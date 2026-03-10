Histórico: Nicolás Bisquertt consigue Diploma Paralímpico para Chile en Milano-Cortina 2026

El esquiador alpino chileno Nicolás Bisquertt consiguió este lunes el mejor resultado de Chile en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano‑Cortina 2026, tras finalizar en el octavo lugar de la prueba de Súper Gigante. La actuación le permitió obtener su primer Diploma Paralímpico.

La participación de Bisquertt en la prueba de Súper Gigante marcó un hito para el deporte paralímpico chileno en los Juegos de Invierno.

El atleta nacional alcanzó el octavo puesto, superando sus actuaciones anteriores en esta competencia, donde había logrado en dos ocasiones el noveno lugar. El resultado le permitió obtener por primera vez un Diploma Paralímpico, reconocimiento que se entrega a los ocho mejores deportistas de cada prueba.

Con esta marca, el esquiador se consolida además como el chileno con mejor desempeño histórico en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

El mejor resultado chileno en Juegos de Invierno

Hasta ahora, el segundo mejor registro nacional lo mantenía Thomas Grob, quien obtuvo el undécimo lugar en esquí alpino combinado durante los Juegos Paralímpicos de Invierno Nagano 1998.

El logro de Bisquertt mejora esa posición y marca un nuevo precedente para la participación chilena en este tipo de competencias internacionales.

El rendimiento del deportista de 27 años se suma a otros resultados obtenidos recientemente en el circuito internacional.

En los Juegos Mundiales Universitarios de Invierno FISU 2025, disputados en Turín, el chileno consiguió una medalla de oro y una de plata en su disciplina, confirmando el buen momento deportivo con el que llegó a Milano-Cortina.

Además, el esquiador cuenta con experiencia previa en citas paralímpicas tras participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno PyeongChang 2018 y en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

Las próximas pruebas en Milano-Cortina 2026

Tras su actuación en el Súper Gigante, Bisquertt continuará su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026.

El deportista volverá a competir este martes en la prueba de combinado alpino. Posteriormente, también participará en las pruebas de eslalon programadas para el viernes 13 y el domingo 15.

De esta forma, el esquiador chileno aún tiene nuevas oportunidades de seguir compitiendo en una cita que ya lo instaló en la historia del deporte paralímpico nacional.