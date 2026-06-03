Especialistas entregan herramientas para mejorar la atención de niños neurodivergentes en salud

Para muchos niños y niñas, asistir a una consulta médica o dental puede generar nerviosismo. Sin embargo, para quienes presentan condiciones de neurodivergencia, factores aparentemente cotidianos como las luces, los sonidos, los sabores o los cambios de rutina pueden transformarse en una experiencia especialmente desafiante.

Frente a esta realidad, especialistas recalcan la necesidad de que los equipos de salud incorporen herramientas y estrategias que permitan ofrecer una atención más inclusiva, considerando las particularidades sensoriales y conductuales de cada paciente.

Con ese objetivo, académicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Talca participaron en el seminario-taller “Atención Dental Clínica para Estudiantes Neurodivergentes”, instancia orientada a fortalecer las competencias de profesionales vinculados a la salud oral en distintas comunas de la Región del Maule.

Los desafíos de la atención odontológica

La académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Talca, Paula Pino Vásquez, explicó que el aumento de niños neurodivergentes tanto en establecimientos educacionales como en consultas de salud exige una preparación cada vez mayor por parte de los profesionales.

“Muchas veces la odontología se ve como una barrera. El hecho de llegar a un lugar distinto genera miedo y hay niños que presentan alteraciones conductuales al salir de su rutina, entonces nosotros tenemos que ser capaces de adaptar nuestra atención a ellos”, señaló.

La especialista destacó que comprender las necesidades individuales de cada paciente resulta fundamental para reducir situaciones de ansiedad o desregulación durante las consultas.

Paciencia, comprensión y menos prejuicios

La académica Patricia Jiménez del Río enfatizó que uno de los principales desafíos es evitar interpretaciones erróneas sobre determinadas conductas.

“Muchas veces a estos niños simplemente se les encasilla como que se portan mal, pero pueden tener dificultades sensoriales. Lo importante es tener paciencia, darse el tiempo y no cerrarles la puerta a las familias”, indicó.

Según explicaron las especialistas, detrás de ciertas reacciones pueden existir estímulos ambientales que generan incomodidad o estrés, por lo que comprender estos factores permite desarrollar una atención más adecuada y respetuosa.

Recomendaciones para una atención más inclusiva

Entre las principales orientaciones entregadas durante la actividad se encuentra la necesidad de conocer previamente al paciente y su entorno familiar.

Las especialistas también recomendaron identificar aquellos estímulos que puedan provocar incomodidad o sobrecarga sensorial, además de adaptar las dinámicas de atención según las características particulares de cada niño o niña.

La generación de espacios clínicos más amigables, junto con la disminución de barreras sensoriales dentro de las consultas, aparece como uno de los aspectos centrales para facilitar la experiencia de atención.

Capacitación para profesionales de la salud

La actividad reunió a cerca de 50 profesionales, entre odontólogos, asistentes dentales y equipos asociados a la salud oral que trabajan con estudiantes beneficiarios del programa de Salud Oral de Junaeb.

La instancia permitió abordar herramientas prácticas para enfrentar situaciones frecuentes en la atención de pacientes neurodivergentes y generar espacios de intercambio de experiencias entre los participantes.

Natalia Martínez, odontóloga del módulo dental del Liceo Antonio Varas de Cauquenes, valoró la realización de este tipo de encuentros.

“Encuentro súper atingente esta actividad porque nos faltan herramientas para poder abordar de mejor manera a estos pacientes. Todas estas orientaciones nos van a servir mucho”, comentó.

Un trabajo que también involucra educación y salud mental

El seminario forma parte de una serie de actividades impulsadas conjuntamente por Junaeb y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca, orientadas a fortalecer la inclusión y el acceso equitativo a distintos servicios.

Las jornadas han abordado además otras temáticas relacionadas con la diversidad de necesidades presentes en las comunidades educativas, incluyendo hipoacusia y estrategias de apoyo en salud mental mediante el Programa Habilidades para la Vida (HPV).

El coordinador de Vinculación con el Medio y Extensión de la facultad, Nicolás Hormazábal, explicó que la iniciativa busca entregar herramientas concretas a quienes trabajan directamente con estudiantes y familias.

“El objetivo es entregar herramientas y orientaciones educativas de distintas áreas para que los profesionales puedan desarrollar una mejor atención en neurodivergencia y resolver dudas que surgen en sus contextos de trabajo”, señaló.

Hacia una atención más equitativa

Los especialistas coinciden en que avanzar hacia sistemas de salud más inclusivos requiere capacitación permanente, adaptación de los espacios y una mayor comprensión de la diversidad presente en la población.

En esa línea, el director regional de Junaeb, Patricio Uribe, destacó el alcance de estas instancias formativas.

“Esta alianza con la única universidad pública de la región permite llegar a un número importante de profesionales, pero también de familias, papás, mamás que se dan cita a estas capacitaciones que estamos desarrollando. Para nosotros es muy importante reforzar el vínculo que establecemos con todo el territorio”, afirmó.

La iniciativa busca contribuir a que niños y niñas neurodivergentes puedan acceder a una atención de salud más adecuada a sus necesidades, promoviendo entornos donde la inclusión deje de ser una excepción y se convierta en una práctica habitual.