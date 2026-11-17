Durante su adolescencia, Charlie Clarke se sentía fatal con el uniforme escolar por culpa de una deformidad física que le hacía sentir tan acomplejada que se escondía de sus compañeros.

En casa, se envolvía el pecho con una bata, apretándola bien, con la esperanza de ocultar su condición, y ni siquiera se lo contó a sus padres.

Charlie, que ahora tiene 26 años, vive desde hace años con pectus excavatum, una afección congénita de la pared torácica que puede hacer que el pecho parezca hundido o hueco.

Mientras espera una intervención quirúrgica, afirmó que los efectos emocionales y físicos de su enfermedad eran “inimaginables e imposibles de ignorar”.

“Tener pectus excavatum, que es una discapacidad y una

Sus peores recuerdos de la adolescencia son los de esconderse en el baño del colegio durante la clase de educación física para que las demás chicas no comentaran que tenía “cuatro pechos”.

“Llegó un momento en que me sentía fatal al llevar el uniforme escolar por mi aspecto, y también por cómo me miraba la gente y los comentarios que hacían sobre mi pecho”, dijo Charlie, del condado de Down, al noreste de Irlanda del Norte.

Esta condición, que afecta a una de cada 200 personas, provoca que el corazón y los pulmones de Charlie se compriman, lo que desencadena dificultad para respirar y un aumento del ritmo cardíaco que puede hacer que pierda el conocimiento.

Charlie es una de las 85 personas que esperan una operación por problemas torácicos en Irlanda del Norte.

Muchos de ellos llevan esperando su cirugía menos de dos años, aunque unos cinco pacientes acumulan más de cinco años en la lista de espera.

El Departamento de Salud reconoció que algunos pacientes en Irlanda del Norte “han tenido que soportar largas esperas”, y añadió que el volumen de pacientes, combinado con “otras demandas del servicio de cirugía torácica, han contribuido a la presión sobre los tiempos de espera”.

Sin embargo, la agencia afirmó haber conseguido financiación adicional para realizar más cirugías con el fin de reducir el número de personas en lista de espera, lo que ha dado lugar a más intervenciones quirúrgicas para corregir el pectus excavatumen los últimos tres años.

También indicaron que acordaron una propuesta adicional “que debería ayudar a reducir tanto el número de pacientes en lista de espera como la duración”.

‘Me diagnosticaron erróneamente’

Si se diagnostica a tiempo, los pacientes a menudo pueden ser tratados sin cirugía.

No obstante, conseguir un diagnóstico precoz es fundamental, y el tratamiento depende del tipo de pectus excavatum, de su gravedad y de la edad del paciente.

Charlie aseveró que había recibido un “diagnóstico erróneo, incluyendo que le dijeron que tenía ansiedad”.

“No fue hasta que me quité la camisa frente a una técnica clínica y ella me dijo que no podía ver mi corazón en la ecografía, porque estaba comprimido, que me refirieron a un cirujano torácico”, relató.

Esto ocurrió cuando la chica ya tenía 23 años, una edad que se considera demasiado avanzada para un tratamiento no quirúrgico.

El punto de inflexión se produjo cuando Charlie conoció a alguien que comprendía de verdad su experiencia.

Niall McGonigle, cirujano torácico que reside en Irlanda del Norte, está especializado en deformidades de la pared torácica.

Sin embargo, lo que hace que su experiencia sea particularmente única es que él mismo sufrió una deformidad del tórax en su infancia y se sometió a una cirugía a los 17 años.

“En la escuela me llamaban bicho raro y mutante”, dijo.

“Me alejé del deporte por tener que cambiarme para la clase de educación física; sufrí acoso escolar”, confesó.

“Fue lo que despertó mi interés por la medicina… Me interesaba profundamente la cirugía y, en concreto, el tórax”, agregó.

McGonigle afirmó que esta afección no está reconocida en Irlanda del Norte y que a menudo se desestima a los pacientes, señalándolos por solicitar cirugía estética, lo cual no es cierto.

“Hay muchas pruebas que demuestran que existen restricciones en los pulmones y el corazón, lo cual puede ser debilitante”, afirmó.

“Si se diagnostica a tiempo, los pacientes pueden ser tratados con servicios no quirúrgicos”, apuntó.

“Pero Irlanda del Norte no ofrece esto y nuestros jóvenes tienen que irse a Inglaterra en su lugar”, se lamentó.

McGonigle afirmó que el limitado servicio de cirugía de tórax de Irlanda del Norte se había visto perjudicado por una financiación irregular.

La operación de Charlie consistirá en la colocación de dos barras de metal en su pecho y una placa de metal en su esternón, lo que permitirá que su corazón y sus pulmones vuelvan a su posición natural.

Dijo que estaba hablando públicamente para concienciar sobre esta enfermedad y para ayudar a otras personas que la padecen, incluida su hermana de 11 años.

“No quiero que tenga que esperar tanto tiempo, que su vida se detenga y que su estado se vuelva potencialmente mortal”, dijo Charlie.

Sobre el pectus excavatum

El pectus excavatum, también conocido como “tórax en embudo”, se manifiesta de forma diferente en cada persona. La mayoría de quienes padecen esta afección nacieron con ella.

El esternón del paciente se curva hacia adentro, con una hendidura en las costillas, lo que puede hacer que el pecho parezca hundido o hueco.

Suele ser más notorio durante la infancia o la adolescencia.

Uno de los tratamientos es la terapia con campana de vacío, que utiliza un dispositivo de succión que se coloca sobre la parte hundida del pecho para levantar gradualmente el esternón hacia adelante.

Funciona mejor en personas jóvenes con una pared torácica flexible y una deformidad relativamente leve.

Otro tratamiento, el uso de un corsé de compresión, consiste en una faja especialmente adaptada y es más eficaz en adolescentes, pero generalmente menos una vez que el pecho se vuelve rígido en la edad adulta.

En su comunicado, el Departamento de Salud de Irlanda del Norte afirmó que el trabajo realizado en 2023 condujo a la puesta en marcha de un servicio para la “corsé no quirúrgico del pectus carinatum”.

El organismo añadió que se entiende que esto “puede, en pacientes seleccionados adecuadamente, eliminar la necesidad de cirugía”.

“Se evaluará el impacto de este servicio, incluyendo su potencial para liberar capacidad quirúrgica para aquellas afecciones que solo pueden resolverse mediante cirugía”, remató.

El mes pasado, pacientes y profesionales de la salud de todo Reino Unido se reunieron en Belfast (Irlanda del Norte) para hablar sobre esta enfermedad.

Simon Kendall, de la organización benéfica Pectus Matters, afirmó que el tratamiento precoz ahorra dinero al sistema sanitario a largo plazo.

“Si se recibe ese tratamiento cuando el paciente es joven y la pared torácica es más flexible, se pueden evitar grandes operaciones en el futuro”, agregó.