El Banco Central, la Fed y Goldman Sachs complican el relato de Quiroz

¡Buenas y feliz jueves! Se nos acaba abril y el mercado entra a mayo con una sensación incómoda de incertidumbre y volatilidad. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central de Chile apuntan a un mundo más incierto, con la guerra en Irán golpeando el crecimiento y generando nuevas presiones inflacionarias.

El riesgo ya no es de recorte. Es de alza. Este martes el Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,50%, como esperaba el mercado. Pero el comunicado fue más duro. El Consejo dejó claro que mira con preocupación la transmisión y persistencia de la inflación. En simple: quienes apostaban por una tasa plana todo el año, empezaron a recalcular.

El telón de fondo es externo: guerra en Medio Oriente, petróleo caro, dólar más firme y una Fed más dividida. Anoche la Reserva Federal también mantuvo tasas, pero mostró una grieta fuerte sobre cómo enfrentar una economía atrapada entre inflación pegajosa y menor crecimiento.

Para Chile, eso importa. Tasas altas por más tiempo en EE.UU. reducen el margen del Banco Central chileno. Más dólar y más petróleo significan más inflación importada justo cuando la economía local necesita oxígeno.

También en la agenda: IA y los resultados de Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) y Microsoft. Al cierre del mercado del miércoles las cuatro mostraron que la inteligencia artificial sigue siendo un gasto masivo. Meta elevó su capex a niveles históricos y el mercado la castigó; Microsoft, Alphabet y Amazon mostraron fuerza, pero también confirmaron que competir en IA sale cada vez más caro.

Los inversores (y La Moneda) también están analizando la persistente debilidad del empleo. El INE informó que la tasa de desocupación llegó a 8,9% en el primer trimestre del año y extiende racha sobre el 8% a 38 meses. Jorge Selaive del Scotiabank dice que es la primera destrucción de empleo formal luego de 5 años (desde la pandemia).

Aunque el economista jefe del banco dijo esta semana que el Imacec de marzo podría sorprender fuerte al mercado. Su modelo nowcast apunta a un crecimiento de la actividad entre 3,0% y 3,5% anual. Si se confirma, sería un dato más de cuatro veces superior a lo que espera el mercado. Y llegaría justo después de dos meses negativos: enero cayó 0,5% y febrero 0,3%. Este jueves tendremos un adelanto con las cifras sectoriales.

El dato político: será el primer Imacec que, comunicacionalmente, se le va a colgar al nuevo Gobierno. Un número fuerte podría ayudar a mejorar el ánimo empresarial, las expectativas de crecimiento y darle algo de oxígeno al relato de reactivación.

Al complejo escenario económico se suma el desorden político y esa combinación será el telón de fondo para la discusión en el Congreso del plan económico de Quiroz y el Presupuesto 2027. La recomendación de Hacienda de recortar al menos 15% de la PGU –pese a las promesas de campaña– y otros varios planes sociales con amplio apoyo político y ciudadano, han creado un clima crispado, a tan solo dos meses de la llegada de Kast a La Moneda. Como decimos acá, historia en desarrollo.

En esta edición de El Semanal: lo que dice Goldman Sachs acerca de la economía chilena y cómo impacta en los planes del Gobierno; y el economista Rodrigo Wagner y el frenazo de la economía: “No es un problema de quirófano fiscal; tenemos que ir al gimnasio”.

Además, la dupla Jaime Soler y Renato Fernández está de vuelta, surfeando en la cresta de la ola corporativa; Latam Airlines otra vez bajo la lupa por un caso de colusión; y CMPC descongela uno de los mayores contratos de asesoría en comunicaciones estratégicas y asuntos públicos del mercado.

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GOLDMAN SACHS COMPLICA EL RELATO ECONÓMICO DE LA MONEDA

El petróleo caro amenaza el puente fiscal de Quiroz. El alza del crudo por la guerra en Irán puede estrechar todavía más el margen del plan económico del Gobierno. Goldman Sachs subió su proyección de inflación para Chile a 4,2% y recortó el crecimiento a 1,9% en 2026. El informe es parte de un análisis sobre el impacto que la guerra está teniendo en las principales economías de la región y se suma a la Cepal, que el martes recortó a 2% proyección de crecimiento para este año.

