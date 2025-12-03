Día de la Discapacidad, los avances que no podemos detener

Cada 3 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instaurado por la ONU en 1992 para recordar que la inclusión es un derecho y una responsabilidad compartida. En Chile, este día encuentra hoy un panorama distinto al de hace apenas una década: un país que ha avanzado, que se ha atrevido a discutir, medir y transformar, y que empieza a reconocerse como un territorio donde la discapacidad es parte de la diversidad humana.

Uno de los hitos más relevantes fue la adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por Chile en 2008. Desde entonces, el país ha asumido compromisos concretos para garantizar igualdad de derechos y participación plena. A esa base se suman avances recientes que merecen ser celebrados.

En 2022, Chile aplicó por primera vez la ENDIDE, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia. Fue la primera medición que levantó simultáneamente datos sobre discapacidad, dependencia y las dinámicas de cuidado, permitiendo conocer con mayor precisión cómo viven las personas con discapacidad y qué apoyos requieren. Medir no es un detalle técnico: es el punto de partida para diseñar políticas que respondan a la realidad y no a intuiciones. A ello se suma el crecimiento del deporte paralímpico, que ha visibilizado talento, disciplina y logros que nos recuerdan que la inclusión también se construye desde la representación.

En materia laboral, el país dio un paso fundamental en 2018 con la entrada en vigencia de la Ley 21.015, que estableció la cuota del 1 % de contratación para personas con discapacidad. Esa ley abrió camino a un cambio cultural dentro de las organizaciones. En 2024, la Ley 21.690 elevó la cuota al 2 %, un avance que, aunque gradual, envía una señal clara de Estado: la inclusión laboral debe ser una práctica permanente. A ello se suma la figura del Gestor de Inclusión, que profesionaliza el acompañamiento dentro de las empresas y fortalece la implementación efectiva de la normativa.

También celebramos la proliferación de espacios de diálogo y visibilización que antes no existían. Summit DEI, Expoinclusión y otros encuentros han permitido reunir a líderes, empresas, organizaciones y familias en un mismo propósito: construir un país donde la inclusión sea parte del desarrollo, no un complemento.

En el ámbito de los derechos, la Ley TEA (Ley 21.545), promulgada en 2023, marcó un paso decisivo al reconocer y proteger explícitamente a las personas autistas, garantizando acceso a apoyos, prohibiendo la discriminación y exigiendo capacitaciones para un trato respetuoso en instituciones públicas y privadas. Se suma además la reciente modificación a la ley de atención preferencial, que amplía garantías y reconoce nuevas necesidades.

Son avances reales. Son señales de un país que escucha, aprende y se adapta. Pero también son recordatorios de que queda camino por recorrer. La inclusión no se resuelve solo con leyes, también requiere voluntad, coherencia y continuidad. Requiere que las empresas no vean la contratación inclusiva como un trámite, sino como una oportunidad. Que el Estado mantenga el ritmo y no retroceda. Que la sociedad completa comprenda que la discapacidad no es una excepción, sino parte de nuestra identidad colectiva.

Este 3 de diciembre invito a celebrar lo logrado, pero también a aprovechar la fuerza del impulso. Transformemos estos avances en políticas sostenidas, en prácticas cotidianas y en una cultura que nos permita, algún día, ser reconocidos como un país ejemplo en inclusión. El desafío está abierto, y es tarea de todos.