Unesco elige a chilena para representar a América Latina en evento sobre tecnología e inclusión

La emprendedora social chilena Vannia Bascuñán Manosalva ha sido elegida por la Unesco para representar a Chile y América Latina en el World Youth Skills Day 2025, un evento que reunirá en París a jóvenes líderes de todo el mundo que están transformando sus comunidades mediante la innovación, la educación y el emprendimiento.

La fundadora y directora ejecutiva de Autismo Conecta, una plataforma tecnológica enfocada en la inclusión de personas neurodivergentes, fue seleccionada a través del programa Unevoc de la Unesco, por su impacto en la creación de soluciones accesibles y útiles para miles de familias.

“Cuando me llamaron para decirme que me preparara porque me iba a París como representante latinoamericana, no lo podía creer. Esta invitación me llena de orgullo y me brinda la oportunidad de visibilizar el trabajo que estamos haciendo desde Chile para el mundo”, comenta Bascuñán.

El World Youth Skills Day se celebra cada año el 15 de julio y busca promover el desarrollo de habilidades técnicas y profesionales en jóvenes de todo el mundo. Organizado por la Unesco y otros organismos de Naciones Unidas, el evento reconoce a líderes emergentes y destaca el rol de la educación y la innovación en la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles.

Este 2025, el encuentro se realizará en París y tendrá como eje central el uso de la tecnología para la inclusión social, temática en la que el trabajo de Bascuñán ha sido ampliamente valorado.

Una solución que nació desde la experiencia

La historia de Autismo Conecta comenzó con una vivencia personal; el diagnóstico de autismo de su hijo Sebastián. En medio de la incertidumbre, altos costos y escasa información confiable, Vannia decidió transformar esa experiencia en una solución tecnológica de alcance social.

Desde entonces, ha evolucionado hacia una plataforma que reúne a profesionales certificados en neurodivergencia junto con empresas, instituciones y emprendedores que ofrecen servicios y productos adaptados. Su objetivo es conectar a las familias con recursos confiables, organizados y accesibles.

“Nuestro propósito es conectar y certificar todo lo que existe en un solo lugar. Así, padres, madres, cuidadores y familias pueden encontrar la ayuda que necesitan, sin perder tiempo ni recursos valiosos”, explica la fundadora.

Actualmente, la plataforma se encuentra en su fase final de desarrollo y planea su lanzamiento oficial en agosto de 2025. Ya está disponible un pre-registro gratuito en este link.

Tecnología para la inclusión

Uno de los pilares de Autismo Conecta es el uso de inteligencia artificial para facilitar la búsqueda y validación de servicios. La tecnología permite organizar información dispersa y brindar soluciones concretas a problemas cotidianos que enfrentan las personas neurodivergentes y sus familias.

“La inteligencia artificial ha sido clave en la construcción de nuestra plataforma. Usamos tecnología para resolver problemas reales, para aliviar el peso de la desinformación, para construir comunidad y apoyo”, enfatiza Bascuñán.

Su creadora ha contado con el apoyo de diversas instituciones que impulsan el emprendimiento social en Chile. En 2024 recibió el Fondo Corfo Semilla Inicia Mujeres y en 2025 ganó el Fondo Estudiantil Go-Innova de Inacap, que la visibilizó a nivel internacional y facilitó su postulación a la Unesco.

También participa en el programa Yo Puedo! del Centro de Emprendimiento Colbún (CEC), desde donde ha fortalecido su liderazgo y formación en innovación.

Además de su rol como creadora y gestora de un proyecto tecnológico, Vannia ha construido una comunidad activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde habla de forma abierta y honesta sobre la maternidad y la crianza de niños neurodivergentes.

Desde París, compartirá su experiencia como emprendedora social en el World Youth Skills Day, destacando el potencial de la tecnología para transformar vidas y la importancia de abrir espacios globales para voces diversas desde América Latina.