El Danstar, un buque con bandera chilena está por zarpar desde Punta Arenas hasta Puerto Stanley en las Malvinas/Falkland. Eso sí va a pasar.

Desde 1984 este punto está zanjado.

Por eso, las palabras del empresario magallánico, parte de los ejecutivos que reabrirán la ruta comercial por el Estrecho de Magallanes, en tiempo de estrechez económica en nuestro país, son inspiradoras y valientes. Dan trabajo a la región austral, consideran atraer 20 millones de dólares anuales a Punta Arenas y plantan con valentía, sin aspavientos, pero con claridad, la soberanía chilena en tiempos de discursos oportunistas y desafortunados que la han puesto en duda.

Estamos en un ajedrez geopolítico que comenzó desde antes del zarpe y que en estos días inicia el desarrollo de un nuevo posicionamiento –cuando el Danstar se desplace por aguas jurisdiccionales argentinas– y estén los ojos puestos en el sur austral.

Si quieres conocer las claves de lo que Chile se juega durante las próximas semanas, encuentra toda la información en este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.