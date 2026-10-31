Halloween sin estrés

Las luces, los ruidos y los disfraces incómodos pueden transformar esta esperada fiesta en un momento de gran ansiedad. Halloween es sinónimo de creatividad y diversión comunitaria en los barrios. Sin embargo, para niños y niñas neurodivergentes, esta celebración puede convertirse rápidamente en un desafío abrumador.

La imprevisibilidad de la noche, sumada a una avalancha de luces intermitentes, ruidos sorpresivos y aglomeraciones, muchas veces genera una restricción directa en la participación de actividades de tiempo libre y recreación.

El desafío actual no es exigir que los niños se adapten al entorno, sino transformar los contextos para que más niños puedan disfrutar de estas celebraciones. Es así como con pequeños ajustes en nuestras rutinas familiares, es posible crear una experiencia segura y confortable.

Para lograr una festividad donde todos puedan disfrutar, se propone conversar previamente sobre cómo será la jornada, utilizando apoyos visuales o trazando un mapa del recorrido para explicar los tiempos y las dinámicas, brindando así mayor predictibilidad y reduciendo la ansiedad.

También a pesar de las ganas de ponerse un disfraz en ocasiones también puede ser un problema en cado de sentir incomodidad. La mejor opción es priorizar ropa de uso diario, preferentemente de algodón, sumando accesorios temáticos sin forzar el uso de elementos que piquen o aprieten.

Por otra parte, el exceso de estímulos y el consumo elevado de golosinas pueden detonar una sobrecarga sensorial y emocional. Se recomienda trazar un recorrido por calles menos concurridas, pactar una cantidad razonable de casas a visitar y estar siempre atentos para hacer pausas en espacios de calma o regresar a casa si el niño o niña lo requiere.

Construir celebraciones más amables es una tarea que podemos asumir en comunidad. Cuando las familias y los vecinos comprenden estas necesidades e incorporan pequeños ajustes en sus barrios, contribuyen directamente a derribar barreras culturales y a fomentar la participación social.