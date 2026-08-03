Restauran “Alias Gardelito”, película censurada en Chile en 1963 por razones políticas

En el marco de un curso electivo de la carrera de Cine y Televisión, académicos, funcionarios y siete estudiantes de la Universidad de Chile han llevado a cabo la restauración del filme Alias Gardelito (1961), una producción argentina dirigida por el chileno Lautaro Murúa.

La película cuenta la historia de un ladrón de poca monta en un mundo de pobreza, que sueña con emular a su máximo ídolo, el cantante de tango Carlos Gardel, y ganó el Cóndor de Plata en 1962.

La cinta será presentada en el 33.º Festival Internacional de Cine de Valdivia, entre el 12 y el 18 de octubre de 2026, informó la Casa de Bello.

El proyecto, liderado por la Cineteca de la Universidad de Chile y dirigido por su coordinador y académico, Luis Horta, forma parte del curso electivo Restauración y Manipulación de Archivos Audiovisuales, que tiene como finalidad formar a las y los estudiantes en la manipulación de archivos fílmicos y en procesos relacionados con el cine histórico.

Al respecto, el profesor Horta destacó la relevancia de este trabajo conjunto.

“Es un hito, ya que nunca se había presentado en un festival nacional una película restaurada en la que participaran los tres estamentos de la Universidad: estudiantes, funcionarios y académicos”, expresó.

En la misma línea, el encargado del área técnica de la Cineteca de la Universidad de Chile, Carlos Ovando, recalcó la labor de la institución en la preservación del material audiovisual: “Uno de los legados más importantes que tenemos como archivo es la búsqueda y la conservación de los materiales. Nuestro aporte al legado de la cinematografía nacional es intentar conservar y mantener la mayor cantidad de información posible, con el afán de que las películas no se pierdan”.

Junto con ello, el estudiante Nicolás Prieto relató su experiencia como parte del proyecto: “Se siente muy bonito que, al cursar mi cuarto año de carrera, pueda tener la oportunidad de resguardar este material, ayudar a que sea visto en el futuro y presentarlo ante más personas en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Es muy importante”.

Dirigida por el cineasta chileno-argentino Lautaro Murúa, la obra Alias Gardelito se desarrolla en la década de 1960. Si bien alcanzó éxito internacional, en Chile fue censurada y prohibida por el Consejo de Censura Cinematográfica en 1963 por razones políticas.

Con esta iniciativa, la Universidad de Chile refuerza su compromiso con la preservación y puesta en valor del patrimonio cinematográfico, mediante el trabajo colaborativo de estudiantes, funcionarios y académicos. Actualmente, el proyecto continúa en desarrollo.