El Banco Mundial advierte que el alza en los precios del petróleo, gas y carbón es un shock de proporciones para la economía global.

Goldman calcula que un shock de 10% en el precio del petróleo aumenta la inflación regional en cerca de 30 puntos base y empuja las tasas cortas unos 10 pb.

El análisis llega justo cuando La Moneda intenta instalar su megarreforma económica –menos impuestos, más inversión, más crecimiento futuro– y el escenario externo empieza a moverse en la dirección contraria: petróleo más caro, inflación más alta y menor crecimiento para Chile.

Goldman ajustó al alza su escenario petrolero por la persistencia de las disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Ahora espera que el Brent cierre 2026 en torno a US$ 90 por barril y no en US$ 80 como proyectaba antes. Para 2027 lo ve en US$ 80, pero advierte que los riesgos siguen cargados hacia arriba: en escenarios adversos, el crudo podría mantenerse sobre US$ 100 –o incluso cerca de US$ 120– hacia fines de este año.

Para América Latina, el golpe no es parejo. Los exportadores de petróleo –Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador– pueden tener cierto colchón por mejores términos de intercambio. Pero Chile, México y Perú aparecen como los más vulnerables, porque son importadores netos de energía. En simple: más petróleo caro significa más presión sobre combustibles, transporte, costos empresariales y precios al consumidor.

Ahí está la complicación para Kast. Su plan económico descansa en una apuesta fuerte: que menores impuestos y reglas más proinversión aceleren el crecimiento y ayuden a cerrar la brecha fiscal en el tiempo. Pero si el shock externo empuja la inflación y enfría la actividad, ese puente se vuelve más angosto. Menos crecimiento reduce la recaudación esperada, más inflación presiona el gasto indexado y un Banco Central más cauto limita el impulso financiero.

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EL BANCO CENTRAL Y LA FED EN MODO ALERTA

Nervios e incertidumbre en el mercado: el Banco Central empieza a mirar hacia un alza de tasas y la Reserva Federal muestra fuerte división por impacto de la inflación y la guerra.

El martes el Banco Central de Chile no sorprendió en la decisión, pero mandó una clara señal de que la próxima movida podría ser una subida en la Tasa de Política Monetaria (TPM). En su reunión el Consejo la mantuvo en 4,50%, en línea con lo esperado. Pero el comunicado dejó algo claro: la pausa sigue, aunque con más cautela y con mayor preocupación por la persistencia inflacionaria.

Fed: pausa en la tasa, pero con una grieta inédita desde 1992. La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés sin cambios, en el rango de 3,5% a 3,75%. Hasta ahí, lo esperado. Lo noticioso fue la división interna: la votación terminó 8 a 4, la mayor disidencia dentro del FOMC desde octubre de 1992.

El comunicado dejó al descubierto dos almas dentro del banco central de Estados Unidos. Tres autoridades apoyaron mantener la tasa, pero rechazaron incluir un sesgo expansivo en el mensaje, es decir, una señal de que la Fed eventualmente retomaría los recortes. En la vereda opuesta, el gobernador Stephen Miran votó por bajar la tasa en 25 puntos base.

El telón de fondo es la guerra en Medio Oriente y el salto del petróleo. La Fed cambió levemente su lenguaje para decir que los acontecimientos en la región están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

Para mercados emergentes como Chile, el mensaje importa: tasas altas por más tiempo en Estados Unidos, dólar más firme y petróleo caro son una mezcla incómoda para bancos centrales que ya estaban intentando administrar su propia pausa.

Y eso debe haber sido un factor importante en la decisión del Consejo del Banco Central de Chile de seguir cautos y advertir al mercado. El diagnóstico de fondo es que el escenario externo se deterioró respecto de lo considerado en el último IPoM. La evolución de la guerra elevó los riesgos de inflación importada y, al mismo tiempo, agregó presión sobre el crecimiento global.

