“Lleva poco”: Sergio Pérez defiende a Kast por paro camionero, pero con Boric criticó a los 8 meses

Los camioneros están en las rutas, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una paralización nacional y Sergio Pérez, uno de los principales dirigentes del transporte de carga, tiene un mensaje para sus colegas: calma, precaución y evitar errores.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) llamó este martes a la tranquilidad en medio de las protestas por el alza de los combustibles. Su organización no participa en la movilización y, por ahora, prefiere mantener las conversaciones antes que sumarse a los bloqueos.

La postura tiene un antecedente que invita a mirar hacia noviembre de 2022, durante el Gobierno de Gabriel Boric, cuando Pérez adoptó un discurso bastante más exigente frente a otra paralización de camioneros por los combustibles y la seguridad.

En ese entonces, el dirigente respaldó públicamente las demandas de los movilizados, calificó su protesta como justa y emplazó al Ejecutivo a resolver urgentemente el conflicto. Eso sí, hay una precisión importante: la CNTC tampoco inició ni se sumó institucionalmente a aquel paro.

Esta vez, en conversación con Chilevisión, Pérez reconoció las dificultades que enfrentan los transportistas y aseguró comprender las razones del descontento. “Comprendemos las demandas, pues en el país se vive una situación grave, con cesantía e inflación. El gobierno lleva pocos meses y no hay estabilidad (…) el escenario nacional es muy complejo”, manifestó.

Sin embargo, evitó respaldar las protestas que mantienen interrupciones parciales en distintas carreteras del país. “Entendemos el malestar y nos ponemos en el lugar de quienes lo expresan, pero no nos corresponde criticar ni respaldar lo que hacen algunas personas o dirigentes”, señaló.

El dirigente explicó que desde marzo su confederación trabaja junto a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) para enfrentar el encarecimiento del diésel, cuyo origen atribuyó a una crisis internacional.

Según sostuvo, ambas organizaciones buscan soluciones estructurales que permitan proteger especialmente a los transportistas de menor tamaño. “Por eso, les pido a mis colegas que tengan presente que estamos trabajando plenamente en favor de este sector”, agregó.

Pérez anunció que este miércoles ambas confederaciones se reunirán en el Gran Concepción para analizar el escenario y definir una postura conjunta frente a las movilizaciones.

Mientras tanto, insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan agravar las dificultades de circulación. “Hoy pedimos mantener la tranquilidad, actuar con precaución y cuidarse”, afirmó.

Y reiteró: “Por ahora, pedimos mantener la calma, cuidarse y evitar errores, porque hay mucha congestión”.

Contraste durante gobierno de Boric

El contraste con 2022 aparece al revisar las declaraciones que el mismo dirigente realizó durante la paralización que enfrentó el entonces presidente Gabriel Boric, apenas ocho meses después de asumir.

El 21 de noviembre de ese año, cuando organizaciones de camioneros del norte iniciaron protestas por el aumento de los combustibles y la inseguridad en las rutas, Pérez defendió públicamente sus demandas.

“Nosotros no somos nadie para llamar a deponer la justa movilización de los colegas, este es un problema que tiene que resolver el gobierno”, declaró entonces, según consignaron medios nacionales.

Aunque aclaró que la CNTC no estaba movilizada, también aseguró que su organización hacía propias las exigencias de los transportistas que permanecían en las carreteras.

Tres días después, el 24 de noviembre, endureció sus cuestionamientos al Ejecutivo de Boric. “Pareciera que el Gobierno no quiere arreglar el problema”, afirmó en una entrevista con Radio Universo, recogida por Emol.

Durante aquella paralización, Pérez participó en las negociaciones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y otras autoridades. Su confederación alcanzó un principio de acuerdo con el Gobierno para establecer medidas destinadas a contener el precio del diésel.

El entendimiento contemplaba un mecanismo para mantener fijo el valor del combustible durante 90 días y, posteriormente, permitir ajustes de hasta $36 por litro. Esa cifra correspondía a una regla de ajuste posterior al congelamiento, no al alza que originó el paro.