Modelo pionero: atención dental adaptada mejora la vida de pacientes con Síndrome de Down

Maximiliano tiene 15 años y vive con Síndrome de Down. Junto a sus padres, asiste regularmente a la Clínica Odontológica Docente UC, donde recibe atención bucodental adaptada a sus necesidades. En cada consulta, el equipo clínico diseña y ajusta su tratamiento considerando su condición de salud, priorizando un enfoque individualizado.

Desde su ingreso en abril de 2022, ha enfrentado distintos procedimientos. Entre ellos, la extracción de dos dientes, una situación frecuente en personas con Síndrome de Down cuando la dentición permanente no se desarrolla de forma espontánea.

Riesgos y desafíos en la salud oral

El Síndrome de Down suele estar asociado a diversos diagnósticos odontológicos, como anomalías bucodentomaxilares, enfermedades periodontales, alteraciones en el esmalte, maloclusiones y presencia de dientes supernumerarios. Aunque muchas de estas condiciones no pueden prevenirse completamente, la detección oportuna permite intervenir a tiempo y reducir su impacto en la salud y calidad de vida de los pacientes.

Datos recientes en salud dental evidencian brechas importantes. Un 60% de las personas con Síndrome de Down se cepilla los dientes más de dos veces al día, cifra inferior al 81% registrado en la población sin esta condición. Asimismo, un 15% presenta sangrado gingival, situación que no se observa en personas sin el síndrome.

Otros estudios indican que, si bien no presentan necesariamente mayor incidencia de caries, sí tienden a acumular más placa bacteriana y a desarrollar enfermedades de las encías. Esto refuerza la necesidad de cuidados específicos y supervisión constante en su higiene oral.

Un espacio clínico pensado para la inclusión

Con el objetivo de entregar una atención de calidad y centrada en cada paciente, la Clínica Odontológica Docente UC —ubicada a pasos del metro San Joaquín— dispone de infraestructura especialmente adaptada. Entre sus instalaciones, cuenta con un piso destinado a pacientes con Síndrome de Down y otras necesidades especiales, además de un box aislado que favorece un ambiente más tranquilo y permite el uso de sedación con óxido nitroso cuando es necesario.

El centro atiende a personas de todas las edades, incluyendo pacientes dentro del espectro autista y con enfermedades de origen neurológico, endocrino y cardiovascular, entre otras condiciones.

El Dr. Daniel Carreño, académico de la Escuela de Odontología UC, hace un énfasis en que: “Es muy importante saber cómo la condición médica de base puede influir en la salud oral, para poder realizar un tratamiento individualizado a los requerimientos de cada persona”.

Formación con enfoque en equidad

Brindar atención odontológica inclusiva e integral representa un desafío relevante para las instituciones de educación superior. “El compromiso radica en facilitar el acceso a atención odontológica a personas que muchas veces enfrentan barreras para recibir tratamiento, lo que implica adaptar los procesos de atención para responder a las necesidades reales de los pacientes.”, explica el Dr. Carreño.

Este modelo requiere, además, equipos altamente capacitados y coordinados. “Hay un trabajo en equipo muy afiatado, es decir, si tú no tienes un trabajo en equipo esto no funciona, es importante un buen manejo del paciente psicológico y físico”, detalla la Dra. Valeria Muñoz, académica de la Escuela de Odontología UC.

La experiencia de las familias da cuenta del impacto de este enfoque. Rosemarie Mundaca, madre de una hija con Síndrome de Down y un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), relata las dificultades que enfrentó para acceder a atención odontológica adecuada. Fue en esta clínica donde encontró una alternativa distinta. “Desde el primer llamado me sentí acogida y no tan extraña, que era lo que me pasaba siempre”.

Aprendizaje con impacto social

Este enfoque también forma parte de la formación de pregrado. La Escuela de Odontología UC fue pionera en integrar en su malla curricular el curso “Pacientes con necesidades especiales”, liderado por el Dr. Carreño.

A través de esta asignatura, las y los estudiantes desarrollan habilidades fundamentales como la comunicación efectiva, la empatía, la paciencia y el respeto por las particularidades de cada paciente, especialmente aquellos con condiciones físicas, cognitivas, médicas o conductuales que pueden dificultar la atención tradicional.

“Considero que tenemos una gran oportunidad de aportar con un granito de arena, no sólo a pacientes, sino que a familias completas”, comenta la Dra. Valeria Muñoz, odontopediatra de la clínica y académica de la Escuela de Odontología UC.