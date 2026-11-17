El pasado 5 de noviembre, una obstrucción en la canaleta de transporte de relaves de la División Andina de Codelco provocó un derrame en el río Blanco, uno de los afluentes que dan origen al río Aconcagua. Según la empresa, entre uno y cinco metros cúbicos de relaves llegaron al curso de agua. La emergencia obligó a Esval a suspender preventivamente sus captaciones superficiales y a los regantes a cerrar temporalmente las compuertas de los canales de la primera sección del Aconcagua.

En respuesta a una consulta de Aquí Valparaíso, la Seremi de Salud de Valparaíso informó que, tras el incidente, inspeccionó los tres Sistemas Sanitarios Rurales (SSR) cercanos al derrame para verificar las condiciones del agua. La autoridad descartó la necesidad de cerrarlos preventivamente, debido a que se abastecen de pozos subterráneos de entre 50 y 100 metros de profundidad.

“Considerando los procesos naturales de filtración que realiza el suelo, la probabilidad de que el material derramado alcance estas fuentes de abastecimiento es muy baja”, explicó la Seremi.

No obstante, el Minsal tomó muestras de agua tratada por los tres sistemas rurales y Esval para detectar la eventual presencia de metales pesados. Los resultados de estos análisis aún están pendientes; no obstante, desde la empresa informaron a Aquí Valparaíso que, en coordinación con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), decidieron retomar la captación de aguas superficiales luego de examinar el recurso hídrico y determinar que, según los parámetros establecidos, este es seguro para la población.

Aun así, y dentro del ámbito de sus competencias, la Dirección General de Aguas (DGA) también tomó muestras de agua, cuyos resultados todavía están en análisis. En paralelo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una fiscalización para determinar las causas y los eventuales impactos ambientales del derrame.

La semana pasada, además, Greenpeace presentó una denuncia ante el organismo, cuestionando que los análisis informados por Codelco sean suficientes para descartar la presencia de metales potencialmente peligrosos.

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