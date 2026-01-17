Investigadoras chilenas desarrollan micoproteína de algas para impulsar los alimentos del futuro

Pese a contar con una extensa costa y una alta disponibilidad de macroalgas, su consumo sigue siendo marginal en la dieta chilena. Un estudio reveló que en 2019, de los 15 kilos de productos del mar consumidos anualmente por persona en Chile, solo 0,19 kilos correspondieron a algas. Esta baja ingesta contrasta con el creciente interés global por proteínas alternativas, impulsado por la necesidad de sistemas alimentarios más eficientes y con menor impacto ambiental.

En ese contexto, un equipo de investigadoras de la Universidad de Chile desarrolló un proceso biotecnológico basado en fermentación fúngica que permite mejorar significativamente la calidad nutricional de las algas y aumentar la absorción de sus proteínas. La investigación se plantea como una respuesta concreta a esta brecha y como un aporte al desarrollo de los llamados “alimentos del futuro”.

El estudio dio origen a una micoproteína de alta digestibilidad, capaz de ampliar las posibilidades de incorporar biomasa marina en alimentos más accesibles y atractivos para el consumo humano.

Fermentación mejora la digestibilidad de algas

La investigación evaluó la calidad nutricional y la digestibilidad de proteínas y aminoácidos en cuatro productos del mar: dos algas pardas (Durvillaea y Macrocystis pyrifera), una alga verde (Ulva) y una micoproteína innovadora obtenida a partir de cochayuyo (Durvillaea) mediante fermentación con hongos.

Para ello, se aplicó un modelo de digestión gastrointestinal in vitro, que permitió estimar la calidad y digestibilidad proteica. Los resultados fueron concluyentes: la micoproteína alcanzó una digestibilidad cercana al 100 %, superando ampliamente a las algas no fermentadas, que no superaron el 60 %.

“La hipótesis era que las enzimas que producen los hongos iban a romper la pared celular rígida de las algas, liberando la proteína para que fuera más accesible”, explica la líder de la investigación, Catalina Landeta.

Micoproteína: una alternativa sustentable

A nivel internacional, la micoproteína se ha consolidado como una alternativa a la proteína animal, aunque en Chile sigue siendo poco conocida. A diferencia del hongo visible, como el champiñón, este tipo de proteína proviene del micelio: una red filamentosa que puede cultivarse en fermentadores industriales similares a los utilizados en la producción de vino o cerveza.

Más allá de sus atributos nutricionales, el equipo ha puesto especial atención en el sabor, un factor clave para su adopción. Parte de las resistencias culturales al consumo de algas en Occidente se asocian a sus características sensoriales, por lo que la investigación ha avanzado en el desarrollo de prototipos con perfiles más neutros y versátiles para distintas formulaciones alimentarias.

En cuanto a su impacto ambiental, Landeta destaca: “Queremos producir un alimento completo, nutritivo, sin usar agua dulce ni tierra de cultivo; este tipo de micoproteínas puede requerir hasta cinco veces menos tierra y quince veces menos agua que la producción de proteínas animales, lo que es clave cuando hablamos de alimentos del futuro”.

MycoSeaweed: una innovación chilena premiada a nivel nacional

Este trabajo se inserta en una línea de investigación de largo aliento orientada a la valorización de macroalgas. Bajo el liderazgo de Catalina Landeta, el proyecto derivó en el desarrollo de MycoSeaweed®, un alimento patentado que ha obtenido diversos fondos concursables para continuar su escalamiento.

En 2025, el potencial de esta innovación fue reconocido con el primer lugar nacional del Premio Nacional de Innovación Alimentaria Transforma Alimentos, de Corfo. “Ser seleccionada entre las innovaciones destacadas y, además, recibir el premio en la categoría ‘Alimentos para una Vida Saludable’, confirma que vamos por el camino correcto: crear alimentos que no solo sean nutritivos, sino también responsables con el planeta y nuestras comunidades costeras. Este premio es un impulso crucial para seguir avanzando hacia la escalabilidad de MycoSeaweed”, agradece.