Senapred declara alerta amarilla en toda la Región Metropolitana por lluvias y tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) elevó este viernes a alerta amarilla a toda la Región Metropolitana ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas que afectarán a la capital durante el fin de semana, entre el 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

La decisión implica dejar atrás la alerta temprana preventiva que regía en la región, debido a las condiciones meteorológicas previstas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, explicó que se esperan tormentas eléctricas desde la tarde de este viernes hasta la noche del domingo, además de precipitaciones normales a moderadas concentradas en un corto período durante la tarde y noche del sábado 31 de octubre.

La autoridad confirmó que, paralelamente, se mantiene vigente la alerta roja por remoción en masa en las comunas precordilleranas y cordilleranas, debido al riesgo asociado a las precipitaciones.

Recomendaciones ante tormentas y posibles aluviones

Frente al pronóstico, Senapred llamó a la población a permanecer dentro de sus viviendas durante las tormentas eléctricas y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

“Si estás al aire libre, evita acercarte a maquinaria, cercas o rejas de metal, alumbrado, mástiles, y líneas eléctricas o de telefonía. Nunca te refugies bajo un árbol, postes o antenas”, advirtió Muñoz.

El organismo también entregó instrucciones ante eventuales crecidas de cursos de agua, activación de quebradas o aluviones, recomendando mantenerse alejado de sectores expuestos y buscar zonas elevadas si no es posible evacuar hacia un lugar seguro.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a mantener disponible su kit de emergencia, seguir las instrucciones del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en caso de recibir un mensaje de evacuación y no regresar a las zonas afectadas hasta que las autoridades confirmen que existen condiciones seguras.