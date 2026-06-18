Especialistas llaman a diferenciar observaciones y diagnósticos ante alertas de autismo en colegios

Cada 18 de junio se conmemora el Día del Orgullo Autista, una fecha que busca promover una mirada más inclusiva sobre la neurodiversidad y visibilizar las distintas formas de desarrollo, comunicación e interacción social. En este contexto, cada vez es más frecuente que los establecimientos educacionales informen a las familias sobre conductas o características observadas en sus estudiantes y sugieran una evaluación profesional, generando dudas sobre el alcance de estas recomendaciones y el rol que corresponde a cada actor.

Cuando el colegio recomienda una evaluación

Para Camila Navarrete, psicóloga infanto-juvenil y especialista en neurodivergencias de la Universidad UNIACC, la conversación debe centrarse en las necesidades de apoyo del estudiante y no en una posible etiqueta diagnóstica. “Cuando un colegio plantea a una familia la posibilidad de realizar una evaluación por una condición del neurodesarrollo, el foco no debiera estar en etiquetar al niño, niña o adolescente, sino en comprender qué apoyos necesita para participar, aprender y desarrollarse en mejores condiciones”.

La especialista sostiene que, antes de iniciar cualquier proceso evaluativo, las familias deben solicitar información detallada sobre las observaciones realizadas por el establecimiento. “Antes de iniciar cualquier proceso evaluativo, la familia debería pedir al establecimiento información clara, concreta y contextualizada. No basta con frases generales como “le cuesta socializar”, “no pone atención” o “tiene conductas extrañas”. Es importante solicitar ejemplos específicos de las situaciones observadas: cuándo ocurren, en qué espacios, con qué frecuencia, desde cuándo se observan y qué estrategias ya ha implementado el colegio”.

Asimismo, indicó que “es relevante pedir antecedentes pedagógicos, conductuales y socioemocionales: desempeño académico, participación en clases, relación con pares, respuesta a cambios de rutina, regulación emocional, comunicación, autonomía y adaptación al contexto escolar. Idealmente, esta información debería estar organizada por escrito y no depender solo de impresiones aisladas”.

Observaciones escolares: qué pueden hacer y qué no

Aunque los colegios cumplen un papel importante en la detección temprana de necesidades de apoyo, Navarrete enfatiza que existe una diferencia clara entre observar y diagnosticar. “El establecimiento puede observar, registrar, acompañar y sugerir apoyos, pero el diagnóstico corresponde a profesionales competentes y debe realizarse mediante una evaluación integral, ética y contextualizada”.

La académica también advierte sobre la importancia de distinguir entre hechos observables y conclusiones subjetivas dentro de los reportes escolares. “Decir ‘se tapa los oídos cuando hay ruido’ es una observación. Decir ‘lo hace para manipular’ ya es una interpretación”, ejemplificó.

La importancia de una mirada integral

Según la especialista, las señales asociadas al autismo pueden pasar desapercibidas o ser interpretadas erróneamente como timidez, desinterés, dificultades de conducta o problemas de adaptación. Por ello, insiste en que cualquier inquietud debe analizarse considerando múltiples perspectivas y contextos.

“No es lo mismo una inquietud levantada por un profesor jefe, por varios docentes, por convivencia escolar, por orientación o por un equipo multidisciplinario. Mientras más miradas se integren, más completa será la comprensión de la situación”, señaló.

Si bien una observación realizada por un único integrante de la comunidad educativa puede constituir una señal relevante, la especialista recalca que debe ser evaluada con cautela y complementada con otros antecedentes antes de extraer conclusiones o iniciar procesos diagnósticos.