La reacción del mercado. Quienes apostaban por una TPM plana durante todo el año ya empezaron a recalcular. Antes de la reunión, los swaps estaban incorporando un alza en junio. El comunicado no cerró esa puerta.

La próxima reunión va a depender de tres datos clave: la inflación de abril, las expectativas inflacionarias y lo que pase con el petróleo en las próximas dos semanas.

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LA MESA: ECONOMÍA Y BILLETERA FISCAL BAJO LA LUPA

Rodrigo Wagner y el frenazo de la economía: “No es un problema de quirófano fiscal; tenemos que ir al gimnasio”.

En La Mesa, el economista desmitifica la explicación simple del estancamiento: no todo fue la reforma tributaria de Arenas. Y hace una advertencia al programa de Kast: bajar impuestos puede ayudar, pero no hace magia ni resuelve por sí solo la sostenibilidad fiscal.

Chile lleva demasiado tiempo creciendo poco. No está quebrado, no está destruido, no necesita ser “reconstruido”. Pero sí arrastra un problema incómodo: desde mediados de 2012, dice Wagner, el PIB no minero se desaceleró y quedó instalado en una trayectoria cercana al 2% o 2,4%.

La explicación fácil es culpar a la reforma tributaria de 2014. Wagner no compra esa tesis única. El académico de la UAI y excoordinador de Hacienda de Mario Marcel plantea que una parte importante del frenazo chileno se explica por algo menos ideológico y más estructural: las grandes olas de inversión minera. Cuando se apagan, le pegan a la construcción, a los servicios, al empleo y al resto de la economía.

Para Wagner, el cuello de botella hoy no es solo la tasa de impuestos ni el costo del capital. Es la falta de proyectos “listos para la pala”: inversiones que puedan ejecutarse con permisos claros, reglas predecibles y menor riesgo de judicialización tardía.

“Los cambios tributarios, si tú crees que ocurren, te generan un efecto nivel por una vez. No te generan un efecto de crecimiento permanente que te permite gastar mucho más”.

“Incluso la gente que le gusta que se bajen los impuestos también requiere cierta certeza para ver cómo garantizamos la sostenibilidad fiscal hacia adelante”.

También hay una advertencia política. Importar el relato argentino de que el Estado está lleno de “grasa” puede servir en campaña, pero no necesariamente describe la realidad chilena. El país tiene acceso a mercados, instituciones funcionando y un gasto público que ya incorpora compromisos sociales difíciles de desmontar: pensiones, salud, educación y transferencias que respondieron a demandas acumuladas.

Para ver la entrevista completa en La Mesa, haz clic en este enlace o la imagen de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La dupla Jaime Soler y Renato Fernández está de vuelta surfeando en la cresta de la ola. Los dos eran casi inseparables cuando Soler –el regalón de Horst Paulmann– era gerente general de Cencosud y Fernández su gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones.

Ahora Fernández, que pasó por Codelco y salió peleado con Máximo Pacheco y con juicios, será el nuevo gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Falabella. En octubre del año pasado había aterrizado en Mall Plaza.

Por su parte, Soler –que fue CEO de Cencosud entre 2015 y 2018– regresó al grupo en abril de 2024 como director de Cencosud Shopping Center y este mes lo nombraron presidente del directorio.

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– Latam Airlines otra vez bajo la lupa por un caso de libre competencia. El regulador antimonopolio de Brasil (CADE) investiga a la aerolínea y Gol por presunta colusión en la fijación de precios de pasajes aéreos en rutas nacionales clave.

La sospecha. Según Reuters, la investigación preliminar encontró un “patrón persistente de interdependencia” en los movimientos de precios de ambas aerolíneas en rutas relevantes. Latam rechazó “categóricamente” las acusaciones. El propio regulador aclaró que la apertura del proceso no equivale a un juicio final.

