Olimpiadas Especiales: Chile clasifica a Copa Mundial de Baloncesto 3×3 Unificado Puerto Rico 2025

Hace unos días se llevó a cabo el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Baloncesto 3×3 Unificado de Olimpiadas Especiales, que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico, en diciembre de 2025. La instancia se desarrolló en el marco del Primer Masivo de Baloncesto 3×3 Unificado, organizado por la Universidad Andrés Bello (UNAB) y el Programa Local Motorskills.

La delegación de la Universidad Andrés Bello, dirigida por el profesor José Luis Campos, obtuvo el primer lugar en la categoría clasificatoria, lo que les permitió asegurar oficialmente su participación en este importante evento internacional.

Desde Olimpiadas Especiales Chile, su gerenta general, Patricia Duane, destacó el logro como un hito para el desarrollo del baloncesto inclusivo en el país: “Expresamos nuestra satisfacción y entusiasmo por este importante logro, que constituye un paso significativo en el proceso de crecimiento y consolidación de la disciplina del Baloncesto 3×3 Unificado en Chile. Actualmente nos encontramos trabajando en la planificación integral de la preparación deportiva y de salud de los jugadores, con el objetivo de que lleguen en óptimas condiciones para representar a nuestro país en esta prestigiosa instancia mundial”.

Chile será parte del grupo B junto a Canadá, Montenegro y China Taipei. Hasta Puerto Rico acudirán 20 equipos masculinos y el mismo número de delegaciones femeninas.

“Estamos felices de representar a Chile en este mundial. Dejaremos todo en la cancha para ver si logramos una nueva medalla para nuestro país”, señaló el deportista José Espinosa, visiblemente emocionado.

La Copa Mundial de Baloncesto 3×3 Unificado se disputará entre el 5 y el 7 de octubre de 2025 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y reunirá a los mejores equipos del mundo en una verdadera celebración de la inclusión a través del deporte.

¿Qué es el deporte unificado?

El deporte unificado de Olimpiadas Especiales reúne a atletas con y sin discapacidad intelectual en equipos para entrenar y competir juntos, con el objetivo de fomentar la amistad, el respeto, la inclusión social y el entendimiento mutuo a través del deporte.

Delegación chilena: