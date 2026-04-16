Chile alberga torneo internacional de para tenis de mesa con ocho deportistas en el top 10 mundial

Santiago será escenario de uno de los eventos más relevantes del calendario paralímpico. El ITTF World Para Future Santiago 2026 contará con la participación de destacados exponentes internacionales y una delegación chilena que incluye a ocho jugadores ubicados entre los mejores del mundo en sus respectivas categorías.

Entre el 18 y el 20 de abril, el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional será sede del ITTF World Para Future Santiago 2026, certamen que reunirá a 146 deportistas.

De ese total, 34 serán representantes nacionales, quienes competirán en las modalidades de singles y dobles, consolidando la presencia del Team ParaChile en una cita clave para el desarrollo del deporte paralímpico.

Ocho chilenos entre los mejores del mundo

El equipo nacional llega con una sólida base competitiva. Ocho deportistas chilenos se ubican actualmente dentro del top 10 del ranking mundial en sus respectivas clases.

Entre ellos destacan Ignacio Torres (N° 1, clase 6), Luis Flores (N° 4, clase 2), Manuel Echaveguren (N° 4, clase 10), Tamara Leonelli (N° 4, clase 5), Florencia Pérez (N° 5, clase 8), Matías Pino (N° 8, clase 6), Claudio Bahamondes (N° 7, clase 7) y Lissette Salinas (N° 9, clase 1).

La presencia de estos atletas posiciona a Chile como un actor relevante dentro del circuito internacional de para tenis de mesa.

Competir en casa y proyectar el futuro

Para los deportistas, la posibilidad de competir en el país es un factor clave en su desarrollo.

“Muy orgulloso de representar al país y, sobre todo, de hacerlo acá. Este es un torneo que se vuelve a disputar en Chile y nos sirve muchísimo. Realizar este tipo de competencias en casa es esencial, especialmente para las nuevas generaciones, ya que les permite adquirir roce internacional”, señaló Matías Pino.

Desde el cuerpo técnico también valoran el impacto del evento.

“Es muy importante que 34 deportistas chilenos compitan en un evento de esta relevancia. Esto demuestra que vamos creciendo; contar con una mayor cantidad de deportistas implica desarrollo. Además, es una oportunidad para presentar al mundo las instalaciones de primer nivel con las que contamos en el Centro de Entrenamiento Paralímpico”, afirmó Francisco Carrasco, head coach nacional.

Inicio de temporada internacional

El campeonato también marcará el inicio de la temporada internacional para gran parte del equipo chileno, en un año que contempla desafíos relevantes.

Entre ellos destacan los Juegos Parasuramericanos de Valledupar y el Mundial de la disciplina en Pattaya, Tailandia, competencias que serán clave para medir el rendimiento del equipo a nivel global.

El torneo es organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) junto a la Federación Chilena de Tenis de Mesa, y contará con entrada liberada para el público.

Con una alta participación internacional y una delegación chilena consolidada en la élite, Santiago se posiciona como un punto clave del para tenis de mesa en la región, en una competencia que combina alto nivel deportivo con proyección de futuro.