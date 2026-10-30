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Gobierno blinda a Rabat: Alvarado defiende su continuidad pese a crisis en Justicia PAÍS Imagen de Archivo Agencia UNO

Gobierno blinda a Rabat: Alvarado defiende su continuidad pese a crisis en Justicia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El ministro del Interior respaldó la permanencia del titular de Justicia, pese a la salida del subsecretario Luis Silva y las críticas por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales y violadores de DDHH. La oposición considera insuficiente el cambio y exige que Rabat también deje el gabinete.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, respaldó la continuidad de Fernando Rabat en Justicia tras la salida del subsecretario Luis Silva, en medio de la crisis por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales. El Gobierno insiste en que Rabat debe liderar las soluciones y promover cambios legales. La oposición considera insuficiente la salida de Silva, exige la renuncia del ministro y mantiene la ofensiva para impulsar una acusación constitucional.
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El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de la salida del subsecretario Luis Silva, en medio de la crisis que enfrenta el Gobierno por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y a violadores de los Derechos Humanos.

“Aquí no se trata de sujetos de interés. Aquí lo que se trata es de que el ministro Rabat tiene una tarea y tiene una misión: ser parte de la solución. Y ha estado trabajando intensamente en eso”, sostuvo el ministro.

La decisión de mantener a Rabat responde al respaldo que le ha entregado el Presidente José Antonio Kast, quien le encomendó encabezar las medidas para corregir los problemas detectados en la tramitación de estos beneficios y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La controversia se intensificó luego de que Silva publicara un video en el que explicó su participación en la firma de los decretos, señalando que había actuado conforme al criterio jurídico establecido por el propio ministro Rabat. La intervención no fue informada previamente al titular de Justicia y provocó molestia en La Moneda.

Sobre esto el biministro aseguró que “acá indudablemente que hay una situación que todos conocimos el día de ayer, que nos incomoda, nos molesta, no está en línea con una unidad de propósitos y un gobierno está para corregir errores y está para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones”.

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La defensa del Gobierno y las críticas opositoras

La Moneda ha insistido en que Rabat debe concentrarse en resolver las consecuencias de las rebajas de condenas. Entre las medidas anunciadas se encuentran la revisión de las resoluciones firmadas y la preparación de modificaciones legales para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios.

Alvarado ya había señalado que el Gobierno revisa los casos individualmente para determinar si existen mecanismos que permitan revertir o revocar las resoluciones. También confirmó la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de este tipo mientras se busca una solución legislativa.

Sin embargo, la salida de Silva no logró contener los cuestionamientos de la oposición. Parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana calificaron la medida como insuficiente y exigieron que el Presidente también remueva a Rabat.

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El diputado socialista Juan Santana advirtió que el Ejecutivo no puede utilizar a Silva como un “fusible” para proteger al ministro, mientras que la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, cuestionó que Rabat permanezca en el cargo pese a la gravedad de lo ocurrido.

La continuidad del titular de Justicia sigue bajo presión política, mientras la oposición impulsa una acusación constitucional en su contra y el Ejecutivo intenta contener las consecuencias de una controversia que ha puesto en cuestión su manejo de las rebajas de condenas.

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