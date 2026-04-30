Mayo en Teatro Mori: una cartelera que cruza memoria, humor y nuevas miradas escénicas

Teatro Mori presenta su cartelera de mayo con una propuesta diversa que transita entre el drama, la comedia, la experimentación escénica y el humor en vivo. A través de historias que abordan las relaciones humanas, los cambios sociales y las preguntas del presente, sus distintas salas invitan a públicos diversos a encontrarse con el teatro como un espacio de reflexión, emoción y encuentro.

La programación del mes reúne obras que revisitan clásicos y abren nuevas lecturas sobre el presente. En Mori Bellavista, “Parecido a la felicidad”, de Alejandro Sieveking, se presenta hasta el 16 de mayo con un elenco compuesto por Giordano Rossi, Margarita Larraín, Diego Ruiz y Sebastián Ramírez, proponiendo una mirada a los vínculos afectivos en un contexto de transformación social.

Por su parte, “Las Aristócratas” estará en cartelera del 8 al 24 de mayo en Mori Recoleta, con las actuaciones de Luz Jiménez, Claudia Pérez, Sigrid Alegría, Tamara Ferreira, Pascale Zelaya y Daniela Gala. La puesta sigue a la actriz María Beatriz “Tatí” Undurraga, quien, al interpretar a una aristócrata del siglo XIX, descubre un secreto que transformará su destino.

A su vez, la cartelera incorpora montajes que tensionan problemáticas contemporáneas desde distintos lenguajes escénicos. En esa línea se presentará del 21 al 31 de mayo “La Perversión de Natacha”, protagonizada por Magdalena Acuña, Carol Henríquez y Alejandro León, abordando las dinámicas de poder en el mundo del arte.

En Mori Recoleta, “Cadáveres” estará en cartelera hasta el 3 de mayo, proponiendo una inquietante visión del futuro a través de un viajero que recorre un mundo arrasado por una ola polar. Hacia fines de mes, “Un arcoíris negro”, de Los Contadores Auditores, presenta un viaje teatral y coreográfico en el que nueve performers LGBTQ+ revisitan, desde el humor y el horror, los aspectos más conflictivos de las diversidades sexuales y de género.

Las relaciones humanas y la vida cotidiana se mantienen como un eje central de la programación. En Mori Vitacura, “Ya no te gusto ¿verdad?” estará en cartelera hasta el 2 de mayo, protagonizada por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, abordando con humor las tensiones de una relación de larga data. A partir del 8 de mayo, en tanto, “Perfectos desconocidos” reunirá en escena a Katty Kowaleczko, Catherine Mazoyer, Ingrid Parra, Julio Jung, Hernán Contreras, Andrés Pozo, Andrés Olea, Tati Molina, Catalina Castelblanco y Diego Echeverría, revelando los secretos que emergen en la intimidad de un grupo de amigos.

El humor y la conexión directa con el público también tienen un lugar protagónico. En Mori Recoleta, Felipe Avello se presentará los días 5, 7 y 13 de mayo con su característico estilo, mientras que en Mori Vitacura, Felipe Izquierdo estará en cartelera todos los domingos del mes con una rutina marcada por la ironía y una mirada crítica.

Finalmente, la programación se abre a nuevas experiencias escénicas y a públicos diversos. En Mori Parque Arauco, “KADABRA”, del ilusionista Benjamín Cox, tendrá una única función el 27 de mayo, acompañado en escena por un equipo que integra bailarinas y soporte técnico especializado, ofreciendo un espectáculo de magia al estilo de Las Vegas.

En tanto, en Mori Vitacura, “Astronauta Marinero del Universo” se presentará desde el 10 de mayo hasta fines de junio, con funciones dominicales protagonizadas por Leticia Bortoletto y Claudio Rojas. La propuesta familiar sigue a un pequeño y valiente astronauta que emprende un viaje en busca de un planeta perdido.

La información completa de cada montaje, junto con la venta de entradas para la cartelera de mayo, está disponible en teatromori.com. Las funciones cuentan con descuentos vigentes para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios.