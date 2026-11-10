Camioneros despejan Ruta 68 tras tensión con Gobierno y acuerdan reunión en medio de paro nacional

Después de una mañana de advertencias, discusiones y amenazas de intervención policial, el Gobierno de José Antonio Kast consiguió un primer acercamiento con los camioneros movilizados. Los transportistas que mantenían parcialmente bloqueada la Ruta 68 despejaron la carretera y acordaron una reunión con autoridades para este martes a las 15:00 horas.

El entendimiento llega en medio de una paralización que se ha extendido por distintas regiones del país, con bloqueos parciales, caravanas a baja velocidad y la incorporación de buses interurbanos y otras organizaciones de transporte.

La cita se realizará con el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, y los seremis de Transportes y Obras Públicas, según confirmó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

El acuerdo representa un cambio respecto de lo ocurrido durante las primeras horas de la jornada, cuando el propio Codina llegó hasta la Ruta 68, a la altura de Ciudad de los Valles, en Pudahuel, para exigir que los manifestantes liberaran las pistas.

En ese momento, la respuesta de los dirigentes fue tajante: no abandonarían el lugar hasta que una autoridad acudiera a conversar con ellos.

La tensión aumentó cuando el delegado advirtió que el Gobierno podía recurrir a Carabineros para despejar las carreteras.

“Cortar las rutas es un delito y obviamente en caso que eso se produzca (…), habría que proceder a la detención de los responsables y al despeje de las rutas usando la fuerza pública”, sostuvo.

Horas después, el escenario cambió. Los transportistas aceptaron liberar la vía y se abrió una instancia de diálogo. Sin embargo, la movilización no terminó completamente: Radio Bío Bío constató una caravana de camiones y vehículos particulares que avanzaba a baja velocidad por la Ruta 68 en dirección a Valparaíso.

La instrucción para sus participantes fue dirigirse hacia la costa y regresar para ubicarse al costado oriente de la carretera, evitando mayores complicaciones en el tránsito.

Codina valoró la posibilidad de conversar, aunque advirtió que el Ejecutivo no cuenta con soluciones inmediatas para el encarecimiento de los combustibles.

Aseguró que existe “toda la disposición por parte del Ministerio de Transportes de poder recibirlos, de poder generar ese espacio de encuentro y sabiendo que no existen ‘varitas mágicas’”.

El delegado también sostuvo que el Gobierno no busca “dorar la píldora” frente a las dificultades que enfrentan los transportistas y atribuyó parte del problema a las circunstancias internacionales que repercuten en los precios.

En ese contexto, recordó el anuncio del Presidente Kast de impulsar un proyecto de ley para limitar las próximas alzas de los combustibles a $20 por litro durante 90 días.

La iniciativa fue anunciada después de conocerse que esta semana se produciría un nuevo incremento de $40 por litro, tanto para las gasolinas como para el diésel.

Pero la propuesta todavía no convence a los camioneros movilizados. Manuel Bernales, dirigente de la Cooperativa de Transportes Unidos de Chile, cuestionó que la medida presidencial limite los aumentos sin establecer una reducción efectiva de los precios.

“El presidente anuncia un proyecto por 20 pesos de alza, ni siquiera una baja, que máximo 20 pesos por tres meses, ¿y después qué va a pasar?”, reclamó.

Entre las principales demandas de los transportistas figuran la reactivación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación del impuesto específico y la revisión de los cobros por TAG y peajes.

La movilización también sumó a los buses interurbanos. Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Buses Interurbanos, cuestionó las gestiones previas con las autoridades.

“Sostuvimos reuniones por Ley del Lobby con Hacienda; Hacienda nos derivó al Ministerio de Transporte; de allí nos fuimos de secretaria en secretaria y no llegamos a ninguna parte”, afirmó.

Mientras se prepara la reunión, La Moneda intenta coordinar su respuesta a un conflicto que se arrastra desde las alzas de marzo.

Según antecedentes recogidos, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, quedó a cargo de liderar las conversaciones con los transportistas.

El Ejecutivo argumenta que gran parte de las empresas involucradas corresponde a pequeñas y medianas empresas, sector que depende de su subsecretaría.

Koehler afirmó que ha mantenido contactos con representantes del gremio durante las últimas 48 horas, aunque cuestionó que todavía no exista una petición suficientemente específica para abordar.

También dejó abierta la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. “Vamos a reimponer el orden y la seguridad, pero queremos favorecer primero el diálogo”, señaló.

En paralelo, equipos de Hacienda, Transportes y Economía trabajan en eventuales propuestas para poner término a las movilizaciones.