Bachelet suspende participación en encuentro internacional en Uruguay por fuerte cuadro viral

La expresidenta Michelle Bachelet suspendió a última hora su participación en el encuentro “Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas”, que se desarrollará en Montevideo, el próximo 3 de agosto, debido a un fuerte cuadro viral que le impidió viajar a Uruguay.

La exmandataria figuraba entre las principales expositoras de la actividad organizada por el Gobierno de Uruguay, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), junto a los otros cuatro postulantes pertenecientes a esta parte del continente americano.

La ausencia de Bachelet se produce en una semana especialmente relevante para su candidatura, luego de que el Consejo de Seguridad realizara la primera votación informal, conocida como “straw poll”, para medir el respaldo de los aspirantes al máximo cargo del organismo internacional.

Diversas publicaciones internacionales han situado a la costarricense Rebeca Grynspan como la candidata mejor posicionada en esa primera ronda, mientras que la expresidenta chilena quedó más rezagada, en un cuarto lugar, aunque el proceso recién comienza y contempla nuevas votaciones durante los próximos meses antes de la definición final.

La candidatura de Bachelet fue oficializada en febrero por Chile, Brasil y México, destacando su trayectoria como expresidenta de la República, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex directora ejecutiva de ONU Mujeres. El apoyo de nuestro país, sin embargo, luego fue retirado por el Presidente José Antonio Kast, a quien el exembajador de Chile en EE.UU, Juan Gabriel Valdés, responsabilizó por lo ocurrido.

En las últimas semanas, la exmandataria ha intensificado su agenda internacional para promover su visión sobre el futuro del organismo. Durante los diálogos interactivos organizados por la Asamblea General de la ONU defendió la neutralidad e independencia del organismo, el fortalecimiento del multilateralismo y el diálogo como herramienta para enfrentar los conflictos internacionales.

Su baja del encuentro de Montevideo ocurre precisamente en un encuentro con sus rivales directos, que reúne a autoridades, diplomáticos y especialistas para discutir los desafíos de la sucesión en Naciones Unidas y la necesidad de avanzar hacia una mayor representación de mujeres en los principales cargos del sistema multilateral.

Pese a la suspensión de su participación por razones de salud, el proceso para definir al próximo secretario general de la ONU continuará durante los próximos meses mediante nuevas rondas informales en el Consejo de Seguridad, antes de la etapa decisiva en que los cinco miembros permanentes podrán ejercer su derecho a veto sobre las candidaturas.