El punto sensible es que no ocurre en el vacío. En los últimos 20 años, LAN/LATAM ha aparecido varias veces en expedientes de libre competencia, especialmente en carga aérea internacional, un mercado donde los reguladores de Estados Unidos y Europa destaparon uno de los grandes carteles globales de la industria.

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– Se descongela uno de los mayores contratos de asesoría en comunicaciones estratégicas y asuntos públicos del mercado y todos los peces gordos entran a la pelea. CMPC volvió a abrir la licitación para la que es considerada una de las cuentas más grandes del mercado. Históricamente la cuenta principal la llevaba Nexos, de la cual una de las socias es tía de Bernardo Larraín Matte, presidente de la empresa.

Fuentes internas explican que lo digital, las encuestas, además de relaciones internas y con la comunidad estaban en 4 agencias distintas. Ahora quieren simplificar, unificando los procesos y mensajes. La licitación se había puesto en pausa el año pasado en medio de la llegada de Larraín Matte a la presidencia de la Papelera.

La noticia ocurre en momentos en que hay movimiento en la industria. Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– La otra derivada del cierre del estrecho de Ormuz: 18% de aumento en los precios mundiales de alimentos y hasta 45 millones más de personas sin comida. The Economist advierte que el bloqueo del estrecho puede convertirse rápidamente en una crisis global de alimentos.

El Banco Mundial alertó sobre un shock histórico en 2026 por energía y commodities que tendrá un impacto extendido sobre fertilizantes, alimentos y metales.

La cadena de transmisión es brutalmente simple: una crisis energética se transforma en crisis de fertilizantes; la crisis de fertilizantes se transforma en crisis agrícola; y la crisis agrícola termina en inflación de alimentos y hambre. El director de política comercial del Instituto de Kiel lo resume como una reacción en cadena especialmente dura para países que dependen de importaciones en varias etapas del proceso.

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– Santander se suma a Banco Estado y se sube a la ola eléctrica: Tesla en hasta 48 cuotas sin interés. La disparada del petróleo por la guerra en Irán está empezando a tener efectos más allá de las bencineras. Con los combustibles al alza y el temor a un shock más persistente en los precios de la energía, los autos eléctricos vuelven a ganar atractivo económico.

En ese contexto, Santander lanzó una campaña para comprar un Tesla en 36 a 48 cuotas sin interés. La oferta estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar un stock de 500 unidades. El gancho no es menor: además del financiamiento sin interés, la campaña incluye un bono de $7 millones para todos los autos de inventario.

La movida llega en un momento en que en el Gobierno están tratando de capturar el nuevo impulso de la electromovilidad para combatir la disparada de los precios del petróleo. Hace 3 semanas BancoEstado lanzó créditos especiales para comprar autos híbridos y eléctricos. Fue parte de un paquete de alivio financiero que lanzó el banco para MiPymes, transportistas y en favor de la electromovilidad.

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QUEDAN POCOS CUPOS PARA LA CUMBRE

Otra oportunidad para que participen en una nueva Cumbre El Semanal, esta vez dedicada a un tema que hoy está en el centro de la conversación económica, regulatoria y geopolítica: el rol de la minería y la energía en el nuevo ciclo de inversión que vive Chile.

En medio de una transición energética cada vez más atravesada por tensiones geopolíticas, competencia por minerales críticos y presión por asegurar cadenas de suministro, Chile vuelve a posicionarse como un actor estratégico. Cobre, litio, hierro, energía, transmisión, permisos y estabilidad regulatoria son hoy parte de la conversación.

El encuentro contará con un panel integrado por Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Jaime Toledo, director general de Acciona; y Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron.

Y como miembro de la Comunidad El Semanal esperamos contar con su presencia. Cupos limitados.

Fecha: jueves 7 de mayo, de 9:30 a 11:00 hrs.

Lugar: Hotel Debaines, Agustinas 720, Santiago RM

Confirme su asistencia en: cumbre@elmostrador.cl

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.