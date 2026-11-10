Dudas sobre ejercicio de exministra Pérez como conservadora de Bienes Raíces de Villa Alemana

El lunes de la semana pasada falleció en dependencias del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Villa Alemana la conservadora suplente Denisse Fredes, producto de un paro. Abogados que tramitan en la ciudad dicen que Fredes ejercía como suplente desde hace al menos 10 años; es decir, desde que fue nombrada como conservadora titular del CBR la exministra de Justicia de Sebastián Piñera, Patricia Pérez Goldberg.

“Denisse (Fredes) siempre ejerció como suplente. Pérez no ha ejercido el cargo presencialmente. Son muy pocos los documentos que yo recuerdo haber obtenido con la firma de la conservadora titular”, afirma una de las fuentes consultadas por Aquí Valparaíso.

Pérez fue nombrada el 1 de octubre de 2015 mediante un decreto firmado por la exministra de Justicia, Javiera Blanco, quien la eligió de la terna que, previo a la entrada en vigencia de la nueva Ley de notarios y conservadores (2026), elaboraban las Cortes de Apelaciones. Según consignó entonces el medio digital El Muro, ambas eran muy cercanas. Su nombramiento causó polémica en ese entonces porque Pérez está casada con Pablo Gómez, entonces fiscal regional de Valparaíso.

Las dudas. Tres fuentes consultadas –que solicitaron reservar su identidad– explican que la conservadora titular se ha ausentado producto de una enfermedad, por la que ha presentado licencias médicas, aunque esto último no fue aclarado por el Poder Judicial. Además, desde el 2022 ejerce como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y en enero de este año asumió como vicepresidenta de dicha entidad.

“La Corte de Apelaciones de Valparaíso, que sabe estas dos cosas: que Pérez es jueza de la Corte Interamericana, y de su condición de salud, debiera, considerando la superintendencia administrativa que tiene sobre el CBR, hacer una consulta formal a la conservadora. No sería raro que Pérez termine renunciando al CIDH”, comenta uno de los abogados.

Sin embargo, desde el tribunal de alzada porteño no respondieron a las consultas formuladas por este medio: ¿por cuánto tiempo la exministra no ha trabajado de manera presencial en el CBR, en la última década?, ¿nombrará ahora a una nueva suplente?, ¿habrá realizado alguna fiscalización relativa al funcionamiento del recinto?

Solo indicaron que “el Poder Judicial dispone de un Canal de Denuncias de la Fiscalía Judicial, destinado exclusivamente a recibir reclamos o denuncias relacionados con el correcto cumplimiento de las funciones de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales”. Al respecto, uno de los abogados comentó con ironía: “Y quién va a denunciar a un CBR, eso es como matarse en vida”.

Al menos desde el lunes pasado, cuando falleció Fredes, Pérez se presentó nuevamente en la oficina, hecho constatado por Aquí Valparaíso. El martes, la Corte habría autorizado su cierre “por duelo” y luego volvió a abrir el miércoles. El 1 de noviembre, de acuerdo con su propio perfil de LinkedIn, la conservadora se encontraba en Harvard, en un encuentro con otros abogados.