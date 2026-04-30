GPS Ciudadano y 1 de mayo: 31,6% tiene alta preocupación por perder su empleo en próximos 3 meses

El 31,6% de los trabajadores encuestados declara tener alta preocupación por perder su empleo en los próximos tres meses, según reveló el último estudio GPS Ciudadano elaborado por Datavoz, en el marco de la conmemoración del 1 de mayo.

El sondeo, aplicado a 1.212 personas a nivel nacional entre el 18 y el 23 de abril de 2026, mostró que la inseguridad laboral golpea con mayor fuerza a determinados grupos sociales y económicos.

Uno de los datos más relevantes apunta a los hogares con mayor número de integrantes. Allí, el temor a perder el empleo alcanza un 50,2%, reflejando una mayor vulnerabilidad en familias donde existe una dependencia económica más alta.

El estudio también evidenció diferencias según género. Actualmente, el 69% de los encuestados declaró tener un trabajo remunerado, aunque la ocupación llega a 76,7% en hombres y cae a 62,6% entre mujeres.

La percepción de inseguridad también cambia según el tipo de trabajo. Entre jefes de hogar con empleos de baja calificación, un 53,5% manifestó alta preocupación por perder su fuente laboral, más del doble que en ocupaciones de mayor calificación.

La encuesta además detectó efectos políticos y sociales asociados a este escenario. Aunque la disposición general a participar en movilizaciones laborales sigue siendo baja, esta aumenta significativamente entre quienes sienten riesgo de desempleo.

En ese grupo, un 25,7% declara alta probabilidad de participar en manifestaciones laborales, mientras que entre quienes no tienen preocupación por perder el trabajo esa cifra baja a 7,5%.

Otro de los resultados destacados del estudio aparece al consultar sobre las prioridades del país en materia laboral.

Entre quienes temen perder su empleo, un 64,6% considera más importante fortalecer derechos laborales antes que generar nuevos puestos de trabajo. En contraste, entre quienes no perciben riesgo de desempleo, un 65,6% prioriza la creación de empleo.

El socio director de Tendencias Sociales de Datavoz, Jorge Fábrega, sostuvo que los resultados muestran un cambio en la forma en que las personas enfrentan el debate económico y laboral.

“Aquí no estamos viendo solo una demanda por más empleo. Lo que aparece es la necesidad de proteger el empleo que ya existe. La estabilidad pasa a ser el centro de la conversación”, afirmó.

El analista agregó que este temor no necesariamente se traduce en movilización pública.

“La preocupación es alta, pero no siempre se expresa en la calle. Es una inquietud que se queda en el hogar, en decisiones cotidianas, en cómo se proyecta el futuro cercano”, señaló.

Fábrega también advirtió implicancias políticas detrás de este escenario.

“Cuando aumenta la inseguridad, la expectativa no es que el mercado ofrezca nuevas oportunidades, sino que el sistema entregue certezas. Eso tensiona el debate entre crecimiento y regulación, porque la ciudadanía no lo está viendo como una disyuntiva teórica, sino como algo muy concreto”, concluyó.