qué carretera puede paralizar una mujer de ochenta años cuya pensión no le alcanza para vivir?, ¿qué capacidad de presión tienen los desempleados, los enfermos y quienes sobreviven administrando diariamente sus privaciones?

El ministro de Hacienda podrá exhibir sus cálculos de ahorro fiscal. Pero ¿quién lleva la contabilidad del sufrimiento humano?, ¿quién calcula el costo de los alimentos que dejaron de comprarse, de los medicamentos que dejaron de adquirirse, de los pequeños negocios que dejaron de funcionar y de las oportunidades laborales que pudieron perderse?

La economía debe estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la economía. Recordarlo no constituye una herejía económica. Olvidarlo constituye una claudicación moral.

Porque las familias no pueden suspender sus necesidades hasta que la economía vuelva a crecer. No pueden postergar indefinidamente sus enfermedades, dejar de alimentar a sus hijos o pedirles a sus acreedores que esperen la próxima recuperación económica.

No sé con que título al pueblo le piden paciencia frente al hambre, si al hambre y serenidad o resignación frente al desempleo y la pobreza. No reclamen si tenemos en el futuro un nuevo estallido social. Ya hay muchas señales y advertencies.

Pero existe un drama todavía más profundo, probablemente uno de los menos reconocidos de nuestra sociedad: el de las personas mayores.

No se trata solamente de pensiones insuficientes, del precio de los medicamentos o de las interminables esperas por una atención médica. Se trata de la dignidad de seres humanos que, después de haber trabajado durante décadas, formado familias, educado hijos y contribuido a construir este país, comienzan a descubrir que la sociedad está dejando de contar con ellos.

Es la humillación de enviar decenas de currículums sin recibir siquiera una respuesta, de comprobar que la experiencia acumulada durante toda una vida puede convertirse paradójicamente en un obstáculo para encontrar trabajo, de depender económicamente de los hijos y de tener que explicar necesidades que durante años pudieron satisfacer con el fruto de su propio esfuerzo.

Las personas mayores no necesitan compasión ni discursos condescendientes. Necesitan oportunidades, respeto y el reconocimiento de su derecho a seguir construyendo su propia existencia. Tienen derecho a trabajar, a enamorarse, a estudiar, a emprender, a participar en los asuntos públicos y, sobre todo, a tener proyectos de futuro.

Porque lo más cruel que podemos hacerle a un ser humano no es recordarle que ha envejecido, sino convencerlo de que su vida ya no tiene porvenir.

¿Dónde está la política frente a semejante realidad?, ¿dónde están las grandes discusiones nacionales sobre el envejecimiento, la discriminación laboral, la soledad y la dignidad humana?, ¿cuántas horas de deliberación dedican nuestros partidos a estas materias en comparación con las que consagran a sus negociaciones electorales?

Quienes concebimos la política como una vocación de servicio no podemos aceptar que esta termine reducida a una administración de ambiciones personales, a una contabilidad de adhesiones o a una negociación anticipada de cargos y posiciones.

No olvidemos que Cristo, el mismo que predicó el amor al prójimo, expulsó a los mercaderes del templo. No vio contradicción alguna entre la misericordia y la indignación frente a la profanación de aquello que consideraba sagrado.

La dignidad humana también merece ser considerada sagrada.

Una verdad como esta se grita en la plaza, no se discute en sordina.

Hemos naturalizado una sociedad en la cual enfermarse constituye un riesgo financiero, tener hijos un desafío presupuestario, perder el empleo una catástrofe familiar y envejecer una amenaza no solamente económica, sino también existencial.

Y lo más grave sería que termináramos perdiendo nuestra capacidad de indignarnos, que aceptáramos como inevitable aquello que debiéramos combatir y que nos acostumbráramos a escuchar las historias de sufrimiento humano con la misma indiferencia con que escuchamos el pronóstico del tiempo.

El verdadero desarrollo de una nación no se mide exclusivamente por la riqueza que es capaz de producir, sino también por la dignidad que es capaz de garantizar a cada uno de sus habitantes.

Chile no puede seguir siendo el país que debe, que paga y que no puede más.

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