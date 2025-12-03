Presentan guía clave para impulsar la educación superior inclusiva en Chile

Con más de 16 mil estudiantes con discapacidad matriculados en la educación superior este 2025, Chile enfrenta el desafío de garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia y el egreso en igualdad de condiciones.

En ese contexto, SENADIS y Fundación Mis Talentos presentaron una guía que entrega herramientas concretas para avanzar hacia una educación superior inclusiva.

Según el Informe de Matrícula 2025 de la Subsecretaría de Educación Superior, 16.953 estudiantes con discapacidad cursan actualmente estudios superiores. La cifra representa un aumento sostenido de más del 25% en cuatro años, una señal positiva respecto del acceso, pero también un llamado a transformar la manera en que las instituciones acompañan sus trayectorias formativas.

En la antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, SENADIS y Fundación Mis Talentos lanzaron la Guía para promover la educación superior inclusiva en estudiantes con discapacidad, un documento pensado para entregar criterios, recomendaciones y orientaciones prácticas a instituciones de todo el país.

Isabel Zúñiga, presidenta ejecutiva de Fundación Mis Talentos, enfatizó que la inclusión “no ocurre por voluntades individuales, requiere estructuras, políticas claras y prácticas pedagógicas inclusivas”. La guía, según explicó, apunta justamente a ese propósito: transformar la cultura institucional y derribar las barreras que hoy afectan el aprendizaje y la participación.

Por su parte, el director nacional de SENADIS, Pedro Goic Boroevic, destacó la necesidad de asegurar igualdad de oportunidades en todo el proceso formativo. “La educación es un pilar fundamental para todas las personas, así como un derecho que debe ser resguardado por los Estados, en cuanto al acceso, participación en los diferentes espacios, etapas de la formación educativa y su continuidad al mundo del trabajo”, señaló.

Un documento para transformar las instituciones

La guía aborda los principales desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior ante el creciente ingreso de estudiantes con discapacidad: accesibilidad digital, infraestructura, ajustes razonables, diseño curricular, acompañamiento académico y formación docente.

El texto integra evidencia nacional e internacional para explicar los modelos contemporáneos de comprensión de la discapacidad, los sesgos más comunes en el ámbito académico y la importancia del lenguaje inclusivo y centrado en la persona.

Asimismo, recorre el marco normativo vigente en Chile –incluyendo la Convención de la ONU, la Ley de Inclusión Social y la Ley de Autismo– y ejemplifica cómo estos cuerpos legales deben traducirse en prácticas concretas dentro de universidades, CFT e IP.

Tres pilares para una educación verdaderamente inclusiva

Uno de los aportes más relevantes de la guía es su enfoque integral basado en tres dimensiones claves:

1. Cultura inclusiva

Promover ambientes que valoren la diversidad, eliminen estigmas y fomenten la participación plena de todos los estudiantes.

2. Políticas institucionales

Desarrollar lineamientos claros, mecanismos de accesibilidad, protocolos de ajustes razonables y modelos de acompañamiento educativo.

3. Prácticas pedagógicas inclusivas

Incorporar metodologías como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), evaluaciones flexibles, uso de tecnologías de asistencia y estrategias que reduzcan barreras en el aula.

El documento también detalla ejemplos de barreras habituales —desde la falta de información hasta la ausencia de infraestructura accesible— y ofrece herramientas concretas para superarlas.

SENADIS y Fundación Mis Talentos invitaron a todas las instituciones de educación superior a descargar la guía y utilizarla como insumo de trabajo permanente. Su implementación, aseguraron, puede generar un impacto real en la trayectoria académica y profesional de miles de estudiantes con discapacidad.

La guía completa está disponible en los sitios web oficiales de SENADIS y Fundación Mis Talentos.