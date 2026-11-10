¿Cómo explicar que no todas las personas piensan, aprenden o procesan la información de la misma manera? Esa es la pregunta que aborda “Otros Mundos”, un cortometraje chileno que utiliza un viaje por una galaxia imaginaria para acercar al público a la neurodiversidad. La producción, estrenada el 27 de octubre en Cinépolis Parque Arauco, presenta distintas condiciones del neurodesarrollo y busca promover una mayor comprensión de las experiencias de las personas neurodivergentes.

Una galaxia para explicar las distintas formas de experimentar el mundo

La historia sigue a Leo, su protagonista, en un recorrido por una galaxia donde cada planeta representa una manera diferente de procesar la información y relacionarse con el entorno. Durante el viaje, el personaje conoce características asociadas al autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la dislexia y la discalculia.

A través de explicaciones sencillas y recursos audiovisuales, la producción busca acercar estos conceptos a públicos que no necesariamente están familiarizados con ellos. La propuesta apunta a mostrar que existen distintas formas de pensar, aprender y comunicarse, sin reducir esas experiencias a un diagnóstico.

El proyecto fue impulsado por Carolina Pinheiro, abogada, empresaria, cofundadora de Inbrax y fundadora de Belong Lab. Según los antecedentes de la iniciativa, su origen está relacionado con una experiencia personal vinculada a su hijo Caetano, quien tiene trastorno del espectro autista (TEA).

Desde esa experiencia surgió la idea de desarrollar una historia que permitiera abordar la neurodiversidad desde una perspectiva cercana y emocional, en lugar de limitar la conversación a cifras, diagnósticos e informes.

“Desde nuestra organización siempre hemos creído que la creatividad y las comunicaciones tienen el poder de generar impacto positivo. Otros Mundos nació de una experiencia muy cercana que nos llevó a mirar la neurodiversidad desde otra perspectiva. Quisimos transformar ese aprendizaje en una historia capaz de conectar con muchas más personas. Los datos, el engagement y el performance son importantes, pero no hay nada que conecte más con las personas que las emociones y las historias que somos capaces de contar”, señala Pinheiro, cofundadora de Inbrax y fundadora de Belong Lab.

Tras su estreno, el cortometraje quedó disponible para su visualización en el sitio web otrosmundos.cl.

Neurodiversidad y los desafíos de inclusión en el mundo laboral

La presentación de la producción también fue una instancia para abordar las barreras que pueden enfrentar las personas neurodivergentes al momento de acceder a un empleo y desenvolverse en los espacios de trabajo.

La conversación reunió a Valentina Romero, Inclusion & Diversity Lead para Chile y Costa Rica de Accenture; Carla Bartolucci, Manager de Diversidad, Equidad e Inclusión de Deloitte; y Soledad Gómez, periodista, coach, consultora de neuroinclusión y fundadora de AtípicaMente.

Uno de los temas abordados fue la necesidad de revisar los procesos tradicionales de selección de personal. En particular, se planteó que algunas entrevistas laborales pueden terminar privilegiando la capacidad de responder bajo determinados formatos o desenvolverse en una conversación presencial por sobre las competencias necesarias para realizar un trabajo.

Soledad Gómez señaló que las entrevistas por competencias pueden convertirse en una barrera para algunos candidatos neurodivergentes. Entre las alternativas mencionadas estuvieron entregar las preguntas con anticipación y utilizar evaluaciones prácticas que permitan demostrar habilidades mediante la ejecución de tareas concretas.

Desde Accenture, Valentina Romero compartió experiencias de inclusión laboral que consideran adaptaciones en las entrevistas, entrega anticipada de información y evaluaciones funcionales. También mencionó ajustes en los espacios de trabajo, como audífonos con cancelación de ruido, apoyos en los traslados y lugares destinados a la regulación sensorial.

Por su parte, Carla Bartolucci puso el foco en la diversidad de formas de pensamiento frente a un escenario laboral marcado por la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial. Su planteamiento destacó el valor de incorporar distintas perspectivas para enfrentar desafíos que requieren adaptación y aprendizaje.

Más allá de los estereotipos sobre la neurodivergencia

Otro de los puntos discutidos durante el encuentro fue la tendencia a presentar las neurodivergencias exclusivamente desde sus supuestas ventajas o como una especie de superpoder. La conversación planteó la importancia de evitar esa mirada simplificada, considerando que las personas pueden tener distintas fortalezas y, al mismo tiempo, necesitar apoyos o ajustes para desenvolverse en determinados entornos.

En ese sentido, la inclusión no se limita a reconocer que existen diferentes formas de procesar la información. También implica revisar las condiciones en que las personas estudian, trabajan y participan de distintos espacios, para identificar barreras que pueden dificultar su desarrollo.

La discusión sobre las entrevistas laborales y las adaptaciones en los lugares de trabajo apunta precisamente a ese desafío: pasar del reconocimiento de la diversidad cognitiva a la implementación de condiciones que permitan una participación efectiva.

Un diccionario gratuito para acercarse a la neurodiversidad

Junto con el cortometraje, Belong Lab desarrolló un Diccionario de Neurodiversidad, un material gratuito y descargable que reúne conceptos, aborda mitos y entrega orientaciones prácticas para promover entornos más inclusivos.

El recurso está dirigido a familias, establecimientos educacionales y equipos de trabajo que busquen incorporar herramientas para comprender mejor las distintas formas de experimentar el mundo.

La iniciativa forma parte de los proyectos de Belong Lab, organización enfocada en diversidad, equidad e inclusión que también ha desarrollado contenidos educativos sobre nueve dimensiones de diversidad, un podcast y dos cortometrajes: uno dedicado a la comunidad LGBTQI+ y otro a la neurodiversidad. Además de su disponibilidad en el sitio web de “Otros Mundos”, el proyecto contempla la exhibición de trivias educativas en pantallas de Cinépolis, como parte de su estrategia de difusión.

De esta manera, la producción busca llevar la conversación sobre neurodiversidad a distintos espacios y públicos, poniendo el foco no solo en conocer determinados diagnósticos, sino también en comprender que existen múltiples maneras de aprender, comunicarse y relacionarse con el entorno.