Chilena presenta Autistapp en foro mundial sobre inclusión y discapacidad

Desde la Región del Biobío al escenario internacional. La creadora de Autistapp, Melissa Muñoz Flández, participó en la Zero Project Conference 2026, instancia global que reúne innovaciones orientadas a la inclusión de personas con discapacidad.

Tras ser seleccionada entre más de 500 postulaciones, Melissa Muñoz Flández fue parte de la Zero Project Conference 2026, evento realizado en la sede de la Naciones Unidas en Viena, Austria.

El encuentro congregó a representantes de más de 90 países, con foco en soluciones innovadoras para la inclusión. En ese contexto, la desarrolladora chilena participó en el panel “Applications empowering neurodiversity”, donde expuso su experiencia como mujer autista y creadora de tecnología.

Autistapp: una herramienta con proyección internacional

Durante su presentación, Muñoz compartió los alcances de Autistapp ante expertos provenientes de países como Singapur, Finlandia y Reino Unido.

La recepción de la aplicación en Europa generó interés inmediato. Instituciones como la Autism Foundation Finland manifestaron su intención de traducir y adaptar la herramienta para su uso local, lo que abre nuevas posibilidades para su internacionalización.

Reconocimientos y trayectoria

La participación en Viena se suma a una serie de reconocimientos que ha recibido la investigadora. Entre ellos, menciones de MIT Technology Review y Forbes Chile, además de su inclusión en la Tabla Periódica de Mujeres Científicas Chilenas de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Estos hitos la posicionan como una de las referentes emergentes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) desde regiones.

Investigación en salud mental e inteligencia artificial

Tras su paso por Europa, Muñoz inicia un nuevo desafío académico al integrarse al Doctorado en Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción.

Su línea de investigación abordará la alexitimia, una condición asociada a la dificultad para identificar y expresar emociones, integrando herramientas de neurociencias, interacción humano-computador e inteligencia artificial.

Melissa es profesora de Historia y Geografía, magíster en Informática Educativa y analista programadora, además de ser una divulgadora reconocida a nivel nacional en neurodivergencia.

Tecnología con enfoque social

El trabajo de la investigadora también apunta a enfrentar la falta de representatividad en los datos tecnológicos, buscando desarrollar soluciones que respondan a realidades locales.

En ese sentido, su proyecto no solo se orienta a superar barreras en el acceso a tecnología, sino también a generar impacto social e inspirar a nuevas generaciones de mujeres en la ciencia.

La participación de Melissa Muñoz Flández en este espacio internacional refleja cómo iniciativas surgidas desde Chile pueden escalar a nivel global, aportando al desarrollo de herramientas inclusivas en el ámbito de la salud mental y la neurodiversidad.